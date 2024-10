NASTAVAK SUĐENJA VOĐAMA KLANA: Belivukova tašta prvi put pred sudom - Evo ŠTA joj se stavlja na teret!

U Specijalnom sudu u Beogradu se danas nastavlja suđenje kriminalnom klanu Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, kao i njihovim suprugama Bojani i Tanji. Optužnicom su obuhvaćeni i Filip Ivanovski i njegova supruga Marija.

Za govornicom Vladimir Jeremić

Za sudsku govornicu je izašao svedok Vladimir Jeremić, koji bi trebalo da svedoči o prodaji placa u Vrčinu Belivuku.

- Belivuka sam video dva puta. Imam agenciju za nekretnine. Gospodin Belivuk je došao jednom sa željom da nađe neki plac da gradi kućicu za sebe i porodicu. Drugi put je došao sa suprugom, da vidi da li se i njoj dopada plac.

Sudija: Tu mu je i supruga, pogledajte da li se sećate nje?

Svedok: Ne sećam se, dugo je prošlo

14:55

Iskaz Đorđa Stojanovića

Za reč se javio branilac optuženih Dejan Lazarević navodeći da iz iskaza svedoka Đorđa Stojanovića proizilazi da kuću nije kupio Marko MIljković već njegov deda Miladin.

- Radi se o čoveku koji je bio vlasnik kuće, kuću prodao i oglasio u Halo oglasima i da se pojavio deda Miladin, tražio sam 85.000 evra, on je ponudio 83.000. Overili smo ugovor, on me je isplatio. Sve smo čuli, to je deda od Marka Miljkovića. Rekao je da su seli u taksi otišli kod notara. Niti je rekao da je video Marka Miljkovića te 2015. Dakle, ne radi se o novcu Marka Miljkovića, nego o časnom i poštenom čoveku koji je kupio kuću a koju je nasledio posle otac Marka Miljkovića - rekao je advokat Lazarević.

Tužilac se potom javio za reč i naveo da u optužnici nije ni sporno da li je video Miljkovićevog dedu, već da je "modus operandi bio da se isplaćuje veća a dogovara manja cena".

14:43

Obraćanje sudskog veća

Sudsko veće ušlo je u sudnicu i konstatovalo da su prisutni Veljko Belivuk i Marko Miljković, koji su dovedeni iz pritvora, Filip Ivanovski, Bojana Belivuk, Tanja Miljković, Snežana Đorđević, ali da Marija Ivanovski, supruga optuženog Ivanovskog nije došla. Advokat Miljana Perendija je saopštila da je Marija Ivanovski imala hiruršku intervenciju.

Sudija je doneo rešenje da se postupak protiv Snežane Đorđević spoji i da joj se ubuduće sudi sa ćerkom i zetom.

Sudija je saopštila i da MUP nije uspeo da pronađe svedoka koji se nije odazvao pozivima Đorđa Stojanovića i da će zbog toga njegov iskaz biti pročitan.

14:30

Prvi put došla i Belivukova tašta

U sud je prvi put došla i Snežana Đorđević, tašta Veljka Belivuka, odnosno Bojanina majka. Ona se, podsetimo, zbog lošeg zdravstvenog stanja do sada nije pojavljivala u sudu i protiv nje je postupak bio privremeno razdvojen.

Belivukovu taštu crni "audi" dovezao je do ulaza u sud, i ona je pomažući se štapom ušla u zgradu Specijalnog suda. Na teret joj je stavljeno da je bila fiktivni vlasnik kuće na Zvezdari, koju je prema tvrdnjama tužilaštva, novcem od kriminala gradio njen zet.

14:23

Stigla i Bojana Belivuk

U sud je desetak minuta pred početak sudjenja stigla i Belivukova supruga.

14:10

Supruga Marka Miljkovića stigla u Specijalu

Supruga Marka Miljkovića, Tanja, stigla je u Specijalni sud u Beogradu u kom bi danas njoj, Bojani Belivuk, supruzi Veljka Belivuka kao i njihovim muževima koji su u pritvoru, trebalo da bude nastavljeno suđenje zbog optužbi da su prali novac stečen od kriminala.

Optužnicom su obuhvaćeni i Filip Ivanovski i njegova supruga Marija.

Na početku suđenja, avi optuženi negali su navode tužilaštva, tvrdeći da su novac, nekretnine i automobile stekli legalno.

Autor: Iva Besarabić