'BEŽI, TI SI GLUP, JA ĆU DA ZAVRŠIM SVE' Otac Danke Ilić u obraćanju uživo otkrio nove detalje o nestanku ćerke

Miloš Ilić, otac male Danke Ilić iz Bora, koja je prema optužnici Višeg javnog tužilaštva iz Zaječara ubijena 26. marta, oglasio se u lajvu na Tiktok profilu "Državni", nakon što je prvim obraćanjem sa suprugom privukao je veliku pažnju javnosti.

Razgovor sa ocem vodi "Sanjabg73" prilikom čega je Miloš Ilić odgovorio na ostale teorije zavere koje se povremeno pojavljuju u javnosti.

Na pitanje šta je ostalo kao teorija zavera, a to je ono što se pričalo o Ivaninom telefonu — da je 400 nekih poruka izbrisano i prema navodima da je Ivana pretraživala na Guglu prelaze granica između Srbije i Rumunije, Miloš je odgovorio da to nije tačno.

- Veštačenje telefona je bilo od prvog dana. To su sve nebuloze, neistine. Ko god da je rekao to je slagao. Čak je i pre dva meseca telefon bio na veštačenju, sigurno 20-30 dana - naveo je Miloš Ilić.

O pretnjama na Tik Tok-u

- Osećam se prijatno u svom gradu, ali se plašim za suprugu, kada ona bude izašla sa decom da se prošeta. Nikad nismo imali problema sa tim ljudima. Ja te sugrađane koji su pretili poznajem od mnogo ranije, ali nisam ništa nikad imao sa njima. Za neke ne znam ni kako izgledaju - odgovorio je.

Miloš Ilić je dodao da je istina da je njihov mlađi sin bio izmešten iz porodice, ali da je sada sa roditeljima. Na pitanje kako je brzo stigao nakon prijave nestanka dvogodišnje devojčice, Miloš je rekao da je bio u blizini nakon što je Danka nestala.

- Bio sam udaljen ne više od 20-ak kilometara, u obližnjem selu, a sve se izdešavalo u Banjskom polju. Ivana mi je javila, pozvala je policiju i ja sam stigao nekih 5 minuta pre patrole. Kolega je vozio, ne ja, ali je i on bio na ispitivanju kao svedok - odgovorio je.

Miloš je odgovorio i o teorijama automobila plavog "punta" i komšiji koji je navodno video Danku nakon nestanka.

- On je pred sudijom rekao da ništa nije video i da je stariji čovek, tako da...

O Dankinim problemima

Dankin otac je rekao da su imali problem sa devojčicom i da su išli po lekarima.

- Dešavalo se da ostane bez vazduha kad mnogo plače. Išli smo i u Beograd na Institutu za majku i dete, kontrole, ali ljudi koji pričaju sve to da je imala problema nemaju pojma šta pričaju.

Miloš je dodao da nisu išli ponovo u kuću gde je Danka nestala.

- Rekao sam, dok sam ja živ, ni Ivana ni moja deca neće ići ponovo u Banjsko polje. Zakleo sam se, iako je to kuća gde je odrasla, moja deca ni ona neće ići tamo. Ni Ivana nema volju da ponovo ide tamo - dodao je.

O optuženima za ubistvo

- Nema drugi scenario, kad priznaš nešto i kad ti i kolega prizna da ste sve to napravili, šta više ima da se priča? Čitao sam optužnicu i te ključne stvari koje su navodili na ispitivanju, nema šta da se priča - odgovorio je.

Dodao je da je siguran da će jednom saznati šta se dogodilo sa njegovom ćerkom.

- Jedan od njih dvojice će na prvom ročištu "propevati" sve, 99 odsto sam siguran. Ne znam zašto ne kažu gde je, možda Dragijević iz Zlota i stvarno ne zna gde je. Ja tvrdim da postoji ta treća osoba i da je to taj deda koji na društvenim mrežama stavlja broj računa da mu se pomogne, a kada ga pitaju za moje dete, on se smeje, on je zlo. Nema empatiju - naveo je Miloš Ilić.

Dankin otac je potom dodao da niko iz porodica optuženih nije izjavio saučešće, kao i da je na početku bilo teško i da izađu na ulicu, ali da im je obraz čist.

- Kako ljudi znaju da li je Ivana pustila suzu ili nije? Da li su bili tu da vide? Snimili su nas kad smo išli sinu da kupimo igračku, pa su rekli da idemo u Grčku, a išli smo do lokalne prodavnice da mu kupimo igračku. Tu nema greške, ljudi u policiji rade svoj posao. Ivana je više vremena provela u policiji, nego ja. Dešavalo se da danonoćno budemo u policiji, od 8 ujutru do 2 ujutru, dešavalo se da ljudi iz policije dođu u sred noći po nas - odgovorio je.

O kretanju optuženih

- Mučno mi je da idem u tu Banju, kad dobijem neki posao tamo, mučno mi je da idem, ali šta ću... Pričaju "ja bih za svoje dete obrnula svet", ali pitao bih ih da se nađu u toj situaciji — ne želim to da se ikome desi, ali pitao bih ih - dodao je.

Miloš je odgovorio i da misli da su optuženi bili pijani i da su zato uradili sve jer nisu znali šta da urade.

- Ne znam ništa o premeštanju, čuo sam od jednog inspektora iz Bora, i on je siguran da je deda ključ svega, da je njegov sin doneo telo kući i da mu je rekao "beži, ti si glup, ja ću da završim to sve" i da je to to. Ne znam gde se sve zbilo, da li je u dvorištu ili u napuštenoj kući, ali sam čitao da je u crnoj kesi doneo kući i ne znam... Kažu nema tela, pitaju stalno za to, ali šta ako su njih nekoliko uništili telo - zapitao je Miloš.

"Dao bih sve da je živa"

Dankin otac je rekao da bi sve dao da je devojčica živa.

- Dao bih svoj život da je ona živa, ali... Čitao sam optužnicu i šta su rekli, i više nisam hteo da čitam posle toga. Rekao sam i novinarima i svima "kad se bude završio slučaj, ja ću da izađem na televiziju i da kažem da ću da kažem sve".

Miloš je odgovoro da je njegova supruga Ivana u odličnim odnosima sa njegovim roditeljima.

- Oni su izašli iz ovog stana gde mi živimo i otišli su u drugi stan da bismo mi mogli da živimo sami ovde. Nikad nismo ni planirali ni pričali o tome da se preselimo u Banjsko polje. Sve ostalo su nebuloze - odgovorio je.

Ivana je radila na benzinskoj pumpi, potvrdio je Miloš, na pitanje o teorijama zavere da nije imala posao.

- Svako ima pravo na svoje mišljenje, ali kad-tad istina izađe na videlo, posle kome na čast, kome na obraz — to je njihova stvar. I protiv ljudi i novinara pokrenućemo postupke, telefon mi je pun slika i skrinšotova, imam crno na belo šta su sve rekli - izjavio je Miloš Ilić.

Autor: Marija Radić