NIKADA NE BIH IŠAO U STRELJANU, DA ME OTAC NIJE TERAO! Kosta Kecmanović ne prestaje da otkriva mračnu istinu odnosa sa roditeljima

Dečak-ubica ponovo oca i majku okrivio za zločin koji je počinio.

Kosta Kecmanović, maloletni ubica koji je prošle godine 3. maja izvršio masovno ubistvo u Osnovnoj školi ''Vladislav Ribnikar'' koju je i sam pogađao, i juče je svedočio u postupku koji se vodi protiv njegovih roditelja Vladimira i Miljane Kecmanović pred Specijalnim sudom i više od četiri sata odgovarao na pitanja roditelja ubijene dece.On je i potvrdio svoje navode sa prethodnog svedočenja kada je ponovio da su ga roditelji pritiskali da bude najbolji, kao i da je sve što su mu roditelji govorili uticalo na to da počini stravični zločin.- Na pitanje da li bi ubio vršnjake da otac nije imao oružje i da ga nije vodio u streljanu, ponovio je da ne bi. Naveo je i da ne bi išao u streljanu posle prvog odlaska da ga nisu hvalili i da nije bio dobar u gađanju.

Miroslav Živković, branilac Nemanje Marinkovića, instruktora streljane u koju je, kako se sumnja, otac Vladimir Kecmanović dovodio sina da ga uči da puca, rekao je ispred zgrade suda da je juče dečak-ubica vršio prepoznavanje njegovog klijenta.- Kada su dečaku dali da prepozna Nemanju Marinkovića, on sa sigurnošću to nije mogao da potvrdi jer ga i nije obučavao. Mali se obučavao na er soft, replici pištolja, što je dozvoljeno, prema pravilima. Ali ono što bih istakao jeste da je Vladimir Kecmanović donosio svoje oružje u streljanju i on je obučavao svoje dete - rekao je ispred suda advokat i dodao:- Odbrana Vladimira Kecmanovića hoće da svali krivicu na vlasnika streljane i instruktora u streljani, ali oni njega nisu obučavali, već njegov otac, koji mu je iz svoje ruke dao pištolje bez da bilo koga u streljani obavesti o tome.

Autor: Dalibor Stankov