OTKRIVAMO ŠTA JE REKAO: Evo zbog koje rečenice Koste Kecmanovića je u sudnici zavladao STRAHOVIT MUK!

Dečak-monstrum je odgovarao kako na pitanja roditelja ubijene dece, tako i na pitanja svojih roditelja

Maloletni ubica Kosta Kecmanović pre dva dana je svedočio u postupku koji se vodi protiv njegovih roditelja Vladimira i Miljane Kecmanović, pred Specijalnim sudom i odgovarao kako na pitanja roditelja ubijene dece, tako i na pitanja svojih roditelja.

On je i tada ponovio da je na vršnjake pucao jer je ''bio pod pristiskom roditelja'', a onda izgovorio rečenicu od koje su se svi skamenili:

- Želeo sam da budem psihopata!

Podsetimo, dečak-ubica je na prethodnom suđenju rekao da je krvavi pir izvršio iz dva očeva pištolja, koja je, prema njegovim rečima, "lako našao u plakaru u stanu i u svoju sobu ih prebacio dva dana pre zločina".

- Da nisam imao očev pištolj, masakr ne bih ni počinio. Oružje mi je bilo nadohvat ruke - rekao je, navodno, tokom svog svedočenja.

Inače, Kosta je u svom prvom iskazu koji je dao nakon izvršenog masovnog ubistva 3. maja prošle godine u OŠ ''Vladislav Ribnikar'' kada je usmrtio devetoro svojih vršnjaka i čuvara škole, rekao da je u jednom trenutku oklevao i razmišljao da se vrati kući.

- Imao sam želju da se ipak obratim majci, da se vratim kući, ali u tom trenutku mi je prišao čuvar i pitao me hoću li ući u učionicu. Bilo je dva minuta do zvona. Ja sam rekao da ću da sačekam, a onda sam već bio pod stresom, uspaničio sam se i video sam ga kao neku pretnju, možda u smislu da bi mogao da me spreči da se vratim kući - rekao je tada.

Autor: Dubravka Bošković