NOVI DETALJI HAPŠENJA DŽONIJA SA VRAČARA: Pao u Barseloni, nije se mnogo OPIRAO - Podzemlje na nogama!

Nakon što im je nesumnjivo utvrđen identitet, Nikola Vušović (34) je zadržan u pritvoru, dok je njegova nevenčana supruga puštena na slobodu.

Nikola Vušović (34), vođa kriminalne grupe "vračarci" javnosti poznat i po nadimku Džoni sa Vračara, uhapšen je 18. oktobra u centru Barselone, a kako saznaje Kurir, njemu su lisice stavljene dok je bio u šetnji sa nevenčanom suprugom!

- Španska policija je u saradnji sa MUP Srbije u petak popodne privela dve osobe, a nakon utvrđivanja identiteta potvrđeno je da je reč o odbeglom vođi "vračarskog" klana Nikoli Vušoviću i njegovoj nevenčanoj supruzi. Oni su duže vreme bili pod prismotrom španske policije koja je započela akciju hapšenja u momentu kada su bili uvereni da niko od prolaznika neće biti ugrožen. Vušović nije pružao nikakav otpor, a nakon što je nesumnjivo određen njegov identitet on je zadržan u pritvoru. Identitet je utvrđen i njegovoj nevenčanoj supruzi, ali ona nije zadržana u pritvoru i puštena je na slobodu - nezvanično saznaje Kurir od izvora bliskog istrazi.

Hapšenje vođe "vračaraca doveo je srpske istražitelje na korak bliže do lociranja i hapšenja jednog od najopasnijih ljudi koji je i danas u bekstvu - Radoja Zvicera, šefa zloglasnog kavackog klana! Istražitelji tvrde da niko sa sigurnošću ne zna gde se nalazi Radoje Zvicer, ali s obzirom na to da su on i Vušović bili u kontaktu pre Vušovicevog hapšenja u Dominikanskoj Republici 2021. godine, posle čega se ponovo dao u bekstvo i misteriozno nestao, postoji šansa da upravo Vušović zna šta se zbilo sa šefom "kavčana", zbog čega je očigledno zavladala panika u podzemlju.

- Zvicer je iz Crne Gore, preko Bosne i Hercegovine, potom iz Španije došao u Brazil i Dominikansku Repuliku, a na istom području se krio i Vušović. Zaštitu su im pružali navodno moćni narko-karteli, tačnije stari kontakti odbeglog vođe kavačkog klana - podseca izvor Kurira i dodaje da se tada spekulisalo da su Zvicer i Vušović nastavili svoj "posao" s kokainom, a iste sumnje prisutne su i danas među istražiteljima.

Protiv Vušovića se vodi krivični postupak pred Posebnim odeljenjem Višeg suda za organizovani kriminal povodom optužbi da je, zajedno sa vođom "kavčana" Radojem Zvicerom, organizovao kriminalnu grupu. Optužnicom je obuhvaćeno 45 ljudi, dok se u odsustvu sudi sedamnaestorici, među kojima su i vođe grupe Nikola Vušović, Radoje Zvicer i Uroš Piperski.

Grupa se tereti za ubistva Aleksandra Halabrina, Dragana Ristića i Aleksandra Šarca, kao i za pokušaje ubistva Lazara Vukićevića, Samira Divljanovića, Miloša Nilovića, Andrije Zarića i Arsenija Stefanovića. Zvicer i Vušović se, takođe, terete da su od 2019. do 2022. godine organizovali grupu čiji su pripadnici, između ostalog, cijanidom pokušali da otruju osobu koja se nalazila u pritvoru u Crnoj Gori i bila je spremna na saradnju sa istražnim organima te države.

Autor: Iva Besarabić