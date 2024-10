OCU KOJI JE UBIO SINA NIKO NIJE HTEO DA DOĐE NA SAHRANU! Žrtva i ubica počivaju na različitim grobljima

Tomislav K. (48) i njegov sin David (20), kojem je u petak u selu Bezdan kako se sumnja presudio hicima iz pištolja, sahranjeni su juče na različitim grobljima u Somboru, a kako saznajemo, ocu niko nije hteo da dođe na poslednji ispraćaj.

O motivu svirepog zločina samo se nagađa, a prema našim informacijama, kobnog dana navodno ubistvo i samoubistvo otkrila je Tomislavljeva majka.

- Najstrašnije je što je baka mladića prisustvovala tome. Bila je sa njima u kući, ali u drugoj prostoriji. Ona je posle pucnjave došla u tu sobu i ugledala mrtvog unuka i sina, a onda pozvala policiju. Od tada ne može da dođe sebi, a čula sam da ima i rupe u sećanju od kada se to desilo. Na lekovima je - priča za Alo! komšinica porodice.

Prema prvim informacijama, Tomislav je kako se sumnja najverovatnije nakon verbalnog sukoba prvo u sina ispalio pet metaka iz pištolja, a onda je istim oružjem usmrtio i sebe.

Nesrećni David živeo je sa roditeljima u austrijskom gradu Lincu, pa su se nedavno vratili u Srbiju.

- To je fina porodica. Od kada se ovo desilo, meštani svašta pričaju. Čula sam da je Davidov otac dobio otkaz i da je nakon toga došao sa porodicom kući, kao i da ga je to mučilo. On je dugi niz godina živeo u Austriji. Kako je došlo do tragedije, niko ne zna, ali moguće je da se desio neki sukob i da je sve kulminiralo - rekla je za Alo! komšinica i dodala:

- Tomislav će danas u 15 sati biti sahranjen na lokalnom groblju u Bezdanu, a njegov sin David u 16 sati na pravoslavnom groblju u Subotici. Izgleda da svi idemo na dečakov ispraćaj. Svi u selu su mi rekli da ne žele da se opraštaju od tog zlikovca koji je ubio svog sina, i da će tamo biti samo njegovi roditelji - ističe naša sagovornica.

Komšinica porodice kroz suze je ispričala da je mladić nastradao u bakinoj kući u kojoj je proveo najlepše godine detinjstva.

- To jadno dete ubijeno je u istoj kući u kojoj se odmalena igralo - rekla je komšinica drhtavim glasom, ne mogavši da veruje da je David skončao na tako strašan način, i to od ruke svog roditelja.

Sumnja se da je oružje kojim je Tomislav navodno presudio sinu, a potom i sebi, bilo u nelegalnom posedu.

Prema nezvaničnim informacijama, priča se da je Davidova majka i Tomina supruga T. K. imala neki predosećaj da će doći do tragedije, verovatno jer je primetila promene u muževljevom ponašanju.

Više javno tužilaštvo u Somboru radi na rasvetljavanju ove velike porodične tragedije, a tela oca i sina poslata su na obdukciju nakon čega će se znati više informacija o tragediji, ali u toku je i istraga kako bi se rasvetlio pravi razlog koji se krije iza porodične nesreće.

Autor: Snežana Milovanov