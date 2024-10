DVE RAKE NA ZLOTSKOM GROBLJU ISKOPANE TRI DANA PRE SMRTI DALIBORA DRAGIJEVIĆA: Svedok u istrazi ubistva Danke Ilić otkrio nepoznat detalj

Radoslav i Svetlana Dragijević naručili dve rake za sebe, koje su iskopane na Novom zlotskom groblju 3. aprila.

Dve rake na Novom zlotskom groblju iskopane su samo tri dana pre smrti Dalibora Dragijevića (40) u pritvoru Policijske uprave u Boru, a naručili su ih Radoslav Dragijević (73) i njegova supruga Svetlana Dragijević (69), koja je preminula 40 dana posle sina. Ovo je u svom svedočenju u istrazi za ubistvo Danke Ilić (2) ispričao Saša Z. pred Višim javnim tužilaštvom u Zaječaru i njegovo svedočenje nalazi se u optužnici protiv Dejana Dragijevića (50) iz Zlota i Srđana Jankovića (50) iz sela Luka i Radoslava Dragijevića.

Svedok je rekao da poznaje Dejana Dragijevića, Srđana Jankovića i Radoslava Dragijevića i da je poznavao Dalibora Dragijevića. Naglasio se da se sa Jankovićem nije družio, a da Dejana i Radoslava Dragijevića zna i iz sela i da su pili kafu zajedno. Naglasio je i da je bio poslovođa u službi "Vodovoda" u kojoj je radio Dalibor Dragijević.

Pored ostalog, naveo je da je mesec dana ranije u odnosu na 3. april ove godine, razgovarao sa Radetom, kako svi zovu Radoslava Dragijevića i njegovom suprugom Svetlanomi da su ga pitali da li može da iskopa raku za njih dvoje na Novom zlotskom groblju i da im je odgovorio da može samo ako mu je mašina, tačnije rovokopač, negde u blizini Zlota.

- Rekao sam 3. aprila Daliboru Dragijeviću da zove Radeta, jer su mi u selu bili traktor i prikolica i da mogu da im kopam to, jer može zemlja koja se iskopa da se utovari u traktorsku prikolicu. Dalibor je pozvao Radeta i rekao mu je da ćemo moći danas da završimo to kopanje - pričao je u tužilaštvu svedok.

Radoslav ih čekao na groblju

Tog dana, kako je objasnio, oko 16 časova, krenuli su prečicom prema Zlotu, a ta prečica vodi preko Selišta i Zlotske pećine. Kada su uradili posao kod njega nastavili su put prema Zlotu. Tu su, pored njega, bili Dalibor Dragijević, B. A. i V. V. i zajedno su otišli do sela, a da su potom on i Dalibor traktorom otišli ka groblju, a da je V. V. otišao rovokopačem, dok ih je na groblju sačekao Radoslav Dragijević i da je to bilo oko 17 ili 17.20 časova.

Radoslav je, kako je rekao dao mere koje je on preneo mašinisti. Svedok je rekao i da je on tog dana vozio traktor sa zemljom i to četiri prikolice i da je zemlju odvezao do puta koji vodi do groblja.

- Tog dana je Radoslav bio najnormalniji. Oko 19 časova bili smo u kući kod Dragijevića. Tu su bili Radoslav, Svetlana i Dalibor Dragijević. Niko nije komentarisao o nestanku deteta, a nisam ni ja. Tog dana nisam video ni Dejana Dragijevića ni Srđana Jankovića. Sutradan, 4. aprila oko 10 časova, ponovo sam otišao u kuću Dragijevića i bili su tu Radoslav i Svetlana. Pre toga, svratio sam u ambulantu u Zlotu, jer me je pozvao Dalibor i rekao mi je da Svetlana neće preživeti ako sazna da je Dejan uhapšen. Lekar mu je rekao da pozovu Hitnu pomoć i da je to preneo Radoslavu i Daliboru - ispričao je svedok.

Ustao i otišao bez pozdrava

Objasnio je da je posle vozio Radoslava i Svetlanu do ambulante, jer je Hitna pomoć morala da odveze drugu osobu i da tog dana nije video nikog drugog.

Kaže da je 5. aprila dao slobodan dan Daliboru Dragijeviću, ali da ga je pozvao oko 7 časova da dođe kod njega kući da se dogovore oko posla. Tada mu je Dalibor rekao da je bio u policiji, da je video brata i da je dao izjavu u Policijskoj upravi.

- Pitao sam ga kako se Dejan drži i on mi je rekao "Nikako". Pitao sam ga zatim kako se on drži. Nije mi odgovorio, samo su mu pošle suze i tada je bez ikakvog pozdrava i reči ustao i otišao. Tada sam ga video poslednji put - ovim rečima je završio je svedočenje.

Dalibor Dragijević, da podsetimo, preminuo je u 3.10 časova 7. aprila u pritvoru Policijske uprave u Boru. Svetlana Dragijević preminula je 15. maja u kući komšija u Zlotu. Oboje su sahranjeni na Novom zlotskom groblju.

Autor: Dalibor Stankov