Potresna svedočenja porodica mladića ubijenih u Malom Orašju: 'U bolnici me je zagrlio, rekao da ga ne puštam'

Suđenje Urošu Blažiću za masovno ubistvo u selima Dubona i malo Orašje nastavljeno je danas u zgradi Specijalnog suda u Beogradu. Iako je nadležan Viši sud u Smederevu, sudski proces odvija se u najvećoj sudnici Specijalnog suda s obzirom na to da ona garantuje najveću bezbednost jer se okrivljeni nalaze iza neprobojnog stakla, okruženi sudskim stražarima.

Na suđenju je saslušano devet svedoka, a nekoliko njih pristiglo je na lice mesta odmah nakon masovnog ubistva u Malom Orašju. Njihova svedočenja bila su izuzetno potresna.

Jedan od članova porodica koji je svedočio bio je brat Petra i Marka Mitrovića. koji su ubijeni u Malom Orašju Nikola Mitrović. Nikoli je Petar bio rođeni brat, a Marko brat od strica.

- Ja sam među prvima izašao na lice mesta. Spavao sam kod kuće, snajka me je probudila i rekla je da se nešto desilo. Mislili smo da je tuča. Kada smo ušli u ograđen prostor na Ravnom gaju, brata smo ubacili u auto i odvezli u Hitnu pomoć. Video sam i brata od strica. Nisam video sve ranjene jer je bio mrak, video sam one koji su bili najbliže vatri - rekao je.

Advokat Siniša Mašović pitao je ko je izašao na lice mesta, a svedok je odgovorio da su među prvima stigli do Ravnog gaja.

- Dejan i Dragan Milić nosili su Nikolu u automobil. Čuli smo Petrov glas i krenuli smo ka njemu. On je bio sa leve strane spomenika, ležao je na leđima. Brata od strica nismo videli kad smo ušli, a on je bio odmah na ulazu. Videli smo ga tek kad smo iznosili Petra. Sedeo je, noge su mu bile na podu, leđa preko nogu, ruke iznad glave, predavao se verovatno. Marko je bio mrtav, imao je rupu na čelu. Video sam Nemanju Stevanovića na par metara od Petra, dao mi je telefon da zovem policiju i Hitnu pomoć. On je preminuo u bolnici. Odmah smo otišli za Smederevo, usput smo sreli policiju i Hitnu pomoć. Obišli smo Dejana Milića koji je takođe išao za Smederevo - ispričao je.

Tužilac Ivan Konatar pitao je svedoka oštećenog da li je neko od ubijenih mladića bio u sukobu sa Urošem Blažićem, a on je odgovorio da Blažića nisu poznavali.

Potresno svedočenje, pa incident u sudnici

Pred sudom je govorio i Jovan Mitrović, takođe rođeni brat Petra Mitrovića i brat od strica Marka Mitrovića. On je ispričao da je kobnog 4. maja legao da spava oko 22.30 sati i da je jedva prošao minut, kada je čuo oca da izlazi na iz sobe na donjem spratu i viče: "Brzo, pobi ih čovek, pobiše se". On je odmah krenuo ka Ravnom gaju, gde su njegova braća sa prijateljima ranije slavila Đurđevdan, ali je mislio da je u pitanju tuča.

- Sleteo sam sa sprata, majka je izašla i vrištala, rekla je da idemo brzo na Ravni gaj. U međuvremenu je žena probudila brata Nikolu. Sišao sam dole, mislio sam da je tuča. Nije mi bilo logično da Petar zove tatu u vezi sa tučom, već sam mislio da bi zvao nas. Ubacili smo motku i lopatu u auto, s namerom da ih branimo. Ispred nas je bio auto sa sva četiri upaljena migavca, to su bili otac i stric Nemanje Ilića - rekao je.

Istakao je da je preprečio put da niko ne može da pobegne. Na ulazu je sreo Dejana Milića, Nikolinog oca.

- Pitao sam šta je bilo, a on je odgovorio: "Šta, šta je bilo, pobi ih čovek kao kerove". Čuo sam Petra da zove, ležao je na leđima pored spomenika, nije mogao da ustane. Prišao sam mu, a posle toga sam krenuo redom, video sam ih sve. Nisam znao šta me je snašlo, bio sam pod adrenalinom. Majka i otac su došli, rekao sam majci da zove Hitnu pomoć, a brat i ja smo odlučili da Petra ubacimo u auto. Kako bih prešao preko rupe ili ležećeg policajca, vikao je da ne može da izdrži, da stanemo i da ga izbacimo napolje. U bolnici me je zagrlio i rekao da ga ne puštam. Pričao sam mu koliko ga volimo i koliko želimo da ostane živ. Video sam da je teško ranjen - dodao je.

On je opisao da je Petar bio najbliže putu, da su pored njega bila dva druga, a da je brata od strica Marka Mitrovića video tek kad je izlazio. Bio je mrtav, upucan u glavu, a njegovo telo nalazilo se u blizini ograde, na samom ulazu u prostor u kom se nalazi spomenik palim borcima, pored kog su mladići sedeli. Opisao je da je Marko ležao, da su mu noge bile ispod tela i takođe istakao da smatra da ga je Blažić upucao dok se predavao.

Oštećeni svedok Jovan Mitrović se na kraju svog svedočenja obratio Blažićima i tada je došlo do incidenta u sudinici.

- Radiša, pričao si o nekim činovima, medaljama, nagradama, da si pošten čovek. Pogrešio si u najvažnijem životnom zadatku, da vaspitaš decu. Ovog majmuna si ti vaspitao u monstruma. A ti, majmune, to ti je ćale sve omogućio, je l' tako? Smrade jedan. Ja sam Jovan Mitrović, zapamti me, ubio si mi dva brata! - rekao je.

On je krenuo ka boksu u kom se nalaze Blažići, ali ga je nekoliko sudskih stražara zadržalo i izvuklo iz sudnice dok je i dalje vikao.

Advokat Nebojša Perović je, posle incidenta, istakao je da se Blažić nedolično ponašao.

- Dok je oštećeni, kom su ubili dva brata, ovde govorio vidno potresem, Blažić drsko klima glavom u fazonu "važi, važi". Zahvalio bih se straži što ga je umirila da se ne ponaša tako. To je odnos učinioca dela prema svemu ovome - rekao je advokat, a sudija je odgovorila da je sudsko veće videlo Blažićevo ponašanje.

"Ako se sećate Kosovke devojke, to je to"

Na suđenju je svedočio i deda ubijenog Nikole Milića, Dragan Milić. Njegovo svedočenje bilo je kratko, ali izuzetno potresno.

- Ako se sećate Kosovke devojke, to je to. Leleci, kukanje. Prvo sam video Marka Mitrovića i bilo mi je jasno da je ubijen dok je sedeo. On nije sedeo na zemlji, nego na svojim petama, naslonjen na zid. To mi je poznato, bio sam na ratištu, poznato mi je da se on predavao kad je ubijen. Neka kaže ovaj idiot da li je to istina. Pored unuka sam prošao dva puta, nisam ga video. Neki su kukali, neki nisu. Nemanju Ilića sam uhvatio za rame da ga pomerim da vidim ko je, rekao je da ga pustim, osetio sam da mu je polomljena ruka. Nemanja Stevanović je tražio oca. Jovan Ranković je zapomagao, tražio je pomoć - rekao je Milić.

On je istakao da je Blažića "formulisao kao genetskog prihopatu" i rekao je da mu "otac ništa bolji nije od njega".

- Pa ni deda nije bolji, samo godine čine svoje. Ako Uroš može da se pohvali što mi je ubio unuka, dete od 14,5 godina... Moram da završim, da vratim ovima. Nisu svesni da su oni mrtvi ljudi. Neće to tako da se završi, a vaše je da sudite - rekao je Milić okrenuvši se ka Blažićima, a potom se obrativši sudiji.

Suđenje će biti nastavljeno u ponedeljak, 28. oktobra, kada će biti saslušani preostali oštećeni i svedoci, kao i veštaci, biće pregledani snimci sa nadzornih kamera, nakon čega će se početi sa uvidom u pisane dokaze.

Autor: Dalibor Stankov