MISTERIJA MASAKRA U MALOM ORAŠJU I DUBONI! Ko je bio sa Urošem Blažićem u kolima?

Još uvek je nepoznato sa kim je Uroš Blažić bio u kolima kobnog 4. maja 2023. godine.

Juče je u Specijalnom sudu u Beogradu održan glavni pretres u postupku koji se vodi protiv Uroša Blažića i njegovog oca Radiše.

Prema ranijim iskazima svedoka, te kobne noći 4. maja prošle godine, kada je Blažić u selima Malo Orašje i Dubona kod Mladenovca usmrtio devet, a ranio još 12 osoba, nije bio sam.

Naime, navodno je sa njim bio još jedan mladić čiji identitet ni posle godinu i po dana nije utvrđen.

Na levoj ruci tribal

Stefan Marković iz Dubone je na prošlom svedočenju rekao kako je te noći Uroša Blažića video sa još jednim momkom i detaljno opisao njegov izgled.

- Te večeri sam sa Urošem video momka istetoviranog, nabildovanog, malo nižeg od mene za glavu, a ja sam visok 2,02. Izašao je u prodavnicu, a Uros je ostao u kolima. To je bilo oko pola devet, devet. Ta ljude su videla još dvojica momaka - rekao je Marković, što je potvrdilo priču svedoka pred Višim javnim tužilaštvom u Smederevu:

- U večernjim satima, mislim da je bilo oko 20.30 časova sedeo sam sa prijateljem ispred lokalne prodavnice, u centru sela. Gledali smo utakmicu i konzumirali pivo. Tačno u to vreme, oko 20.30 časova, ispred prodavnice je optuženi Uroš Blažić parkirao "mercedes“ sive boje. Bio je u društvu sa još jednim momkom, koji je nosio sivu majicu, a koga ranije nisam video. Taj momak je izašao iz "mercedesa“ sa suvozačevog mesta i ušao u prodavnicu. Video sam da je kupio cigarete, vratio se nazad u vozilo i krenuli su ka Mladenovcu. Više ih nisam video - rekao je svedok tada, nakon čega je izjavu promenio i rekao da ih je ipak ponovo video:

- U prodavnici sam se zadržao do oko 22.30 časova, nakon čega sam krenuo kući pešaka. Začuo sam pucnje, četiri, čini mi se iz pištolja, bio sam udaljen od školskog dvorišta oko 500 metara. Video sam lice koje je izašlo iz vozila marke "mercedes“, mlađe, oko 20 godina, krupne građe, koje je na sebi imalo sivu majicu, a primetio sam da ima na levoj ruci tetovažu, neki tribal. Nešto kasnije, možda je bila ponoć, pozvali su me drugari iz komšiluka i rekli šta se dogodilo. U školskom dvorištu se nalazio moj sestrić, koji je kritičnom prilikom preminuo.

Pomešan sa mladićem iz Blažićevih kola

Međutim, na jučerašnjem pretresu u svojstvu svedoka je pozvan Đorđe Konradović iz Smedereva za kog se verovalo da je upravo taj iz mercedesa, da bi se tokom njegovog izlaganja utvrdilo da se radi o sasvim drugom licu, što kako su tvrdili u sudnici, dokazuju i kamere iz prodavnice.

- Kao prvo, ja se sa njim nisam našao, ja sam krenuo sa suprugom i detetom po delove za automobil. Svratio sam u prodavnicu u Duboni, tu smo bili ja, drug koji me je vozio sa suprugom i sa maloletnim detetom, uočili smo kada smo išli prema Mladenovcu kod spomenika društvo, to je bilo uveče, ne znam tačno koje vreme, mislim da je bilo posle 19 časova. Videli smo kod tog spomenika plamen, društvo je bilo tu, kada smo otišli prošlo je nekih sat vremena i kada smo se vraćali, videli smo automobil crne boje, presekao nam je put i krenuo prema Malom Orašju. Čovek što me je vozio je zastao kolima da vidi šta se dešava, ali sam mu ja rekao ko zna ko je, vozi. Mi smo krenuli prema Malom Orašju, taj isti auto se brzo vratio prema Duboni. Ja nisam to veče bio sa Urošem, nisam bio u njegovom vozilu, u prodavnici sam bio, ali ne sa Urošem - rekao je i ispričao u kom vozilu su bili:

- Mercedesom V124, sive boje, vozio je Mratinković Miloš. Ne mogu da se setim koliko je sati bilo, znam da je mrak bio. Sa mnom je u prodavnicu ušao Mratinković Miloš. Bila su deca ispred prodavnice, trčala su po putu, a ljude nisam zapazio iskreno. Kupio sam cigarete, detetu sok, meni i supruzi i vozaču. Imao sam farmerice, crno bele patike, za gore nisam siguran - rekao je on i dodao da je policiji predat snimak na kom se vidi da nije to veče bio sa Blažićem.

- Vidi se na snimku radnica, ja se vidim, mislim da se vidi Mratinković Miloš.

Tužilac je ispričao da je njemu snimak iz prodavnice dostavio punomoćnik oštećenih Stefan Stefanović i da odbrani, koja je zatražila da se snimak pregleda na suđenju, taj snimak može da dostavi.

Ko je momak koji se te noći bio sa Urošem Blažićem, šta je radio i da li mu je pomogao u izvršenu zločina, ostaje da se naknadno utvrdi.

