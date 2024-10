Oglasila se majka Danke Ilić: Najavila je tužbu protiv JEDNOG ČOVEKA - misli da je umešan u sve i da zna gde je TELO NESTALE DEVOJČICE

Ivana Ilić je skoro dva sata odgovarala na brojna pitanja vezana za nestanak, ali i ubistvo njene devojčice, takođe se dotakla i navoda koje je u javnost nedavno izneo otac osumnjičenog Dejana Dragijevića.

Ivana Ilić, majka male Danke Ilić iz Bora, koja je prema optužnici Višeg javnog tužilaštva iz Zaječara ubijena 26. marta, oglasila se u lajvu na Tiktoku, nakon što je nedavno i njen suprug Miloš odgovarao na mnoge teorije zavere koje su se povremeno pojavljivale u javnosti.

Dankina majka je skoro dva sata odgovarala na brojna pitanja vezana za nestanak, ali i ubistvo njene devojčice, a takođe u razgovoru koji su vodili "Državni" i "Sanjabg73", dotakli su se i teme članova porodice Dragijević.

Na optužnici se nalaze Dejan Dragijević, ali i njegov otac Radoslav. Dejana tužilaštvo tereti da je ubio Danku sa svojim kolegom iz "Vododa", Srđanom Jankovićem, dok njegovog oca terete za pomaganje izvršiocu nakon učinjenog krivičnog dela, odnosno za premeštanje devojčicinog tela na nepoznatu lokaciju.

- Sada već, nakon više od sedam meseci, mislim da Srđan Janković i Dejan Dragijević i ne znaju gde je moje dete nakon što je više puta premeštano, ali mislim da je Radoslav, odnosno Dejanov otac, umešan u sve! On je najveći krivac i sigurna sam da on zna gde je moje dete. On neće moći dušu da ispusti dok je ne olakša i prizna sve - odgovorila je Ivana na pitanje u vezi umeštanosti oca Dejana Dragijevića koji je takođe bio uhapšen nakon što je njegov sin pred tužilaštvom izjavio da je posle ubistva devojčice sve priznao ocu i bratu.

Radoslav i Dalibor Dragijević uhapšeni su dva dana nakon hapšenja Dejana i Srđana, odnosno 6. aprila, a istog dana Dalibor je policajce, kako je i Kurir pisao, vodio na više od 20 lokacija na kojima bi moglo da se nalazi telo. Međutim, Danka nikada nije pronađena. Kako podseća izvor Kurira, Dalibor je u noći između 6. i 7. aprila preminuo u prostorijama PU Bor, dok je Radoslav Dragijević zadržan u pritvoru do 29. maja, nakon čega je pušten da se brani sa slobode.

Ivana je, kako je sada rekla gostujući u Tiktok lajvu koji je vodila Sanjabg73, rekla da je kivna i da je pogađaju laži koje su iznete u javnosti.

- U vreme dok se tragalo za Dankicom i dok se nije saznalo da je reč o ubistvu, svi su sumnjali u Miloša i mene, ali niko od inspektora koji su bili tu za vreme traganja, na nas nisu digli ruku, ne znam kako mogu da pričaju da je tako nešto učinjeno Daliboru koji je preminuo u policijskoj stanici - zaključila je Ivana prenosi Kurir, nakon priče o teoriji zavere vezane za smrt Dalibora Dragijevića.

Takođe, Dankina majka kaže da je i dalje prisutan strah, s obzirom na to da su nakon svega, dobijali niz pretnji na račun nestale devojčice.

- Niko iz naše okoline nije promenio ponašanje prema nama, ali ne osećamo se bezbedno kada izađemo napolje, mislim da ovde nećemo moći dugo još da živimo, pogotovo kada dođe vreme da stariji sin krene u školu. Miloš i ja smo razgovarali o nekom odlasku, upravo zbog dece, ne znam kako ću im objasniti šta se desilo sa njihovom sestrom, a doći će i to vreme kada ću morati da pričam o tome sa njima, oni moraju da znaju da su imali sestru - rekla je Ivana.

Dankina majka je dodala da veruje da će se istina na kraju saznati i da će krivci odgovarati. Govoreći o sudskom postupku koji će uslediti nakon podizanja optužnice protiv osumnjičenih za smrt njenog deteta, ona je navela da suprug i ona nisu angažovali advokata za sudski proces koji sledi. Međutim, kako je rekla, advokata su angažovali za tužbe koje će podneti protiv onih koji su ih klevetali i napadali ih.

- Na ročištu u krivičnom postupku nećemo imati advokate, za sada mislimo da nema potrebe za tim, ali ako bude, angažovaćemo naravno. Inače, sprema se tužba za Radoslava Dragijevića zbog klevete da je Dankin tata direktor "Vodovoda", kao i zbog upućenih reči: "Pitajte majku, ona zna gde je dete" - dodala je Ivana u svom gostovanju u uživo emitovanom razgovoru na društvenoj mreži Tiktok.

