Oglasio se otac ubijene Angeline: Jasno je da su roditelji ĐAKA UBICE odgovorni, očekivalo se da optužnica bude proširena

Otac ubijene Angeline Aćimović smatra da je tužilaštvo donelo pravu odluku kada su u pitanju roditelji đaka ubice.

- Osnovi sumnje su postojali, ali se čekalo na prikupljanje dodatnih dokaza - rekao je Anđelko i ocenio da je bilo jasno da je dete potpuno zapostavljeno u vaspitanju, stoga se i očekivalo da će optužnica biti proširena.

Postoje apsolutno svi elementi za to krivično delo, posebno kada se uzmu u obzir sve aktivnosti kojima se ubica bavio noću dok je planirao zločin

Više javno tužilaštvo u Beogradu podnelo je Višem sudu proširenje optužnice protiv Vladimira i Miljane Kecmanović, zbog sumnje da su izvršili krivično delo zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica.

Kako je istakao Aćimović za Kurir, nakon svedočenja ubice, bilo je jasno da je dečak zapostavljen i zapušten, što je i potvrdilo sve sumnje da su roditelji direktno umešani u dovođenje njega u stanje u kojem se nalazi.

- Osnovi sumnje su postojali, ali se čekalo na prikupljanje dodatnih dokaza, a upravo njegovo svedočenje, potvrdilo je sve naše sumnje. Dakle, otac ga je obučavao da puca. Nije učio da puca samo u streljani, već mnogo pre, a u streljanu je dolazio već očigledno dobro obučen. A kada se sve uzme u obzir, uz igrice, njegovu nestabilnost i oružja koje mu je bilo lako dostupno, onda i dolazi do ovako velike tragedije - rekao je Anđelko i dodao da smatra da je tužilaštvo donelo pravu odluku.

Podsetimo, glavni javno tužilac VJT u Beogradu, Nenad Stefanović, rekao je da je do proširenja optužnice došlo nakon prikupljanja svih relevantnih dokaza u toku krivičnog postupka protiv Vladimira Kecmanovića zbog krivičnog dela Teško delo protiv opšte sigurnosti, a protiv Miljane Kecmanović zbog krivičnog dela Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Prema nezvaničnim informacijama Kurira, predloženo je da Miljana i Vladimir Kecmanović budu osuđeni na maksimalne zaprećene kazne za ovo krivično delo, odnosno, za oca dečaka to bi značilo do 15 godina robije, dok majci preti kazna zatvora do osam godina.

Autor: Snežana Milovanov