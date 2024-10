Aleksandar Šarac (35) blizak "škaljarskom klanu" upucan je 17. oktobra 2020. u garaži TC "Ušće", a usled zadobijenih povreda preminuo je devet dana kasnije, tačnije na današnji dan 26. oktobra 2020. Šarac je dugo bio na meti suparničkih klanova, a u optužnici koju je podiglo Javno tužilaštvo za organizovani kriminal, protiv "vračarskog klana" postoji i Skaj prepiska gde njihov vođa Nikola Vušović, zvani Džoni sa Vračara izdaje naređenja saborcima vezano za likvidaciju žrtve.

Kako smo ranije pisali, kao direktni izvršilac ubistva naveden je Lazar Ilić (27) iz Kraljeva koji je nalazi u spuškom zatvoru. Naime, Ilić je samo nekoliko meseci nakon ubistva u TC "Ušće" pobegao u Crnu Goru, ali je tada uhapšen zbog planiranja likvidacije Marka Ljubiše Kana, visokorangiranog pripadnika "škaljarskog klana", a za to krivično delo osuđen je u februaru pred podgoričkim Višim sudom na pet godina zatvora. Kao "lokator" i osoba koja je javljala svojim članovima grupe gde se nalazi Aleksandar Šarac, sa kim sedi i šta ima obučeno označen je Nikola Kačarević, bivši suprug starlete Tamare Đurić. Kačarević je, prema navodima optužnice, odavao informacije saboricama i to za 6.000 evra.

Kako se navodi, Kačarević je ugovarao sastanke sa Šarcem na različitim lokacijama, fotografisao mesta na kojima zajedno sede i te slike slao Nikoli Vušoviću. Vođa grupe Nikola Vušović, koji je uhapšen prošle nedelje u Barseloni u Španiji, 30. avgusta 2020. obaveštava pripadnike grupe preko Skaj aplikacije da će se Šarac narednog dana sastati sa Nikolom Kačarevićem i njegovom suprugom u restoranu i daje detaljne instrukcije ostalim pripadnicima grupe koji su već raspoređeni.

- I samo smireno i odlučno i da ugasimo smrada cinkaroškog, meta nam je najveći smrad u Beogradu. Za stolom će biti ona Tamara Đurić, starleta, pa ćete prepoznati lako, ali nemojte da pogodite nju ili drugog momka za stolom što će sedeti sa ovim. Samo ovog, koji nam je meta, overite ga u glavu, obavezno i paljba! - glasila je poruka.

Kako smo ranije otkrili detalje iz optužnice, NikolaVušović nije objašnjavao da li je sa planom upoznata i starleta Tamara Đurić, ali je nekoliko puta naglasio da ona i njen muž nisu mete i da se puca samo u Šarca.

- Tamara Đurić po svemu sudeći nije ni znala šta se dešava i šta se sprema, već je samo iskorišćena jer je poznata ličnost - objašnjava izvor.

Za ubicu je, kako proizilazi iz Skaj prepiske, bio određen optuženi Filip G., zvani Lubeničar.

Filip G.: Ona će da bude orijentir.

Vušović: Nema promašaja tu, daćemo vam tačno gde sede od vrata koji sto, ko je sve za stolom, šta imaju na sebi. To je sutra hajdučki ustanak.

U nastavku prepiske optuženi za učešće u ubistvu dogovaraju detalje, obilaze restoran, navode šta će da obuku i gde da se presvuku, kao i gde će posle zločina da zapale auto. Skaj prepiska otkriva da su pratili i vremensku prognozu, kako im kiša ne bi ugasila automobil koji gori. Narednog dana, Vušović obaveštava ostale da je sve spremno i daje im poslednje instrukcije.

Vušović: To je to braćo, naš je danas smrad, znači samo smireno i pravo u metu. Lagano, prolazite bez stajanja, samo rokanje. Repetirajte utoke pre ulaza i samo tras, tras. To je sve 20 sekundi ukupno. Pripadnike grupe potom obaveštava da je meta stigla u restoran i objašnjava im tačnu lokaciju gde sede.

Vušović: Meta ima ljubčastu majicu. Znači samo smireno i odlučno kada uđeta u baštu desno od ulaza širok sto, sve kako smo pričali i napad u metu i paljba. Sedi ona starleta za stolom, Tamara.

Međutim, pošto pojedini saradnici kasne, u 19 sati šalje novu poruku: "Ajde braćo, eno ga smrad jede dezert da mu serviramo poslednju večeru". Iz dalje prepiske, kako smo objavljivali, navodi se da se članovi klana nisu dobro organizovali i da im je taj plan propao. Ali i pored toga, Nikola Vušović bodri svoje vojnike: "Omašili smo večeras, bitno da se nismo ofirali, pogledala nas je sreća naleteli bi na Interventnu. Nije nam dobro vreme bilo, nikako, on je sedeo tamo skoro dva sata. Ko zna zašto je ovo dobro, navućićemo ga na još bolje mesto. Sreća prati hrabre!".

Autor: Aleksandra Aras