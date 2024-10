NE ZNAM ZAŠTO SAM PRESTAO DA PUCAM, IMAO SAM JOŠ METAKA! Monstruozne reči Koste Kecmanovića: Čuvara sam video kao pretnju, pa sam ga ubio...

Suđenje Vladimiru i Miljani Kecmanović i instrektoru streljane Nemanji Marinkoviću nastavljeno je u zgradi Specijalnog suda, s obzirom na to da Kosta Kecmanović dečak koji je pucao u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar", nastavlja da, kao svedok u postupku, odgovara na pitanja. On je prošlog puta govorio o tome kako je došao do oružja i izvršio masovno ubistvo, za koje je okrivio svoje roditelje.

Dečak je, prema nepotvrđenim informacijama, dok je davao iskaz pred tužiocem, koji je dao iz dečje psihijatrijske ustanove putem video-linka u prisustvu tužioca i svoje majke, rekao da je masovno ubistvo izvršio iz dva očeva pištolja, koja je, kako je rekao, "lako našao u plakaru u stanu i u svoju sobu ih prebacio dva dana pre zločina". On je tada potvrdio da ga je otac vodio u streljanu i da mu je govorio da je "ponosan na to kako puca, na njegovu tehniku i preciznost".

On je, zasigurno, pred tužiocem govorio više o svojim roditeljima, ali taj deo njegovog iskaza nije se detaljno pojavio u javnosti.



Krivični postupak protiv Kecmanovića od početka je zatvoren za javnost, ali se neke od informacija sa ročišta jesu pojavile u javnosti. Dečak je, prema nezvaničnim informacijama, o roditeljima govorio i 9. oktobra tokom svog svedočenja i praktično krivicu za masovno ubistvo koje je počinio u "Ribnikaru" prebacio na oca i majku.

- Da nisam imao očev pištolj, masakr ne bih ni počinio. Oružje mi je bilo nadohvat ruke - rekao je, navodno, Kosta tokom svog svedočenja.

Dečak ni o majci nije imao lepe reči. Rekao je da je ona bila ta koja je tražila da bude najbolji u svemu i da je njeno ponašanje bilo okidač da u "Ribnikar" ode naoružan i puca na školske drugove.

Prema nezvaničnim informacijama koje su ranije objavljene u medijima, Kosta je u tužilaštvu ispričao da je 3. maja prošle godine u 8.02 sati fotografisao oružje svog oca u dnevnoj sobi, a potom ga stavio u ranac i krenuo u školu, kao i da je planirao da zakasnina prvi čas kako bi svi bili u učionici kada dođe.

Istakao je da je, u trenutku kada je došao do škole, oklevao. Razmišljao je o tome da se ipak vrati kući.

- Imao sam želju da se ipak obratim majci, da se vratim kući, ali u tom trenutku mi je prišao čuvar i pitao me hoću li ući u učionicu. Bilo je dva minuta do zvona. Ja sam rekao da ću da sačekam, a onda sam već bio pod stresom, uspaničio sam se i video sam ga kao neku pretnju, možda u smislu da bi mogao da me spreči da se vratim kući - rekao je maoletnik.

Prema njegovom iskazu, to je bio okidač da puca na čuvara škole, nakon čega je ušao u školu gde je pucao na učenike. U tužilaštvu je opisao i šta je uradio nakon što je pucao u školi.

- Imao sam još metaka, ne znam zašto sam prestao da pucam. Iskočio sam kroz prozor i pozvao policiju. Mislio sam da je to ispravno, da se predam. Plašio sam se i da neko može da me povredi ili ubije - naveo je dečak.

Dečak koji je pucao u "Ribnikaru" tužiocu je detaljno ispričao i ko mu je i kako "stavio pištolj u ruke". On je napomenuo da mu nije instruktor dao oružje kako bi pucao u streljani, već njegov otac.

Prema onome što je dečak navodno rekao, Vladimir Kecmanović je poneo svoja dva pištolja, upravo one iz kojih je kasnije njegov sin pucao na vršnjake, i poveo sina u streljanu, a potom rekao instruktoru da dete obučava da puca baš iz tih njegovih pištolja i insistirao na tome da njegov sin nauči precizno da puca. Iz tok iskaza proizilazi da je Vladimir Kecmanović sinu omogućio obuku za rukovanje njegovim pištoljima.

Dečak je, takođe, do detalja opisao na koji način je otvorio očev sef.

On je ispričao da sef ima tri broja, a da je brojčanik, kada je on došao, već bio namešten na prva dva broja, što znači da je preostalo samo da on unese treći. Krenuo je redom i pogodio iz drugog puta.

Dečak koji je pucao u "Ribnikaru" je zbog toga značajan svedok u postupku protiv svojih roditelja. Njegovog oca Vladimira Kecmanovića tužilaštvo tereti za krivično delo teško delo protiv opšte sigurnosti, upravo zbog toga što je sina vodio u streljanu i učio ga da puca, kao i zbog toga što nije adekvatno čuvao oružje, te mu preti 12 godina zatvora.

Majku dečaka Miljanu Kecmanović tužilaštvo tereti za nedozvoljeno držanje municije, s obzirom na to da je na čauri pronađenoj u kabnetu istorije u "Ribnikaru" otkriven njen DNK. Njoj preti dve i po godine zatvora, a brani se sa slobode i zabranjena joj je komunikacija sa sinom, koji se od zločina nalazi u psihijatrijskoj ustanovi.

