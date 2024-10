Kosta Kecmanović zapretio inspektoru na saslušanju posle masakra u školi: "Srešćemo se mi opet!'

Inspektor beogradske policije poverio je svom prijatelju da ga je prošla jeza i da je šok doživeo kada ga je Kosta uhvatio za ruke.

Kosta Kecmanović, koji je počinio masakr u OŠ "Vladislav Ribnikar" 3. maja prošle godine kada je ubio devetoro vršnjaka i školskog čuvara, svojom hladnoćom, na saslušanju posle masakra, šokirao je i najiskusnije inspektore za krvne delikte beogradske policije.

Ovako je svom prijatelju, inače sagovorniku Republike, opisao upravo jedan od onih koji su ga saslušavali. Taj dan nikada neće zaboraviti.

- Dugo sam inspektor, saslušavao sam mnogo ubica, ali ovako nešto u karijeri još nisam video. Takva hladnoća. Sve vreme je držao pognutu glavu i izbegavao moj pogled. U jednom momentu me je pogledao i prošla me je jeza. To nije bio pogled uplašenog deteta, već monstruma - opisao je svom prijatelju inspektor policije.

"Uhvatio me za ruke i zapretio"

Prijatelju je poverio i da mu, uprkos tome što je sasušao nebrojeno ubica, nije bilo svejedno. Ono još užasnije usledilo je potom.

- Tokom saslušanja on nije bio vezan, jer nije uhapšen. Kad je sve završeno, krenuo sam da ispratim policajce i njega do vrata. Tada me je svojim rukama uhvatio za obe ruke, pogledao me direktno u oči i rekao: "Srešćemo se mi opet!". Zaledio sam se. Takvo nešto i taj osećaj nikada u karijeri nisam doživeo - u neverici je pričao inspektor našem sagovorniku i dodao da nije mogao da poveruje da "dete njemu preti".

Dugo je potom, kako je rekao, sedeo u prostoriji i nije mogao da se pomeri od šoka. Gledao je paire na stolu i svakog časa dobijao nove informacije o žrtvama iz Osnovne škole "Vladislav Ribnikar", broju ispaljenih čaura, Kostinom preciznošću. Ništa ga, posle susreta sa Kostom, nije moglo iznenaditi.

Posle tog saslušanja, Kosta Kecmanović je odveden na Kliniku za neurlogiju i psihijatriju za decu i omladinu, gde se i danas nalazi.

Ubio 10 ljudi

Kako je Republika već pisala, Kosta Kecmanović, učenik OŠ ''Vladislav Ribnikar'', 3. maja usmrtio je devetoro svojih vršnjaka i čuvara škole. On je tog jutra s namerom da izvrši masakr zakasnio u školu i čas istorije, a onda sa dva očeva pištolja i punim rancem molotovljevih koktela ušao na ulazna vrata škole i zapucao. Usmrtio je najpre čuvara i dve devojčice koje su dežurale, a onda ušao u kabinet za istoriju gde je njegovo odeljenje imalo čas i ispalio rafal. Tom prilikom je usmrtio još šestoro vršnjaka, dok je još troje i nastavicu istorije teško ranio. Dvanaest dana kasnije, još jedna devojčica je nažalost, podlegla povredama.

U krvavom piru Koste Kecmanovića, ubijeni su Dragan Vlahović, čuvar škole, Mara Anđelković, Andrija Čikić, Ana Božović, Adriana Dukić, Katarina Martinović, Bojana Asović, Angelina Aćimović, Ema Kobiljski i Sofija Negić.

Autor: Dalibor Stankov