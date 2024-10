Učenikl (14) iz Subotice tvrdi da ga je nastavnik napao na ekskurziji: Priklještio me je vratima, udario i vukao

Na đačkoj ekskurziji učenika osmih razreda škole iz Subotice dogodio se incident u kome je nastavnik matematike navodno fizički napao učenika (14).

To su za lokalni mediji subotica.com ispričali dečak i njegova majka. Incident zbog kog su svi jako potreseni dogodio se u noći između četvrtka i petka u jednom hotelu u Nišu.

- Postoji pravilo da u ponoć svi moramo da budemo u svojim sobama. Grupa drugara i drugarica je bila kod nas u sobi i razišli su se. Međutim, ostale su neke stvari i ja sam krenuo da vratim papuče drugaricama. Njihova soba je bila naspram sobe nastavnika matematike, ja sam samo ušao i dao im papuče, i izašao napolje. U tom trenutku nastavnik je izašao iz sobe, tada čak nisam ni video ko je samo sam čuo da je neko agresivno otvorio vrata. Nisam se ni okrenuo, već samo počeo da trčim ka svojoj sobi. Kako sam zatvarao vrata on je uleteo i priklještio me vratima, kvaka me je udarila u grudni koš a on me je udario u lice - prepričava iskustvo učenik.

"Ostali su mi tragovi njegovih noktiju"

- Počeo je da me vuče za ruke, gde su mi ostali tragovi od njegovih noktiju. Rekao je kako sam ga probudio, kako ne može da spava neko vreme jer lupamo na vrata. Rekao je da je neko pet puta lupao na vrata, ja to zaista ne znam jer ja nisam to uradio - nastavlja učenik za pomenuti portal.

Dok je nastavnik vukao dečaka i hteo da ga odvede kod razrednog starešine, kako navodi učenik, zazvonio mu je telefon, te ga je ovaj pustio.

- Ja sam od šoka potom nazvao policiju i sačekao je ispred recepcije. Potom smo svi ispitani. Sve se dogodilo oko tri ujutru, tako da me je lekarka pregledala u devet ujutru. Tamo mi je vođa puta tri puta rekla da povučem to što sam rekao, ali ja to nisam želeo, jer je sve istina i stojim iza svojih reči - dalje će dečak kome je presela maturska ekskurzija.

- Sutradan smo nastavili ekskurziju, a nastavnik se nijedno rečju nije obratio ni meni, ni mojoj majci - tvrdi tinejdžer.

- Verujte da ne mogu da verujem šta nam se dešava. Kritikovali su ga što je odmah pozvao policiju, a ja dete sve vreme vaspitavam da treba da reaguje ako vidi da je nekom loše pozove hitnu, ako je požar da javi vatrogascima... Ali i da poštuje autoritet, nastavnika, da ne vraća istom merom, bude kulturan. Sada razmišljam da li ga uopšte dobro vaspitavam jer će tako samo da strada - priča majka.

- On je dobar đak, mirno dete, čak možda i previše mirno i staloženo. Tačno je da nije trebao da bude na hodniku u to vreme, nije trebao da vraća te papuče, ali to nije razlog da njega nastavnik fizički napadne. Očigledno su njemu ranije deca lupala na vrata i pobegla, a on se našao tu kad nije trebalo i na njemu je iskalio sav bes. Sutradan su sva deca bila kažnjena i rečeno im je da su kažnjena zbog svog druga. Deca su se podelila, neki su bili uz a neki protiv njega. Van sebe sam. Pitam se gde smo došli kao društvo i šta nama se dešava. Osećam se tužno i sramotno - zaključuje ona za pomenuti portal.

Majka je, kako kaže, razgovarala sa Centrom za socijalni rad, a obavestiće i nadležno tužilaštvo.

Pomenuti portal pokušao je da dobije komentar u školi, ali im je rečeno da će zvaničnu izjavu o slučaju dobiti sutra, kada bude obavljen razgovor sa svim akterima incidenta.

Autor: Snežana Milovanov