HAOS NA SUĐENJU UROŠU BLAŽIĆU! Monstrum odbio da odgovori na ovo pitanje advokata: Bila je ODMAZDA, ali ne bih o tome... Sudija mu ODUZELA REČ!

U Specijalnom sudu u Beogradu danas se održava nastavak suđenja Urošu Blažiću (21) iz Dubone kod Mladenovca, koji se tereti da je 4. maja prošle godine zverski ubio devet žrtava, a njih 12 teško ranio.

Uroš Blažić tereti se da je počinio masakr 4. maja 2023. oko 22.20 sati u selima Dubona i Malo Orašje kada je bez ikakvog razloga pucao u nevine žrtve koje je tom prilikom i overavao. Uroš Blažić je na glavnom pretresu u avgustu za sudskom govornicom prilikom iznošenja odbrane naveo da je počinio zločin, ali nije želeo da priča o detaljima svog krvavog pira. Na optuženičkoj klupi nalazi se i njegov otac Radiša Blažić, pukovnik Vojske Srbije koji je tereti da je nelegalno nabavio oružje kojim je njegov sin počinio nezapamćeni masakr.

Da podsetimo, suđenje okrivljenim Blažićima počelo je u maju ove godine u zgradi nadležnog Višeg suda u Smederevu, ali se tada dogodio incident kada su roditelji ubijene dece napali Uroša i Radišu Blažića u trenutku kada su ulazili u sudnicu. Blažići su tada sa lisicama na rukama i okovima oko nogu istrčali iz prostorije u pratnji sudskih i zatvorskih stražara koji su svojim telima branili okrivljene. Sudija Višeg suda u Smederevu tada je podnela zahtev da se suđenje održi u nekoj većoj i bezbednijoj sudnici u zemlji. Vrhovni sud Srbije tada je odlučio da se suđenje održi prvo u sudnici Okružnog zatvora u Bačvanskoj ulici u Beogradu, ali je nakon tog ročišta u julu, ipak donesena odluka da se suđenje masovnom ubici i njegovom ocu sudi u najčuvanijoj sudnici u zemlji - sudnici broj 1 Specijalnog suda u Beogradu.

Sudija odložila današnje ročište

Sudija Lidija Jovanovski je potom odložila današnje ročište, a pre nego što je zakazala sledeći glavni pretres za 14. novembar, navela je da će na tom suđenju biti saslušana dva veštaka koja danas nisu došla.

Advokat traži podatke o oružju kojim je počinjen masakr

Advokat Siniša Mašović zatražio je podatke o oružju kojim je Uroš Blažić počinio masakr.

- Hteo bi da dodam da je puška predata Jugoimportu, oni su preuzeli viškove i pešadijsko naoružanje koje se izvozi. Puške su izvozili za Nemačku, SAD i drudge evropske zemlje. Hteo bi da pitam otkud to oružje u Srbiji ako ga više nema. Predlažem da se nabavi izveštaj Jugoimporta, kao i da su one 2009. godine prezeli pušku i šta su oni sa njom dalje uradili- naveo je Siniša Mašović.

Da li je Blažić koristio trenbolon?

Zatim se za reč javio branilac Blažića koji je predložio veštačenje povodom toga da li je Uroš Blažić u organizmu imao trenbolon ili testosteron u krvi. Takođe, kao i da li je neki od suplemenata uticao na njegovu svrhu.

- Nema dokaza da je uzimao testosteron, a utvrđivanje kako drugi suplement utiče na svest nije slučaj ovog predmeta - navela je Olivera Milojević, javni tužilac.

Pročitan iskaz Jelene Ajdinović

Potom je odlučeno da se iskaz koji je dala svedok Jelena Ajdinović pročita, jer ona zbog zdravstvenog stanja ne može da prisustvuje suđenju.

Ajdinović je, da posetimo, putnica u taksi vozilu koje je nakon masakra oteo Uroš Blažić i to kod naplatne rampe Mali Požarevac. Na svu sreću ona i taksista nisu povređeni, ali im je okrivljeni Blažić pretio tokom vožnje.

Blažić o nalazima psihijatara

Nakon toga za reč se javio okrivljeni Uroš Blažić koji je po drugi put izašao pred sudsku govornicu danas. Naime, on je imao primedbu na nalaz psihijatra i psihologa.

- Ovde se traži neki razlog zašto de desilo ovo. U redu, ali ovde se sada priča o mojim psihopatskim crtama i nekim psihičkim poremećajima. Kako je to moguće kada sam samo godinu dana pre toga u aprilu, išao na VMA gde sam prošao toliko psiholoških i psihijatrijskih analiza kada sam se prijavljivao za Vojnu akademiju, pa me sada zanima kako je moguće da sam samo za godinu dana postao krvoločna zver. Evo neka mi kažu. Neka neko uzme te analize i ove sada, pa neka mi kaže kakav sam, to zanima i mene i ostale ožalošćene. Neka se dogovore - rekao je Uroš Blažić, a potom mu je sudija Lidija Jovanovski oduzela reč.

Svađa sa advokatom tokom ispitivanja

Miloš Munić: Hoću da mi kažete, vezano za audio snimak na kome se čuje kako imate neke probleme o čemu se radi?

Uroš Blažić: Hoćete da me proglasite ludim, a ja to nisam. Svaka mrlja, svaki problem koji bi ja napravio ocu bi išlo na štetu. To smo pričali između ostalog.

Stefan Stefanović: U Whatsapp imamo prepisku, pominju se neke pare od tuče u kojoj se učestvovali sa Vikotorom Đorđevićem?

Uroš Blažić: Što sam pretučen. Bio sam premlaćivan, neću da pričam od koga i neću da izazivam gnev ljudi još više. U prepisci se navodi da trebamo da damo pare, reketirali su nas, odmazda je bila, ali ne bi da pričam o tome.

Stefan Stefanović: Koliko traje Whatsapp prepiska pre zločina i gde si bio?

Uroš Blažić: Ni sa kim se nisam video. Krenuo sam iz kuće pravo putem ka Malom Orašju. Nisam bio ni sa kim te večeri. Bio sam kući, ali se ne sećam šta sam radio u kući pre nego što sam počinio zločin. Ali eto imate poruke, pa vidite. Iz kuće sam krenuo u maskar.

Nebojša Perović: Da li u trenutku kada šaljete poruku na grupi, da li želite da nam objasnite šta radite dok kucate poruke?

Uroš Blažić: Ne želim da odgovaram na pitanja Nebojše Perovića.

Za sudsku govornicu izašao Radiša Blažić

Potom je za sudsku govornicu išao i drugookrivljeni Radiša Blažić, koji je naveo da nije znao za audio snimak koji je prikazan danas u sudnici. Ali se prisetio razgovora, za koji tvrdi da se dešava u trenutku kada je njegov sin Uroš Blažić doneo pištolj u kuću. Njegova supruga Biljana mu je sugerisala da se oružje skloni, i on od tada, kako tvrdi, nije video taj pištolj u porodičnoj kući.

Radiša Blažić: Može unuk da dođe u njiegov posed, rekao sam mu da se sve skloni i zaključa.

Advokat Siniša Mašović: Da li vam je Uroš rekao da je taj pištolj prijavljen u policiji?

Radiša Blažić: Ne sećam se, mislim da mi je rekao.

Advokat Siniša Mašović: Da li ste videli papir da ima dozvolu?

Radiša Blažić: Nisam video papir, ali je rekao da je legalan.

Potom je branilac Miloš Munić postavio nekoliko pitanja okrivljenom Radiši Blažiću.

Miloš Munić: A zašto se vi plašite za vojnu kontrolu? Na snimku se može čuti kako ste vi obavestili svog drugog sina Marka da oružje mora da se skloni jer će biti provere.

Radiša Blažić: Pa sad ne mogu da se setim.

Siniša Mašović: Gde ste kupili pištolj?

Uroš Blažić: Kupljen je u Beogradu i koštao je 100.000 dinara. Reći ću vam kada je i kupljen u jesen 2020. Nisam slavio punoiletstvo, sve pare koje sam dobio dao sam za pištolj.

Siniša Mašović: Da li ste prijavili taj pištolj?

Uroš Blažić: Tog istog dana sam otišao u PS Zvezdara i prijavio sam oružje.

Siniša Mašović: Da se vrati fotografija na kojoj se vidi taj revolver.

Nakon što je vraćena fotografija vidi se da je pištolj bio pun. Advokat Siniša Mašović je potom naveo: Toliko o tome što tvrdite da je pištolj sve vreme prazan.

Uroš Blažić: Vidim, pun je.

Uroš Blažić o oružju i snimak Radiše i Majke

Potom se pušten i audio snimak u kome Radiša Blažić razgovara sa suprugom Biljanom i sa Urošem dok ručaju i sede za stolom.

- Problem je što sam ja imao sertifikat za državne tajne, a sad me zezaju godinu dana pre penzije kaleme nešto. Sin mi se prijavio za akademiju, ali nije prošao bezbednost pa šta se dešava mislim ja. Ma kad god ja prsnem, on pobegne gore u Šepšin - čuje se na audio snimku, a čuje se glas Radiše Blažića.

Potom ga Biljana Blažić pitala da li je sklonio oružje, a Radiša Blažić kako se može čuti na snimku govori.

Biljana Blažić: Jel ti teško da se popneš negde i da to skloniš?

Radiša Blažić: Već sam sklonio. Ne brini, sve sam sklonio.

Zatim se za sudsku govornicu popeo Uroš Blažić u pratnji pet stražara.

Olivera Milojević, tužilac postavila je nekoliko pitanja okrivljenom za majski masakr.

Olivera Milojević: O kom pištolju je reč, o kom revolveru se govori na snimku?

Uroš Blažić: Radi se o mom revolveru, u pitanju je period kada sam pištolj doneo u porodičnu kuću u Duboni. Sugerisala mi je majka da ga sklonim jer ga je sinovac našao pored kreveta. Uplašila se žena i sugerisala mi je da ga popnem negde. Ne čuje se cela komunikacija, mora da je snimak isečen. Na audio snimku se može čuti da sam oca zapitkivao neka glupa pitanja. Pričali smo o nekom javašluku u Policijskoj stanici u Mladenovcu. Sklonio sam ga, plašio sam se da će da mi ga oduzeti.

Olivera Milojević: Objasnite mi na snimku se čuje da govorite "sklonio sam sve i prebrojao"?

Uroš Blažić: Prebrojao sam municiju koja je bila uz pištolj.

Olivera Milojević: Koje oružje ste još imali pored revolvera?

Uroš Blažić: Imao sam samo pištolj sa svojom pratećom opremom. Pucao sam samo jednom iz njega. Uvek je bio prazan.

Sudija Lidija Jovanovski navela je da se audio-snimak nastao u aprilu 2023, neposredno pre nego što je Uroš Blažić počinio masakr.

Prikazana Vocap prepiska

Nakon prikazanog snimka na kome se Radiša Blažić bahati sa pištoljem u ruci i to naočigled maloletnika u svojoj kući, usledio je prikaz pisane dokumentacije, tačnije prepiske na Whatsapp grupi u kojoj su bili okrivljeni Uroš Blažić, Ana Talić, zatim Nikola Đorđević i još dva momka.

Naime, kako smo ranije prvi objavili, Whatsapp prepiska neposredno pre masakra nalazi se u spisima predmeta, u optužnici koju je u oktobru prošle godine podiglo Više javno tužilaštvo u Smederevu.

Snimak sa monstrumovog telefona - Radiša sa pištoljem za pojasom

Prikazan je i video snimak koji je nađen u telefonu Uroša Blažića. Naime, na prikazanom snimku može se videti kako okrivljeni Radiša Blažić obučen kao kauboj ulazi u prostoriju.

Šešir na glavi, a u ruci revolver. Neko od ukućana snima Radišu Blažića koji bahato ulazi sa načarama za sunce prilazi jelki, a potom se kroz smeh svih ukućana kreće ka drugoj prostoriji. Zatim se može videti kao Radiša Blažić izgovara "Dobar, loš, zao". Nastaje smeh kod okupljenih ukućana gde se može primetiti kako je na stolu postavljena novogodišnja trpeza. Tada Radiša Blažić izgovara: "Kažem, počnite sa jelom!" Sledi gromoglasni smeh ukućana, a na snimku se vidi i dete koje sedi za trpezarijskim stolom.

Tužilac Olivera Milojević imala je nekoliko pitanja za okrivljenog Radišu Blažića, a između ostalog nju je zanimalo kada je snimak nastao. Blažić se nije setio, ali ga je ona podsetila da je video snimak nastao za doček Nove godine 2021.

Olivera Milojević: Gde je stajao ovaj revolver koji se vidi na snimku?

Radiša Blažić: Nalazio se u metalnoj kutiji, zaključan u velikoj sobi.

Olivera Milojević: Da li je u pitanju pravi revolver?

Radiša Blažić: Nije u pitanju pravi revolver.

Olivera Milojević: Da li je ovaj pištolj oduzet od vas prilikom pretresa?

Radiša Blažić: Ne bi znao. Znam da je Uroš imao dozvolu za taj pištolj.

Olivera Milojević: A kažete da nije pravi. Dobro. Šta ispušta taj pištolj?

Radiša Blažić: Ne znam. Stajao je u kasi na sigurnom, ne znam.

Olivera Milojević: Da li je taj pištolj Urošev?

Radiša Blažić: Njegov je, doneo ga je da se pohvali tog dana.

Olivera Milojević: Doneo je da se pohvali. Da li ste primetili unuka pored sebe?

Radiša Blažić: Bio je bezbedan, nema municije. Uzeo sam ga iz metalne pregrade. Bio je bezbedan.

Prikazani snimci iz kuće Uroša BlažićaIzvode se dokazi, tačnije prikazuju se video-snimci od 5. maja 2023. kuće Uroša Blažića u selu Šepšinu gde je sam živeo i odakle je kobne večeri i krenuo u krvavi pir.

Zatim su prikazani snimci koje je sačinila policija u porodičnoj kući u Duboni.

Na pomenutim snimcima i fotografijama može se videti zaplenjeni arsenal oružja, garaža i podrum u kući u Šepšinu gde je okrivljeni Uroš Blažić vežbao pucanje.

Podsetimo, na prethodnim svedočenjima Urošev prijatelj Nikola Đorđević, rijaliti igrač i bivši dečko pevačice Sanje Vučić opisivao je između ostalog i kako je pucao u podrumu kuće u kojoj je živeo Blažić.

Zatim su prikazane i fotografije stana u Mladenovcu gde je porodica Blažić bila prijavljena. Po slikama se može videti da je stan lepo namešten.

Veštak na pitanje da li je zločin počinjen u afektuVeštak Marija Panić odgovorila je na pitanje advokata oštećenih da li je Blažić zločin počinio u afektu ili ne.

- Ono što smo prilikom ispitivanja zaključili jeste da zločin nije počinjen u afektu, to je prosto nemoguće što se vidi i iz nalaza. I to iz prostog razloga jer osoba koja počini nešto u afektu ne može da smisli, odlučno da gađa i ubije toliko žrtava - rekla je veštak.

Nebojša Perović: Doktorka da li možete ovako laički da nam objasnite da li je ispitanik Uroš Blažić slobodnom voljom i željom preduzeo radnju, imao volju i želju da pobije više ljudi i dovoljno vremena da odustane, a to nije uradio?

Veštak: Mislim da sam na to već odgovorila, a odgovor je da ispitanik nije imao razloga da počini zločin, tačnije nema psihičkih i psiholoških smetnji da ga počini.

Dr Marija Panić o psihijatrijskom stanju Uroša i Radiše BlažićaPredsednica sudskog veća Višeg suda u Smederevu, sudija Lidija Jovanovski, nakon što je prozvala sve prisutne, za sudsku govornicu stala je veštak, doktor Marija Panić koja je inače, sa timom veštačila psihijatrijsko stanje okrivljenog Uroša i Radišu Blažića.

- Ostajem pri svemu što se navodi u nalazima. Ali ću odgovoriti na sva pitanja kako bi objasnila sve nejasnoće ukoliko ih ima u našem nalazu - navela je doktorka koja radi u zatvorskoj Specijalnoj prihijatrijskoj bolnici u Beogradu gde je veštačeno psihijatrijsko stanje okrivljenih.

Tužilac Olivera Milojević pitala je svedoka šta je zaključila u svom nalazu povodom psihičkog stanja okrivljenog Uroša Blažića.

- Nalaz, odnosno mišljenje koje smo dali i koje se nalazi u optužnici, stoji da je Uroš Blažić mlađa punoletna osoba, koja je sposobna sama da rasuđuje o svemu što je uradila i zaključili smo da je duševno zdrav i da nije poremećen. Takođe, nalazom smo utvrdili da je osoba u trenutku počinjenog krivičnog dela bila u svojoj starosnoj kalendarskoj godini, nije zaostao da se tako izrazim - navela je doktorka.

Duševno stanje ispitanika ne ukazuje na to da je imao neki raniji psihički problem koji je možda mogao da dovede do krivičnog dela koji je počinio. Ispitanik je bio svestan svojih postupaka.

Olivera Milojević imala je još jedno pitanje za stručnog svedoka.

Olivera Milojević: Da li ste utvrdili da je Uroš Blažić koristio nešto od suplemenata, tačlnije steroide?

Veštak: Tokom istrage nismo zaključili da je koristio bilo šta pre kritičnog događaja, kao i tokom izvršenja krivičnog dela.

Olivera Milojević: Hoćete da kažete da vam je Uroš Blažić rekao da nije koristio suplemente tokom izvršenja krivičnog dela?

Veštak: Tako je, postavili smo mu direktno pitanje i dobili smo odgovor da nije koristio ništa od suplemenata.

