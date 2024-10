SIN STAO IZMEĐU OCA I MAJKE I DOBIO METAK: Novi detalji stravičnog ranjavanja na Bežanijskoj kosi

Napadač je uhapšen, a potom mu je pozlilo u automobilu Interventne jedinice policije, odakle je, bez svesti, prebačen i kombi Hitne pomoći koji ga je odvezao.

Dragan P. (62) koji je ranio suprugu S.P. (49) i sina N.P. (22) na Bežanijskoj kosi, a prema nezvaničnim informacijama, to se dogodilo tako što se sin isprečio između majke i oca.

- Njih dvoje imaju sina i ćerku. On je pucao u suprugu, a isprečio se sin između i tako je dobio metak u stomak. Navodno je pucao i u ćerku, ali ju je promašio. Potom je pokušao sebe da ubije - rečeno je.

Napadač je uhapšen, a potom mu je pozlilo u automobilu Interventne jedinice policije, odakle je, bez svesti, prebačen i kombi Hitne pomoći koji ga je odvezao.Podsetimo, advokat Filip Backović kaže da je u februaru imao problem s napadačem, napadao je već ljude po parkingu, policija nije reagovala.

Pretio je smrću njegovoj svastiki, išamarao je na parkingu kada je krenula da sklanja kamenje neko sa parkinga jer je on zauzeo javno parkiralište, ona je išla u rikverc i udarila u to kamenje, kada je izašla iz kola, počela je da ga sklanja, a on je izleteo, našamarao je, pretio joj.

- Sin je pogođen u stomak, a žena u nogu - kaže dobro obavešten izvor Informera.

Nakon pucnjave, patrola policije sa Novog Beograda uhapsila je pomahnitalog napadača.

- On je tom prilikom pokušao da se ubije, ali su ga policajci sprečili u toj nameri - naglašava izvor Informera.

Pucnjava se dogodila u porodičnoj kući, a povređeni su zbrinuti u KBC Bežanijska kosa.

Autor: Dalibor Stankov