Komšije sa Bežanijske kose van sebe posle pucnjave u kući: To je pomračeni um, hteo je da ugasi porodicu sve da ih ubije

Muškarac D. P. (62) pokušao je danas popodne, kako se sumnja, da ubije svoju ženu S. P. (49) i sina N. P. (22) u njihovoj kući na Bežanijskoj kosi u Beogradu, posle čega je navodno pokušao da presudi i sebi! Međutim, kako u toj nameri nije uspeo, policija mu je stavila lisice na ruke i na nosilima ga iznela iz kuće.

Zločin se dogodio oko 12.30, kada je D. P. sinu pucao u stomak, dok je ženu pogodio u nogu hicem, ispaljenim najverovatnije iz pištolja. U trenutku pucnjave, kako se nezvanično saznaje, u kući je bila i ćerka osumnjičenog i ranjene žene, ali su nju hici promašili.

- Policija je u kući zatekla užas. Unutra su bili ranjena žena i mladić, kao i preplašena devojka. Tu je bio i osumnjičeni. Povređeni su sanitetom Hitne pomoći transportovani u KBC Bežanijska kosa, dok je osumnjičeni uhapšen - kaže naš izvor i dodaje da je hapšenje osumnjičenog bilo dramatično.

- Njega su policajci bukvalo vukli do saniteta Hitne pomoći, a bio je obučen u ono najlon belo odelo, kao što nose forenzičari. Bos je bio. Čuli smo da je pokušao da se ubije, pa moguće da je zbog toga sve to tako izgledalo. Pošto su ga odvukli do saniteta, satvljen je na nosila, a na rukama je imao lisice - kaže sagovornik Kurira.

Komšije ove porodice kažu da je D. P. poznat u kraju kao nasilnik i da je svima pravio probleme. Prva komšinica je ispričaka da je on i ranije bio nasilan prema supruzi.

- Mnogo puta se dešavalo da ona, jadnica, pretrči kod mene da prenoći od straha od njega. Bežala je da se spasi, ali džabe. Ne znam šta je konkretno bio motiv za ovo sada što je napravio - rekla nam je komšinica.

Komšije kažu i da im sve ovo deluje kao da je hteo da pobije porodicu i sebe.

- Čuli smo da je cela porodica bila u kući kada je zapucao. Vrlo je moguće da je hteo sve da ih ubije i na kraju i sebe i da ugasi porodicu. To je pomračeni um - kaže naš sagovornik.

Druge komšije su za Kurir ispričale da D. P. i njih maltretirao i to uglavnom zbog parkinga.

- Nedavno sam došla kolima sa detetom, ušla u našu ulicu i tražila parking, međutim, kako sam stala preko puta kuće nasilnika, odmah je izleteo i dotrčao do mene. Nisam stigla ni da izađem iz vozila, on mi je pištoljem mahao ispred nosa i govorio da je to njegovo i da se iste sekunde sklonim - ispričala je jedna komšinica za Kurir.

Drugi susedi kažu da je policija i ranije intervenisala zbog D. P., te da je bio i hapšen.

- On je jedno vreme nosio i nanogicu, sad da li je bio osuđivan ili je bio u pritvoru, nismo sigurni - dodali su naši sagovornici.

Komšije: Upoznali su se u Rusiji

Komšije porodice kažu da oni na Bežanijskoj kosi žive godinama, kao i da je D. P. pre ženidbe radio u Rusiji.

- Tamo je upoznao ovu ženu, došli su tu zajedno, dobili decu... Otkad je ovde, ne znamo čime se D. P. bavio i da li radi negde - kaže komšija.

Pucao iz pištolja pokojnog oca

D. P. koji je danas u porodičnom stanu pucao u suprugu i sina, kako je Kurir saznaje, sumnjiči se za teško ubistvo u pokušaju.

Kako je za Kurir potvrđeno iz Viseg javnog tuzilasta u Beogradu, osumnjičenom koji je određeno zadržavanje do 48 sati, posle kog će biti priveden na saslušanje.

- D. P. je ranije osuđivan za nezakonito nošenje oružja kao i nasilničko ponašanje - kaže sagovornik Kurira.

Podsetimo, D. P. je pucao u suprugu i sina iz pištolja koji je bio u vlasništvu njegovog pokojnog oca.

Autor: Dalibor Stankov