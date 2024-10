IZBO TRUDNICU KAD MU JE REKLA DA DETE NIJE NJEGOVO? Dragana nije prva žrtva ljubomore, isplivao STRAVIČAN DOSIJE mladića

Damir I. (23) osumnjičen je da je nasmrt pretukao svoju partnerku Draganu M. (23), a ranije je hapšen jer je nožem izbo trudnu suprugu Draganu V. jer mu je rekla da dete nije njegovo.

Kako se nezvanično saznaje, Damir I. je 2020. godine hapšen je zbog sumnje da je nasrnuo na svoju tadašnju suprugu Draganu V. kada mu je saopštila da je u četvrtom mesecu trudnoće i da dete nije njegovo.

On je tada, kako se saznaje, zgrabio nož i naneo tri ubodne rane svojoj supruzi - jedan ubod u predelu stomaka i jedan u predelu leđa, nanevši joj pritom teške telesne povrede.

Nesrećna žena je prevezena u kruševačku bolnicu gde je lekar utvrdio da nije životno ugrožena.

Istragu je tada vodilo Više javno tužilaštvo u Kruševcu.

Oglasila se policija

Podsetimo, policija u Aleksandrovcu uhapsila je Damira I. (23) iz okoline ovog mesta, zbog sumnje da je pretukao devojku koja je umrla u bolnici.

On se sumnjiči da je svojoj dvadesettrogodišnjoj emotivnoj partnerki naneo više udaraca po glavi i telu od kojih je preminula.

Pozvao Hitnu pomoć

Kako je potvrđeno, muškarac je, nakon što je pretukao devojku, pozvao Hitnu pomoć i rekao da joj je pozlilo.

Međutim, kako se nezvanično saznaje, lekari Hitne pomoći su zatekli devojku sa stravičnim povredama.

Moguće da je ljubomora Rođaci ubijene žene ispričali su za medije da ne znaju zbog čega je D. I. ubio ženu, ali da je moguće da je u pitanju bila ljubomora. - Mi smo čuli da je u kući u vreme užasa bilo i jedno dete. Njega je ekipa Hitne pomoći zatekla u kući u kojoj mu je preminula majka. Dete je takođe pregledano i ustanovljeno je da ono nije zlostavljano. Međutim, kako je bilo u stanju šoka zbog onoga što je videlo, njega su lekari odveli i predali radnicima Centra za socijalni rad - objašnjavaju rođaci. Kako dalje dodaju, D. I. je oduvek bio problematičan, hapšen je ranije i prijavljivan za nasilje.

Dobio kuću od Centra za socijalni rad

Damir je živeo u nehumanim uslovima zbog čega je dobio kuću od Centra za socijalni rad gde je živeo sa Draganom M. koju je nasmrt pretukao.

Ubica pretukao i Draganino dete?

Otac ubijene Dragane ispričao je da je Damir pretukao i njegovog unuka.

- Jutros su mi javili da mi je taj monstrum ubio ćerku. Ja ne znam kako i zašto je to uradio. On je pretukao i njenog sina. Zvali su me iz Socijalne službe da mi kažu da mi je unuk u bolnici u teškom stanju. Zamislite, dete je pretukao - kaže potreseni otac.

Prikrivao mračnu stranu Kačio zaljubljene slike da zavara trag Uhapšeni D. I. je na svojim profilima na društvenim mrežama neretko objavljivao fotografije svoje supruge uz ljubavne poruke. Oni koji ga poznaju kažu da je on na taj način pokušavao da prikrije mračnu stranu svog života, i to da je u njegovoj kući sve samo ne ljubavna atmosfera. - Nova ljubav, nova pravila. Volim te, srećo moja jedina. Puno te volim i želim - samo je jedan od komentara uz fotografije sa ubijenom ženom.

Otac uhapšenog Samo su rekli: "Ona je mrtva" Roditelji uhapšenog D. I. ispričali su juče da su oni bili u kući kada se sve dogodilo. Kako su naveli, sin ih je probudio i rekao da je njegovoj ženi pozlilo. - Ne znamo šta se dogodilo. Njih dvoje su imali neku svađu pre pet-šest dana, za to znamo. Spominjali su bivše partnere. Naš sin je u pola noći počeo da lupa na vrata i da viče da je D. M. pozlilo, koja je inače bolovala. Odmah smo istrčali iz sobe, a ona je ležala na podu. Podsetilo me je na njen napad koji je ranije imala - rekli su roditelji za medije i dodali: - Pozvali smo Hitnu pomoć. Kada su stigli lekari, samo su rekli: "Ona je mrtva!"

Autor: Marija Radić