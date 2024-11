'NE ZNAM DA LI JE ŽIVA, JADNO MOJE DETE' Novosađanka prolazi agoniju, od njene unuke ni traga ni glasa čitav dan!

U krugu oko novosadske Železničke stanice čija se nadstrešnica danas oko podneva urušila, sve je zagrađeno, prilaz nije dozvoljen, iz razloga što još uvek nije bezbedno, a građani Novog Sada i dalje panično gledaju ka ruševinama. Ekipa Kurira razgovarala je sa pojedincima koji su bili u stanju da pričaju, a nekolicina njih utučeno prolazi u žurbi čekajući informacije o bližnjim ljudima.

- Krenula sam danas za Beograd kod ćerke, pola sata pre polaska jutros zvala me i rekla da se prehladila da ne dolazim. Nekoliko trenutaka kasnije, rešila sam da izađem da prošetam i u tom trenutku meni iza leđa čula se strašna buka. Nisam znala šta me snašlo, mislila sam da je zemljotres, toliko mi se zatreslo tlo pod nogama. Kad sam podigla pogled, zaprepastio me prizor, sam Bog me spasao što nisam otišla, ali mnogo ljudi je izginulo i ko zna koliko ima još - rekla je za Kurir jedna Novosađanka koja živi u blizini ruševina.

Kako je rekla potom, cela situacija je mnogo potresla, na svakih pola sata izlazi iz stana, prelazi ulicu i gleda u pravcu Železničke stanice, nadajući se da su ostali spaseni.

Međutim, u mnoštvu ljudi naišli smo i na jednu baku koja je u suzama stajala sa strane. Ona je za Kurir ispričala jecajući da ceo dan čeka informacije o njenoj unuci koja se danas u to vreme uputila na Železničku stanicu.

- Niko mi od mojih ne javlja ništa, znam samo da je bila tu, krenula je za Beograd zbog obaveza na studijama, a sad ne znam ni da li je živa ni mrtva, jadno moje dete... - kratko je za Kurir rekla baka kroz suze.

Povodom tragičnog događaja za medije se oglasio i Goran Vesić, Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, kada je prvenstveno izjavio saučešće porodicama koji su izgubili najbliže danas.

- U ime ministarstva izražavam najdublje saučešće porodicama nastradalim. Sada je najvažnije da mup završi posao. A u narednim danima utvrdiće se odgovornost svakog lica. Naše misli su sa porodicama koje su nastradali. Ovaj deo stanice nije rekonstruisan - rekao je Vesić.

