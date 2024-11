TUGA! Umrla devojka izvučena ispod ruševina!

Među stradalima je i devojčica.

Devojka koja je bila teško povređena u užasnoj nesreći u Novom Sadu, podlegla je povredama u Kliničkom centru Vojvodine, piše Alo.

Ona je 15. žrtva stravične nesreće u kojoj se danas oko podne srušila betonska nadstrešnica na železničkoj stanici u Novom Sadu.

Među žrtvama je i šestogodišnja devojčica.

Do sada je od 15. stradalih devetoro identifikovano. Osmoro su državljani Srbije, jedan je državljani Severne Makedonije.

Ovom povodom oglasilo se i VJT u Novom Sadu.

- Povodom tragičnog događaja koji se odigrao dana 01.11.2024. godine u Novom Sadu, kada je došlo do obrušavanja dela zgrade Železničke stanice u Novom Sadu, Više javno tužilaštvo u Novom Sadu obaveštava javnost da je u toku uviđaja do sada iz ruševina izvučeno 14 tela preminulih, od kojih su identifikovana dva lica ženskog pola – A.R. (2004.) i A.Ć.S. (1989.) godine i pet lica muškog pola – H.S. (1997.), M.M. (2003.), Š.Đ. (1947.), R.V. (1955.) i S.V. (1979.) godine. Zbog zadobijenih povreda u ovom događaju, do sada je u Klinički centar Vojvodine primljeno tri lica, čiji identitet još uvek nije utvrđen, a radi se o dva lica ženskog i jednom licu muškog pola.

- Više javno tužilaštvo u Novom Sadu preduzima sve mere i radnje u skladu sa Zakonom, radi utvrđenja postojanja elemenata krivičnog dela i odgovornosti za učinjeno, o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena.

Autor: Dubravka Bošković