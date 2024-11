'MI SMO KAO NAROD BOLJI NEGO ŠTO MISLIMO' Tragedije izvlače i najbolje i najgore iz ljudi! Krstić: Građani su pokazali visok stepen empatije (FOTO)

U nesreći na Železničkoj stanici u Novom Sadu, do koje je došlo prilikom obrušavanja nastrešnice, stradalo je 14 osoba, a povređeno je troje.

Cela Srbija danas žali zbog nesreće, a u Novom Sadu je proglašena trodnevna žalost. Ministarstvo informisanja i telekomunikacija pozvalo je medije da danas u potpunosti poštuju proglašeni Dan žalosti i prilagode svoje medijske sadržaje.

Jutro nakon tragedije forenzika je u toku, dok je sa raščišćavanjem ruševina završeno kasno noćas. Građani Novog Sada i dalje dolaze na mesto nesreće kako bi palili sveće, ostavljali igračke i cveće i odali počast stradalim žrtvama ove jezive tragedije.

Akcija dobrovoljnog davanja krvi nastavlja se danas od sedam sati u Zavodu za transfuziju krvi Vojvodine, kao i na više lokacija u Beogradu – u Atletskoj dvorani, Institutu za transfuziju, kao i u dva transfuziološka autobusa na Voždovcu ispred TC Stadion i Novom Beogradu ispred Delta sitija.

- Jasno je da je potrebno da se uspostavi odgovornost i svako od nas je mogao da bude na tom mestu juče. Svi imamo potrebu da se ustanovi ko je napravio propust. Ne mogu svui da budu u sve. Ne može sve da stane u ovoj zemlji, opozicija neće biti zadovoljna dok ne stane sve- rekao je marko Matić iz CEZOM-a. .

- Ne smemo da se navikavamo da su ovo normalne stvari. Moramo pustiti stručna tela da urade istragu, ne mogu sve arhitekte da budu krive za ovo što se desilo.

- Osnovni korak je da se uradi istraga, ko je trebao da proceni opasnost da nešto može ovako da se desi, a neko je morao to da prepozna- rekao je Matić.

- Koliko god da su građani uplašeni, očekuju odgovore od nadležnih organa- dodao je Matić.

- Sve što je rađeno poslednjih 10 godina, ništa nije srušeno. Ovde postoji problem što nije detektovano da nešto staro nije kako treba. Kad god vas neko ubeđuje da je sve crno ili belo rade to iz ličnog interesa- dodao je Matić.

- Jako je važno da održimo poredak. Zna se kako se sprovodi pravda- dodao je Matić.

- Ovakve situacije izvuku ono najbolje i ono najgore iz ovog društva. Ljudi su krenuli da na sopstveni rizik pokušavali da spasu ljude i treba im oddati veliko priznanje i to je najbolji deo našeg drušptva. Moramo svoj moralni ssud da damo i onima koji su pokušali da politički profitiraju. Treba da imamo što više dobrih službi- rekao je Matić.

- Sama činjenica da veliku količinu betona kačite za krov, ali tih godina je to bilo normalno, niko nije računao da će to da korodira. Svi će odgovarati, i u toku dana će biti saslušanje, ali je činjenica da je ova zgrada za vreme Tita bila čudo arhitekture. Taj ko je radio u to vreme statiku, nije računao na neke stvari pa sad imate situaciju hajke- rekao je Saša Milovanović- glavni i odgovorni urednik Srpskog Telegrafa.

- Neko mora da odgovara za živote ljudi, a ovo je nešto što će možda uticati na EXPO. Kad krene hajka svako će da se plaši i imaćete opštu bežaniju. Ovo nije zamena teza, za ovo mora da se iude u zatvor, mora da se odgovara i moralno i politički. Sad svako prebaciju krivicu na drugog- rekao je Milovanović za TV Pink.

- Ovi koji beže, od njih su samo gori ovi koji žele proteste jer sad dolazi do lešinarenja, kao što je bio slučaj i kad je Ribnikar u pitanju i koron.

- Ovde neko mora da odgovara, ovo se dešavalo i u drugim zemljama. Za nas je najveća ova nesreća najveća, ali oni koji su stavili svoj potpis, koji su uštdeli, treba da se sve istraži ali ne možete da pravite opštu hajku i da država stane- dodao je Milovanović.

- Ista grupacija se pojavljuje kao i prošle godine kada smo imali tragediju. Svuda u tragedijama su nađeni krivci u svetu koji su krivi - rekao je Milovanović.

- Ovde se pravi politički plan i sramota je da se ljudi pozivaju na proteste na Dan žalosti- dodao je Milovanović.

- Ovde je već krenula priča da se plaši struka i ljudi jer je najavljeno uklanjanje mosta. sada će im Vučić biti kriv za sve-dodao je Milovanović.

- Svi imaju potrebu da lešinare nad nesrećom gde je izgubljeno 14 života među kojima su i deca. Mi svi očekujemo da se ovo više nikad ne desi. Nesreća naša je što se ovo desilo u petak u podne i sa tim moramo da živimo i krivce treba da dovedemo pred lice pravde- rekao je on.

- Analiza će pokazati ko je napravi propust- rekao je Nebojša Krstić, marketinški stručnjak.

- Juče se desila ta tragedija koja nas je pogodila ali mi smo kao narod bolji nego što mislimo. Ekipe su bile na terenu. Kliničkom centru su se javljali lekari iz drugih ustanova da pomognu što je 'potresna stvar'. Čak je i zavod bio pun jer su građani pokazali visok stepen empatije i to je jako lepa stvar- rekao je Krstić.

- Kada se desila ova tragedija, nije prošlo ni sat vremena već su se sjatili ljudi željni da profitiraju koji ništa o tome ne znaju, ali za njih je poznat krivac. Nemati empatiju je privatna stvar, ali radost što se desila tragedija da neko profitira je strašna- rekao je Krstić.

- U opozicionim medijima prvo ide vest ko je kriv za nesreću. Oni su politički napenaljeni da se pitaju ko je kriv- rekao je Krstić i dodao:

- Oni stvaraju paniku, da imate zlu vlast i ne bi li nasilnički izvukli ljude na ulicu.

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo je da je izvršena identifikacija i ostalih preminulihu obrušavanju dela zgrade Železničke stanice u Novom Sadu, od kojih su dva lica muškog pola N.K. (17), Đ.F. (53) i pet lica ženskog pola, M.A. (16), F.V. (10), S.F. (6) i G.R. (58), K.M. (76), kao i povređenih od kojih su dva lica ženskog pola, T.M. (24) i A.R. (23) i jedno lice muškog pola, V.C. (18).

Tužilaštvo je juče saopštilo da su identifikovana dva lica ženskog pola, A.R. (20) i A.Ć.S. (35) i pet lica muškog pola, H.S. (27), M.M. (21), Š.Đ. (77), R.V. (69) i S.V. (45).

U toku do sada preduzetih radnji i mera, javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu je, u saradnji sa Policijskom upravom u Novom Sadu, izvršio uviđaj na licu mesta i naredio potrebna veštačenja.

"Paralelno sa veštačenjima koja se imaju sprovesti u najkraćem roku, Više javno tužilaštvo u Novom Sadu je u punom kapacitetu angažovano na prikupljanju svih obaveštenja i informacija, te je naloženo da se u tu svrhu u toku dana sasluša najmanje dvadeset lica, između ostalih odgovornih iz Ministarstva za građevinarstvo, saobraćaj i infrastrukturu, kao i nadležnog ministra, odgovornih lica iz "Železnice Srbije" AD, odgovornih lica Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, kao i drugih lica, a u cilju utvrđivanja svih bitnih elemenata krivičnih dela i krivične odgovornosti lica, o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena", navedeno je u saopštenju.

Akcija spasavanja preživelih završena je noćas, prostor oko Železničke stanice je raščišćen, a radnici Parking servisa postavili su zaštitnu ogradu oko prostora gde se dogodilo urušavanje.

Iz MUP-a je najavljeno da će povodom ove stravične nesreće biti saslušano oko 20 osoba. Smatra se da je ovo najveća tagedija u Novom Sadu u novijoj istoriji.

Građani Novog Sada i danas preko puta Železničke stanice polažu cveće i pale sveće za stradale u stravičnoj nesreći.

Ministar Dačić o padu nadstrešnice na Železničkoj stanici Ministar policije Ivica Dačić govorio je danas o mogućem uzroku tragedije na Železničkoj stanici u Novom Sadu, gde je prilikom pada nadstrešnice poginulo 14 ljudi. - Kako se moglo videti, pretpostavlja se da bi možda moglo da bude korozija tih držača koji su nosili nadstrešnicu. One nisu menjane od 1964. godine. Dokazi su juče izuzeti i premešteni su na mesto koje ih čuva policija i sada će da se na tome radi veštačenje, a onda će biti jasnije šta se desilo - rekao je on.

Autor: Jovana Nerić