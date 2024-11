UŽIVO NA TV PINK I PINK.RS! Specijalna emisija posvećena nesreći na Železničkoj stanici u Novom Sadu

U nesreći na Železničkoj stanici u Novom Sadu, do koje je došlo prilikom obrušavanja nastrešnice, stradalo je 14 osoba, a povređeno je troje.

- Jasno je da je potrebno da se uspostavi odgovornost i svako od nas je mogao da bude na tom mestu juče. Svi imamo potrebu da se ustanovi ko je napravio propust. Ne mogu svui da budu u sve. Ne može sve da stane u ovoj zemlji, opozicija neće biti zadovoljna dok ne stane sve- rekao je marko Matić iz CEZOM-a.

- Sama činjenica da veliku količinu betona kačite za krov, ali tih godina je to bilo normalno, niko nije računao da će to da korodira. Svi će odgovarati, i u toku dana će biti saslušanje, ali je činjenica da je ova zgrada za vreme Tita bila čudo arhitekture. Taj ko je radio u to vreme statiku, nije računao na neke stvari pa sad imate situaciju hajke- rekao je Saša Milovanović.

- Neko mora da odgovara za živote ljudi, a ovo je nešto što će možda utzicati na EXPO. Kad krene hajka svako će da se plaši i imaćete opštu bežaniju. Ovo nije zamena teza, za ovo mora da se iude u zatvor, mora da se odgovara i moralno i politički. Sad svako prebaciju krivicu na drugog- rekao je Milovanović za TV Pink.

- Ovi koji beže, od njih su samo gori ovi koji žele proteste jer sad dolazi do lešinarenja, kao što je bio slučaj i kad je Ribnikar u pitanju i koron.

- Ovde neko mora da odgovara, ovo se dešavalo i u drugim zemljama. Za nas je najveća ova nesreća najveća, ali oni koji su stavili svoj potpis, koji su uštdeli, treba da se sve istraži ali ne možete da pravite opštu hajku i da država stane- dodao je Milovanović.

- Analiza će pokazati ko je napravi propust- rekao je Nebojša Krstić.

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo je da je izvršena identifikacija i ostalih preminulihu obrušavanju dela zgrade Železničke stanice u Novom Sadu, od kojih su dva lica muškog pola N.K. (17), Đ.F. (53) i pet lica ženskog pola, M.A. (16), F.V. (10), S.F. (6) i G.R. (58), K.M. (76), kao i povređenih od kojih su dva lica ženskog pola, T.M. (24) i A.R. (23) i jedno lice muškog pola, V.C. (18).

Tužilaštvo je juče saopštilo da su identifikovana dva lica ženskog pola, A.R. (20) i A.Ć.S. (35) i pet lica muškog pola, H.S. (27), M.M. (21), Š.Đ. (77), R.V. (69) i S.V. (45).

U toku do sada preduzetih radnji i mera, javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu je, u saradnji sa Policijskom upravom u Novom Sadu, izvršio uviđaj na licu mesta i naredio potrebna veštačenja.

"Paralelno sa veštačenjima koja se imaju sprovesti u najkraćem roku, Više javno tužilaštvo u Novom Sadu je u punom kapacitetu angažovano na prikupljanju svih obaveštenja i informacija, te je naloženo da se u tu svrhu u toku dana sasluša najmanje dvadeset lica, između ostalih odgovornih iz Ministarstva za građevinarstvo, saobraćaj i infrastrukturu, kao i nadležnog ministra, odgovornih lica iz "Železnice Srbije" AD, odgovornih lica Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, kao i drugih lica, a u cilju utvrđivanja svih bitnih elemenata krivičnih dela i krivične odgovornosti lica, o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena", navedeno je u saopštenju.

Akcija spasavanja preživelih završena je noćas, prostor oko Železničke stanice je raščišćen, a radnici Parking servisa postavili su zaštitnu ogradu oko prostora gde se dogodilo urušavanje.

Iz MUP-a je najavljeno da će povodom ove stravične nesreće biti saslušano oko 20 osoba. Smatra se da je ovo najveća tagedija u Novom Sadu u novijoj istoriji.

Građani Novog Sada i danas preko puta Železničke stanice polažu cveće i pale sveće za stradale u stravičnoj nesreći.

Ministar Dačić o padu nadstrešnice na Železničkoj stanici Ministar policije Ivica Dačić govorio je danas o mogućem uzroku tragedije na Železničkoj stanici u Novom Sadu, gde je prilikom pada nadstrešnice poginulo 14 ljudi. - Kako se moglo videti, pretpostavlja se da bi možda moglo da bude korozija tih držača koji su nosili nadstrešnicu. One nisu menjane od 1964. godine. Dokazi su juče izuzeti i premešteni su na mesto koje ih čuva policija i sada će da se na tome radi veštačenje, a onda će biti jasnije šta se desilo - rekao je on.

Autor: Jovana Nerić