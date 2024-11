ARHITEKTA POJASNIO: Problem nadstrešnice je nastao prilikom izgradnje 1968. godine, nije smela da bude od betona (VIDEO)

Slobodan Maldini, arhitekta, govorio je o jučerašnjoj tragediji u Novom Sadu kada se nadstrešica obrušila na ljude i odnela 14 ljudskih života.

-Ono što je nesporno to je da je taj objekat star, građen je 1968. godine i tad je bio jedan od najnaprednijih konstruktivno-arhitektonskih objekata u zemlji jer je arhitekta išao za novim sistemima i to je bilo lepo za dizajn i estetski ali u konstruktivnom smislu to je bilo vrlo zahtevno i sa tadašnjom tehnologijom i načinom gradnje uopšte ne isključujem da možda nije ni izvedeno kako je trebalo. Ta nadstrešica je sastavljena od čelične zatege ali ona nosi nadstrešicu od betona i to je nešto što je neuobičajeno - da se teške betonske grede kače o zategu! Pritom se ta zatega ankeruje za krov a krov da bi bio estetski lep napravili su tanak ljuskasti krov i tu je najveći problem, što je anker bio u toj tankoj ploči krova a on nosi i zategu i betonsku nadstrešicu! To se tako ne radi! Posle 50 godina čelik gubi elastičnost a pitanje je da li je beton dobro armiran, pod uticajem je toplog i hladnog vremena, on nije predviđen da izdrži kao egipatske piramide!- rekao je on

ARHITEKTA POJASNIO NA NOVOJ S: PROBLEM NADSTREŠICE JE NASTAO PRILIKOM IZGRADNJE 1968. GODINE, NIJE SMELA DA BUDE OD BETONA!



Slobodan Maldini - arhitekta o jučerašnjoj tragediji u Novom Sadu kada sw nadstrešica obrušila na ljude i odnela 14 ljudskih života:



"Ono što je nesporno… pic.twitter.com/eQi1lQLFyN — Detektor laži (@LaziDetektor) 02. новембар 2024.

Autor: Dalibor Stankov