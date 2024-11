Žena koja je teško povređena u nesreći na Železničkoj stanici Novi Sad dozivala dete, a volonteri su se trudili da je bodre i teše dok su je izvlačili iz ruševina

"Imam kući dete od godinu dana! Kažite mojoj ćerki da je mama mnogo voli..." Ovo su potresne reči žene koje su odzvanjale ispod ruševina, dok su spasioci pokušavali da je izvuku i hitno zbrinu u tragediji na Železničkoj stanici Novi Sad koja se dogodila u petak oko podneva.

Evakuacija je uspela, a žena je u teškom stanju prevezena u UKC Vojvodina gde joj se lekari bore za život.

- Žena koja je bila teško povređena u nesreći na Železničkoj stanici Novi Sad dok je još bila ispod velikog betonskog stuba rekla je da kući ima malo dete od godinu dana i molila je spasioce da njenoj ćerki prenesu da je mama mnogo voli! Žena je izvučena posle dužeg vremena i u teškom stanju je odvezena u bolnicu. Noga i ruke su joj bile gotovo smrskane. Gospode spasi - glasi objava na na mreži TikTok koja je izazvala buru emocija komentara.

Upravo ove informacije i stravične detalje strašne tragedije u Novom Sadu potvrdio je i volonter Organizacije za traganje i spasavanje Srbije (OTSS) Dragan Bjelić.

- Bio sam raspoređen levo od konstrukcija i baš tu smo pregovarali sa jednom ženom koja je bila ispod ruševina. Iskreno da me pitate šta smo joj govorili ne znam, ali važno je da joj se sve vreme obraćate, da je bodrite, da je tešite da ste tu, uz nju... Ona je bila izmenjene svesti, govorila neke stvari o svojoj porodici, teške reči. Sve su to stvari i emocije koje vas pogode, ali dali smo sve od sebe da ostanemo pribrani. Nakon nekog vremena uspeli smo da dođemo delom do nje, da joj lekari Hitne pomoći prikače infuziju kako bi izdržala proces izvlačenja - ispričao je Bjelić.

Autor: Snežana Milovanov