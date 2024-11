PRELEPA SANJA SAHRANJENA KOD VELIKE PLANE! Opelo držao sveštenik koji je pre pet godina venčao sa suprugom - Potresni prizori na ispraćaju!

Sanja Arbutina Ćirić (35) koja je nastradala u petak u nesreći koja se dogodila na Železničkoj stanici u Novom Sadu, sahranjena je danas na groblju kod Velike Plane.

Prelepa Sanja, jedna je od 14 žrtava koje su nastradale kada je pala nadstrešnica na ulazu u zgradu. Ona je tog kobnog 1. novembra nešto pre podneva došla na stanicu kako bi sačekala autobus za Kać, nakon što je na pijaci kupila cveće.

Sanju su na večni počinak pored neutešnog supruga Nikole i majke kojoj je nažalost, ovo četvrti ispraćaj voljenih u carstvo nebesko, ispratili i brojni prijatelji, rođaci i poznanici koji su došli na groblje Miloševac kod Velike Plane. Neutešni članovi porodice u crnini stajali su u kapeli i primali saučešće, a svako od građana nakon što bi napustio kapelu počeo bi da plače. Prisutni nisu mogli da obuzdaju svoje emocije, pa su izlazeći iz kapele stajali sa strane i nemo gledali u kovčeg na kom je bila fotografija nastradale Sanje.

Svešetnik koji je držao opelo naveo je da je Sanju poznavao, da ju je venčao, kao i da je bio na njihovoj svadbi pre pet godina. Kako je naveo, oni su bili kućni prijatelji i da je ovo za njega posebno težak dana s obzirom "da je Sanju poznavao kao predivno i milo biće vedrog duha." Svi koji su došli da odaju počast lepoj Sanji koja se sa suprugom Nikolom pre nekoliko godina doselila u Kać, oprostili su se od nje sa suzama u očima, a nesumnjivo su saglasni da je ona otišla u raj.

Sanjin neutešni suprug Nikola Ćirić u razgovoru za Kurir nakon nesreće na Železničkoj stanici, sa suzama u očima opisao nam je dan kada je izgubio svog životnog saputnika.

- Sanja je otišla do Novog Sada kako bi kupila cveće, zvao sam je tri puta, ali mi se nije javljala. Mislio sam ne čuje telefon, kad vidi propuštene pozive pozvaće me. Došao sam kući iz prve smene, video sam vesti da je pala nadstrešnica na ulazu u stanicu. Razmišljam što se nejavlja. A onda iz nepoznatog razloga počinjem da se nerviram, brinem se kuva mi nešto u stomaku. Osećam nešto nije dobro. Derem se po kući, a ne mogu da objasnim zašto - rekao je nam je samo dan nakon nesreće Nikola, dok prima saučešća u porodičnom domu.

Potom nam je objasnio da je ubrzo primio poziv i da je otišao do stanice Novi Sad. A kako nam je objasnio, nije znao ni kako je vozio do tamo, a po samom dolasku usledio je haos.

- Policajac me je uputio ka Kliničkom centru, otišao sam tamo. Stojim u hodniku satima, kao da me je neko postavio tu. Ne osećam ništa, bilo bi mi lakše da mi je neko lupio šamar da se osvestim. Da shvatim šta mi se desilo i gde se nalazim - rekao je Nikola koji je sa nastradalom Sanjom bio sedam godina u braku.

Nikola je zatim dodao da je nakon vešečasovnog čekanja u bolničkom hodniku dobio vest da je ostao bez, kako nam je rekao najveće ljubavi.

- Pozvao me je komšije i rekao mi je da me traži policija. Znao sam šta to znači. Znači da sam izgubio Sanju, moju ljubav. Moj ceo svet. Ona je meni bila sve na svetu. U njoj sam imao sve što ikada zamišljao - izustio je Nikola.

- Znate, ovo je neka prokleta sudbina. Sudbina i ništa drugo, ja ne znam kojim rečima bi opisao ovko nešto. Ostao sam bez Sanje, a ona verujte, nikada nije stajala ispod te nadstrešnice. Retko smo putovali prevozom, ali kada bi čekali autobus za Kać znala je da kaže da neće da sedi tu ispod nadstrešnice, ili da bude u njenoj blizini jer je želela da uđe među prvima u autobus kako bi mogla da sedne. A sada je, sudbinski bila ispod nadstrešnice koja se srušila.

Na društvenim mrežama brojni prijatelji opraštaju se od Sanje Arbutine Ćirić, za koju tvrde da je bila divna, predana i puna ljubavi.

