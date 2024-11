JEDAN POKAZIVAO SIMBOL VELIKE ALBANIJE U CENTRU BEOGRADA, DRUGI GA FOTOGRAFISAO: Švajcarci saslušani u tužilaštvu, određen im pritvor!

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušani su Bernard C. i Đanfranko V. zbog sumnje da su 2. novembra ispred Doma Narodne Skupštine Republike Srbije izvršili krivično delo Izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti. Prema navodima krivične prijave, Bernard C. je mobilnim telefonom fotografisao Đanfranka V. dok je on šakama pokazivao dvoglavog orla, aludirajući na simbol Velike Albanije.

- Nakon što su uočili policijske službenike, Đanfranko je pobegao sa lica mesta, ali je iste večeri lišen slobode u centru Beograda. Osumnjičeni Bernard C., koji ima državljanstvo Švajcarske Konfederacije i Republike Hrvatske na saslušanju je delimično priznao navode krivične prijave, dok se osumnjičeni Đanfranko V, državljanin Švajcarske Komfederacije, branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu - saopšteno je iz tužilaštva.

Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak predložilo da osumnjičenima odredi pritvor zbog opasnosti od bekstva, što je Viši sud u Beogradu prihvatio i odredio im pritvor do 30 dana.

Autor: Iva Besarabić