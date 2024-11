'Dođi, nemoj da se bojiš, hajde da popiješ rakiju' Dvostruki ubica Alija sa puškom presreo meštanina Brodareva

Meštanin iz sela nadomak Brodareva kod Prijepolja tvrdi da je sreo osumnjičenog dvostrukog ubicu Aliju Balijagića ispred svoje kuće i da mu se muškarac, za kojim se danima traga na graničnom području između Crne Gore i Srbije, predstavio kao policajac.

"U 10.20. pošao sam od moje kuće putem na asfalt da se pošetam. I kad sam bio na možda 50 metara od njega, on je iskočio iz žbunja", kaže meštanin za Euronews Srbija.

Na njegovo pitanje "ko je?", muškarac koji se krio u žbunju sa puškom na leđima je odgovorio rekavši: "Policija, nemoj da se bojiš".

"On je držao pušku na leđima i otišao jedno 30 metara do jedne bukve, oslonio pušku i meni kaže: 'Hajde da popiješ rakiju'. Ja sam na to rekao: 'Neki se čovek krio ovuda, da li su ga uhvatili nisam čuo', a on reče: 'Uhvatiće ga'. I shvatio sam da je to on", prisetio se meštanin.

Nakon toga očevidac je nastavio da ide ka asfaltnom putu, a muškarac, za koja smatra da je Alija Balijagić, je nastavio ka kući očevica.

"Na jedno 50 metara sam se okrenuo da vidim da li ide, i on se okrenuo. Ja nisam smeo za njim da idem, može da me ubije", dodaje očevidac i kaže da nije mogao da vidi kojim putem je nastavio.

Obustava nastave

Direktor Osnovne škole Svetozar Marković u Brodarevu Amel Kurbegović je istakao da je od sutra obustavljena nastava u izdvojenim odeljenjima Potok, Orašac i Slatina dok će raditi samo naša dva izdvojena odeljenja, to su Zavinograđe i Gornji Stranjani. Zastup i Ivezići će ovde izvoditi nastavu u Brodarevu dodaje Kurbegović.

"Ukoliko se lice uhapsi i bude lišeno slobode, ta odluka će sigurno biti povučena jer nam je bitno da se nastava ne gubi u školama jer to je vrlo teško kasnije nadoknaditi, tako da pratimo stanje na terenu i nadam se da će to vrlo brzo biti normalizovano", ističe direktor.

Potraga za Alijom Balijagićem, osumnjičenim za dvostruko ubistvo u Bijelom polju, traje već 11. dan i sada obuhvata teritoriju sa obe strane granice Srbije i Crne Gore.

"Vrlo nepristupačan teren"

U akciju traženja uključile i snage bezbednosti Srbije, veliki broj policajaca, specijalne antiterorističke jedinice žandarmerija, kao i dronovi i psi tragači. Predsednik opštine Prijepolje Drago Popadić izjavio je ranije da se "steže obuč oko Belijagića".

Juče se obratio i načelnik policijske uprave u Prijepolju Željko Kuburović i rekao da se u potrazi koristi najnovija tehnologija. Međutim, to pogranično područje je veoma nepristupačno, a potragu dodatno otežava činjenica da, kako Kuburović kaže, Balijagić dobro poznaje teren. Prvi čovek Prijepolja je potvrdio da je u pitanju veliki nepregledan teren.

"To je vrlo nepristupačan teren sa velikom površinom, veliki je pogranični deo. Uglavnom su tu kuće prazne, šume sa pećinama, vrtačama, uvalama... To sve otežava pripadnicima Ministarstva da istražuju teren. S obzirom na to kakvu opremu poseduju, nadamo se da će brzo locirati osumnjičenog i pronaći ga", istakao je Popadić.

Sustret meštanke sa Balijagićem

Meštanka sela Ivezići u Opštini Prijepolje u Srbiji, u čiju kuću je, kako kaže, došao osumnjičeni dvostruki ubica Alija Balijagić, ispričala je susret sa njim.

Ona kaže da se on zadržao svega 15 minuta, da je tražio da popije rakiju i da je nakon toga otišao u suprotnom pravcu u odnosu na onaj kojim je došao. Prema njenim rečima, Balijagić je tada rekao da je on došao tu sa kolegom i da ga čeka da se vrati.

"Očekivala sam da mi sestra ulazi. Polako se otvaraju vrata, ja sad očekujem nju. Kad se samo promoli čovek sa bradom, kačketom, puškom. On se pita: Ja sam iz Prijepolja, lovac. Došao sam sa kolegom, ostavili smo kola na putu. Nije se mnogo zadržao. Nisam očekivala da će doći baš ovde. Kad se smrači, zaključaš se, nismo se plašili nešto od nekoga, ali kad je on izbio, prvo što sam pomislila da je to to", rekla je ona.

Alija Balijagić se sumnjiči da je usmrtio brata i sestru, Jovana (60) i Milenku Madžgalj (69), nakon čega je pobegao. MUP je ranije saopštio da je Balijagić u petak lociran u okolini Prijepolja i viđen u selu u blizini granice sa Crnom Gorom.

Podpredsednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je Balijagić, kojeg crnogorska policija traži zbog dvostrukog ubistva, lociran u subotu u okolini Prijepolja, a kasnije viđen i u jednom selu blizu granice sa Crnom Gorom.

Autor: Snežana Milovanov