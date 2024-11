OGLASILO SE TUŽILAŠTVO ZBOG NEREDA U NOVOM SADU: Uhapšeno ukupno devet osoba, ovo su dela koja im se stavljaju na teret

Nakon protesta građana u Novom Sadu uhapšeno je ukupno 9 osoba, navodi se u zajedničkom saopštenju Višeg i osnovnog javnog tužilaštva.

Kako se dodaje, 6 osoba se sumnjiči za krivično delo Nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu, jedna osoba zbog krivičnog dela Uništenje i oštećenje tuđe stvari, jedna zbog krivičnog dela Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti i jedna zbog krivičnog dela Izazivanje opšte opasnosti .

- Za učionicem krivičnog dela Povreda ugleda Republike Srbije iz člana 173. stava 1. Krivičnog zakonika još uvek se traga, dok se intenzivno radi na utvrđivanju identiteta i drugih lica za koje postoje osnovi sumnje da su učinila krivično delo Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, odnosno krivično delo Uništenje i oštećenje tuđe stvari - navodi se u saopštenju.

Šta je sve rađeno

U saopštenju se navodi da je sinoć u Novom Sadu došlo do nasilja i uništavanja imovine, kao i do oštećenja samog objekta Gradske kuće od strane više lica, zaštitne ograde obližnjeg gradilišta podzemne garaže, službenog ulaza u prostorije Prekršajnog suda u Novom Sadu i prostorija Srpske napredne stranke na Bulevaru oslobođenja, gde je došlo i do cepanja zastave Republike Srbije, te je od strane učesnika protesta napadnuto više policijskih službenika.

- Ukazujemo da je u odnosu na krivično delo Izazivanje opšte opasnosti iz člana 278. stava 3. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika, koje je izvršeno izlivanjem fekalija iz cisterne ispred Gradske kuće Grada Novog Sada, na mestu gde je bio okupljen veći broj ljudi, izazvana opasnost od širenja zaraze, te je na licu mesta izvršen uviđaj kojom prilikom su zaposleni u Institutu za javno zdravlje Vojvodine izvršili uzorkovanje, čije analize su u toku - navodi se.

Dodaje se da je u saradnji sa Policijskom upravom u Novom Sadu i drugim nadležnim inspekcijskim službama, preduzimaju su sve mere i radnje u skladu sa zakonom, u cilju rasvetljavanja i gonjenja učinilaca navedenih krivičnih dela, o čemu će javnost biti blagovremeno i redovno obaveštavana.

Inače, za razliku od policije koja se bavi i prekršajnim prijavama, Tužilaštvo postupa po krivičnim prijavama.

Autor: Pink.rs