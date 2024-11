Kraljevo kao PRESTONICA PLAĆENIH UBICA: Vračarci angažuju klince za krvave likvidacije - čak četvorica su iz ovog grada

Andrija P. (24) je četvrti mladić iz Kraljeva koji je u poslednje tri godine uhapšen zbog sumnje da je umešan u likvidacije koje se vezuju za rat klanova, kaže izvor

Policija je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapsila petoricu osumnjičenih za planiranje likvidacije Luke Bojovića, koji se dovode u vezu sa "kavačkim klanom", a jedan od uhapšenih je i Andrija P. (24) iz Kraljeva. Kako se navodi u saopštenju tužilaštva, za nedozvoljeno nošenje oružja i planiranje ubistva, osim Kraljevčanina, uhapšeni su i Beograđani Veljko R. (20), Gavrilo V. (24), Nemanja Đ. (24), i Nemanja B. (20).

Kako je Kurir pisao, ovo je drugi put za poslednjih šest meseci da su uhapšene kriminalne grupe koje se dovode u vezu sa kavčanima i njihovim ogrankom u Beogradu, vračarskim klanom, a koji su angažovani za pripremu likvidacije Bojovića.

Nemaju dosijee

- Interesantno je da u oba slučaja naručilac, odnosno onaj ko ih je angažovao, nije otkriven. Moguće je da oni čak i ne znaju ko je pravi naručilac ubistva. Većina njih nema krivični dosije, što i ne čudi, s obzirom na to da su tek u dvadesetim godinama. Interesantno je i da se u poslednje vreme, kao izvršioci, često hapse mladići iz Kraljeva - objašnjava sagovornik.

Tarifa: Za ubistvo i do 50.000 evra

Najveći broj plaćenih ubica koje su, prema presretnutim Skaj komunikacijama, vođe klanova zvale "kamikazama", prema navodima upućenih regrutuje se u Beogradu, Kraljevu i Kragujevcu.

- Za ubice sve češće regrutuju mlade ljude i to preko posrednika. Najčešće, oni uopšte ne znaju ko je pravi naručilac, a za "usluge" dobijaju od nekoliko hiljada do 50.000 evra. Reč je o mladićima, koji do tada, u najvećem broju slučajeva, nisu imali dodirne tačke sa klanovima - objasnio je sagovornik.

Potvrda ove teze je i činjenica da je Andrija P. četvrti mladić iz Kraljeva uhapšen u prethodne tri godine zbog učešća u likvidacijama koje se vezuju za klanove. Podsetimo, zbog ubistva Ranka Radoševića zvanog Ranko Eskobar, koji je likvidiran 9. marta u kafiću na pumpi u Rušnju, uhapšeni su Beograđanin Stefan Z. (29) i Luka V. (27) iz Kraljeva.

Još jedan Kraljevčanin, Stefan Milašinović (23), uhapšen je krajem aprila 2022. zbog ubistva Luke Žižića, vlasnika kafića "Ritual" u Novom Beogradu. Njega je policija našla u Kraljevu, u stanu u kojem se krio. Inače, Milašinoviću se na teret se stavlja i ubistvo Nikole Zečevića Zeke (38) počinjeno 2021. u Kragujevcu.

I Lazar Ilić (25), koji je u oktobru 2020. u garaži TC "Ušće" ubio Aleksandra Šarca, bliskog "Pink panterima", rodom je iz Kraljeva. Ilić je uhapšen početkom 2021. u Budvi zbog sumnje da je pripremao likvidaciju Marka Ljubiše Kana. Ilić je, inače, obuhvaćen optužnicom protiv takozvanog "vračarskog klana", kojim su, prema optužnici, rukovodili Nikola Vušović zvani Džoni sa Vračara, koji je uhapšen nedavno u Barseloni, i vođa "kavačkog klana" Radoje Zvicer.

Ministar: Vračarci zakopavali oružje u restoranu

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je beogradska policija u sredu uhapsila dve osobe koje su pokušale da u krugu restorana "Dušanovo carstvo" zakopaju torbu sa oružjem, dok se za trećim licem traga.

- Osnovano se sumnja da je reč o pripadnicima organizovane kriminalne grupe "vračarski klan", a dalji rad je u toku. Oružje je bilo namenjeno za izvršenje najtežih krivičnih dela, mafijaških ubistava koja policija uspešno sprečava već duži vremenski period - izjavio je ministar Dačić.

Prema pisanju medija, reč je o maloletniku i tek punoletnom tinejdžeru.

- Optužnicom protiv "vračaraca" obuhvaćena je i Ilićeva rođena sestra Aleksandra Čović koja se sumnjiči da je učestvovala u pokušaju ubistva Kraljevčanina Strahinje Savića. Savić je, takođe, prema optužnici pripadnik iste kriminalne grupe, ali su njegovi saradnici planirali da ga ubiju cijanidom u pritvoru, jer su sumnjali da je pristao na saradnju s policijom kada je uhapšen u Crnoj Gori u januaru 2021. - podseća sagovornik Kurira.

Želja za dokazivanjem

Iako nema zvaničnih podataka da se osumnjičeni, koji su uhapšeni zbog najtežih krivičnih dela, dovode u vezu s "kavačkim klanom", istražitelji ne isključuju tu mogućnost.

- Moguće je i da su se poznavali ranije. Ipak, Kraljevo je mali grad. Ali, ne postoji veza da su radili udruženo. Najverovatnije da ih je želja za dokazivanjem odvela u Beograd, jer u Kraljevu nisu mogli da ostvare ono što su želeli. Krimilnalni klanovi takve osobe najlakše regrutuju - rekao je izvor iz policije.

Autor: Snežana Milovanov