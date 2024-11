Horor kod Vranja na Mitrovdan! Dragan je ubio majku i ćerku, pa sebe: 9 godina od masakra zbog neuzvraćene ljubavi

Dragan Tasić (72) iz Gornjeg Bukovca kod Vranja na današnji dan, pre 9 godina, tačnije 8. novembra 2015. godine, na Mitrovdan iz lovačke puške ubio je Mirjanu Jovičić (55) i njenu majku Đurđiju Cvetković (85), a potom je sebe upucao.

Dragan i njih dve su bili prve komšije. Masakr se odigrao na njivi između njihove dve kuće.

Navodno, Tasić je upucao Mirjanu zbog neuzvraćene ljubavi.

Mirjana je kobnog dana došla na slavu kod majke i brata sa supurgom iz Vranja. Otišli su da beru mušmule, kada je naišao Dragan sa lovačkom puškom. Upucao je sa dva metka. Dok je padala, viknula je mužu, da beži, da se spasava.

Pucanj je čula Đurđija i izletela iz kuće. Dragan ju je upucao jednim hicem. Pomahnitali ubica je potom otišao u svoju baštu i ubio se. Mirjanin muž se spasao.

Meštani su tada rekli da je Draganova žena, kada je on završio svoj krvavi pir, uzela pušku i sklonila je iz bašte u štalu.

Za medije je tada pričao Dušan Cvetković, Mirjanin brat.

"Mene je žena varala sa Dušanom. Oterao sam je kada sam saznao da mi je to radila iza leđa. Dragan je onda prešao na Mirjanu, ali ona ga je uporno odbijala. Verujem da je to bio razlog zbog kojeg ju je ubio. Njenu majku Đurđiju je ubio jer mu je, što se kaže, naletela pokušavajući da spase ćerku. Mi smo ga non stop prijavljivali policiji, jer je bio prgav, bezobrazan, nasilan. Ali eto, policija ga je više puta privodila, ali to nine urodilo plodom. Uradio je to što je uradio", rekao je on tada.

Autor: Snežana Milovanov