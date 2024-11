Otkriveno gde se skrivao naoružani ubica Alija Balijagić: PRONAĐEN I VAŽAN DOKAZ, a evo šta otežava poteru

Ulazimo u treću nedelju kako policija traga za odbeglim Alijom Balijagićem, koji se sumnjiči za dvostruko ubistvo u selu Sokolac kod Bijelog Polja.

Poslednja prijava o viđenju Balijagića stigla je iz sela Kamena Gora.

Zbog opasnosti od begunca, veliki broj škola na seoskom području Brodareva, i Bijelog Polja je zatvoren, a đaci nastavu pohađaju onlajn.

Monstruozan zločin je iza Balijagića, teren na kom se skriva je nepristupačan, ljudi iz tog kraja su uplašeni, a više o ovom slučaju govorili su profesor doktor Dijana Lazić Puškaš, neuropsihijatar i sudski veštak, Trivun Ivković, bivši načelnik zatvora Sremska Mitrovica, kao i Rajko Nedić, odgovorni urednik Kurira.

- Od takve osobe, višestrukog povratnika koji je robijao 30 godina, možete očekivati sve. To su ljudi vukovi koji se snalaze po prirodi. Psiholozi su dali jako loše mišljenje o njemu, da je sklon svemu i svačemu, da nema osećanja ni za koga i da je opasan po sebe i okolinu. Kada on izađe iz zatvora, policija mora da bude obaveštena. Kada je izašao, on je rekao "više nikada policiju neću pasti u ruke" - rekao je na početku Ivković.

On je objasnio i da pošto je on naoružan, tražio je način kako da pobegne iz Crne Gore, a u Srbiji je tražio način da se domogne kosova, gde Ivković kaže da bi "Alija bio narodni heroj", pa rekao:

- Ako on zaustavi nekoga sa puškom i naredi mu da ga vozi, ko ga ne bi vozio? On će biti ubijen, sa razlogom su snajperisti postavljeni. To je zver u ljudskom obliku koja je izašla iz zatvora.

Rajko Nedić, glavni urednik Kurira, podelio je ekskluzivnu informaciju da je odbegli Alija proteklih nekoliko dana boravio na teritoriji Crne Gore, uz samu granicu sa Srbijom, na području sela Kamena.

- Pronašao je napušteni katun, iz temelja izvadio nekoliko kamenih kocki i pretpostavlja se da je tu spavao nekoliko dana. To je na samoj granici sa Srbijom. Pronađena je i jedna flaša koja je odneta na DNK analizu. Ne samo što su u pitanju ogromna prostranstva, tu ima i tri granice - rekao je Nedić.

On je objasnio i da je veliki problem to koliko dobro Balijagić poznaje teren, pa ispričao:

- On je već prešao od 100 do 150 kilometara od Bijelog Polja. On je odrastao u tom predelu i već zna sve putanje. Jednom ga je policija i po snegu jurila. U potezu gde se on skriva ima mnogo planina, on se možda pripremao ne zna se da li on može da dođe do hrane.

- Jasno je da je on odrastao u sredini gde je nasilje normalno, prihvatljivo i znači da je najnasilnija osoba najjača. Ipak, to se ne poklapa sa zahtevima društva i potrebi da se neko prilagodi većini. To je deo Srbije gde su se Srbi krili od Turaka, tamo ima pećina i prolaza koje samo meštani znaju - rekla je Lazić Puškaš.

Ona je objasnila i da su ljudi koji su odrasli u takvim uslovima, u prirodi i prelazili velike putanje do škole naučili kako da prežive sa onim što se može naći u prirodi.

Ivković je rekao da veruje da za ovakve slučajeve, odnosno višestruke povratnike, ne postoji opcija resocijalizacije ni u kakvom slučaju kazne, kao i da su oni naučeni na teški život kome su se prilagodili.

- Jedino što njega može isterati je zima, ona i životinje istera iz pećine, kamo li ljude. Njegove namere sada su da sačuva glavu. On zna da ga traže, ume da se krije i tražiće mesto da se smesti kako bi preživeo. Ja verujem da je njemu kranji cilj Kosovo - rekao je Ivković.

Lazić Puškar je rekla da je on duševni bolesnik u užem smislu reči, a da takvi slučajevi moraju da se leče u institucijama predviđenim za to:

- On je vrlo inteligentan ali ima poremećaj ličnosti, on je sociopata i on je asocijalan. Ne ume da se druži i uspostavlja odnose, uvek je protiv svih a samo je on u pravu. Kada se neko odluči na takvo delo, on mora da ima razlog za to, a on je ubio ljude jer mu nisu dali rakiju i nisu ga pustili da uđe u kuću.

Autor: Snežana Milovanov