'JAKO MI JE TEŠKO' Oglasila se sestra mlade Teodore koja se BORI za život - Evo kako možemo POMOĆI povređenima u nesreći u Novom Sadu!

Devet dana traje borba za život troje povređenih u strašnoj nesreći na novosadskoj Železničkoj stanici. Teodora M. (24), Anja R. (23) i Vukašin C. (18) posle višesatne akcije, spaseni su iz ruševina betonske nadstrešnice koja se obrušila na njih, međutim, njihova borba se tu ne završava, naša pomoć im je sada najpotrebnija!

Bliski ljudi troje povređenih pokrenuli su akciju skupljanja pomoći za tri porodice koji sve ove dane provode danonoćno u Kliničkom centru gde svakog časa čekaju nove informacije o stanju njihovih najmilijih. Za Kurir se ovim povodom oglasila Tamara Kajfes, sestra povređene Teodore M. koja je zajedno sa svojim suprugom došla na ideju prikupljanja pomoći.

- Naša porodica je želela da barem na neki način pomogne ujaku i ujni u ovim teškim trenucima, dok svakodnevno čekaju nove informacije o Teodorinom stanju. S obzirom na to da im je trenutno u glavi samo da Teodora bude dobro, odlučili smo da pomognemo novčano koliko ko može. Tome su se priključili ubrzo i drugi ljudi želeći da usmere svoju pomoć na isti način. Stoga smo došli na ideju da kontaktiramo i Anjine i Vukašinove roditelje i da učinimo isto i za njih. Njima je trenutno jako teško, ali svi su jedni uz druge, ovo je najmanje što sada možemo učiniti - rekla je Tamara za Kurir.

Inače, kako kaže, sve ovo je teško palo svima koji poznaju Teodoru, pogotovo što je kod kuće čeka beba kojoj je majka najpotrebnija.

- Trudimo se da smo tu i da im olakšamo koliko možemo! I ja sam majka i teško mi je što se uopšte ovako nešto dogodilo, ne smem ni da zamislim kako je porodicama koje su izgubile svoje najbliže. Mi se nadamo da će njih troje ipak izaći jači iz ovoga - dodala je naša sagovornica.

Sestra povređene Teodore rekla je takođe da svi zainteresovani mogu uplatiti novac na sledeće žiro račune.

Branković Vesna

OTP banka

325-9300500152629-82

(Vukašinova mama)

Branislav Radonjić

Eurobank-Direktna

150-5101006951723-72

(Anjin tata)

Sanijela Stanković

Banka Poštanska štedionica

200-118429370-20

(Teodorina tetka)

Ona je navela da je akcija prikupljanja novca pokrenuta uz saglasnost sve tri porodice, a kako kaže, zbog cele situacije oni su trenutno fokusirani samo na to da se njihova deca oporave.

- Dragi moji prijatelji, rođaci, poznanici, a i oni koji me ne znaju - kao što neki od vas znaju, a za one koji ne znaju, moja sestra Teodora M. je jedan od povređenih pacijenata u strašnoj nesreći koja se desila 1. novembra na Železničkoj stanici u Novom Sadu. U dogovoru sa porodicama drugo dvoje povređenih i uz njihovu saglasnost, moji prijatelji i ja odlučili smo da pokrenemo akciju prikupljanja pomoći za ove tri porodice. Ostaviću vam žiro račune na koje možete da uplatite novac tim porodicama. Zbog cele situacije oni su trenutno fokusirani samo na to da se njihova deca oporave. Molim vas samo da mi pošaljete dokaz o uplati kada uplatite, čisto da bih imala evidenciju koliko smo skupili novca. Hvala vam svima na ogromnoj podršci koju šaljete svaki dan meni i mojoj porodici - napisala je sestra povređene Teodore.

Podsećanja radi, velika tragedija u Novom Sadu zavila je u crno 14 porodica, a životi troje povređenih još uvek vise o koncu. Pored Teodore iz Kisača, među povređenima je i studentkinja i uspešna sportiskinja Anja R. iz Paraćina, kao i Vukašin C. Njihovo stanje i danas je nepromenjeno. Kako je za Kurir rečeno iz UKC Vojvodine više puta u toku dana, sastaje se multidisciplinarni konzilijarni tim lekara koji donosi odluku o daljem lečenju povređenih, s tim da su svi i dalje u teškom stanju.

