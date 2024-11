Jedan od dvojice osuđenih na 40 godina zatvora zbog ubistva premijera Zorana Đinđića je Zvezdan Jovanović Zveki, nekadašnji pripadnik Jedinice za specijalne operacije (JSO).

Atentat je izvršen 12. marta 2003. godine, Jovanović je bio taj koji je pucao. Istog dana pokrenuta je akcija "Sablja", uvedeno je vanredno stanje, a Jovanović je 13 dana kasnije uhapšen.

Zvezdan Jovanović, Zveki, bivši pripadnik JSO je zajedno sa Miloradom Ulemekom Legijom, osuđen na maksimalnu kaznu zatvora od 40 godina. Označen je kao direktni izvršilac ubistva predsednika Vlade Srbije Zorana Đinđića.

Kako je uhapšen?

Uhapšen je tako što je general Sreten Lukić sazvao kolegijum MUP, na koji je pozvan komandni sastav JSO, među njima i Zvezdan Jovanović.

- Sreten im je objasnio šta se dešava, pa sam im ja rekao s kim od njih treba konkretno da se razgovara da bi objasnili kakva saznanja imaju o vezi sa "Zemuncima". Zvezdan u tom trenutku sav ponosit, a ja mu kažem: "Vidi, prijatelju, mi imamo saznanja da si ti ubio Đinđića". On na to kaže "Vodite me u zatvor" - posvedočio je bivši načelnik UBPOK-a Boro Banjac.

U policiji je prvo rekao da je Đinđić ubijen kako bi se sprečila saradnja Vlade sa Haškim tribunalom. Nova Vlada koju je vodio Đinđić, a koja je došla na vlast nakon svrgavanja Slobodana Miloševića, poslala je bivšeg predsednika Srbije u Hag. Jedinica je prethodno u novembru 2001. godine organizovala pobunu protiv izručenja Haškom tribunalu.

Jovanović je rekao da je od Milorada Ulemeka Legije čuo da Đinđićeva Vlada planira da raspusti JSO, uhapsi neke njene članove i pošalje ih u Hag. Ali, tokom suđenja se branio ćutanjem, a prekinuo ga je retko i to kako bi tvrdio da je ovu izjavu dao pod pritiskom policije.

Alatničar, učestvovao u ratovima u bivšoj SFRJ

Rođen 19. jula 1965. u Peći, a porodica se preselila u Čačak desetak godina kasnije gde je Zvezdan završio osnovnu i srednju Mašinsku školu 1983. Prema pisanju medija, oni koji su približnih godina Jovanoviću, a išli su u iste škole u Peći ili u Čačku, uopšte se ne sećaju Zvezdana ili ga pamte kao povučenog dečaka i mladića

Jedinici za specijalne operacije se, kako je sam ispričao, pristupio 1991. kada su počeli ratovi na prostoru bivše Jugoslavije. Ali u to vreme jedinica pod tim imenom nije postojala, ali je učestvovala u oružanim operacijama u ratu u Hrvatskoj, a zatim i u Bosni i Hercegovini. Pre toga je radio u okolini Gornjeg Milanovca kao alatničar.

Sa JSO, Jovanović je učestvovao u sukobima na Kosovu i Metohiji, pre i za vreme NATO bombardovanja Srbije 1999. Javnost je mogla prvi put da vidi tokom oružane pobune JSO u novembru 2001. godine.

Dve godine kasnije, premijer Đinđić je svirepo likvidiran. Ubijen je s leđa kada je izašao iz službenog automobila i krenuo ka ulazu zgrade Vlade. Iz snajpera, iz zgrade Zavoda za fotogrametriju u Ulici admirala Geprata u Beogradu, ubio ga je upravo Jovanović. Uprkos hitnom odlasku u Urgentni centar i pokušajima lekara da ga reanimiraju, Zoran Đinđić je izgubio život u 50. godini.

Zajedno sa drugim pripadnicima kriminalne grupe Zemunski klan, Jovanović je pobegao sa mesta zločina, ali je uhapšen 25. marta tokom policijske akcije "Sablja".

Šta piše u presudi?

Prema presudi koja je potvrđena 2009. godine, Milorad Ulemek Legija je organizovao atentat a Zvezdan Jovanović je bio neposredni izvršilac. Obojica su osuđeni i za pokušaj ubistva Milana Veruovića, šefa obezbeđenja premijera Đinđića, kao i za udruživanje radi protivustavne delatnosti.

Motiv atentata je bio zaustavljanje borbe protiv organizovanog kriminala i sprečavanje otkrivanja zločina u kojima su pripadnici grupe bili umešani.

Nata Mesarović, tadašnja predsednica Vrhovnog kasacionog suda, je u obrazloženju presude navela da su se oni "isključivo plašili za svoje sopstvene interese".

Nedavno je oslobođen u suđenju za oružanu pobunu Jedinice za specijalne operacije. U publici je tada sedela i supruga Zvezdana Jovanovića.

On kaznu izdržava u najstrože obezbeđenom krilu zatvora u Zabeli gde bi trebalo da bude do 2044. godine. Tamo je napisao knjigu "Vučje staze“.

Autor: Iva Besarabić