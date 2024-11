ODBEGLI ALIJA JE ZVER U LJUDSKOM OBLIKU! Opasan je po sebe i okolinu - Dvostruki ubica sklon svemu i svačemu, sve ga je teže locirati!

Alija Balijagić (64) iz Bijelog Polja, koji se od 25. oktobra nalazi u bekstvu nakon što je, kako se sumnja, u selu Sokolac kod Bijelog Polja ubio Jovana i Milenku Madžgalj, boravio je nekoliko dana na teritoriji Crne Gore, u blizini granice sa Srbijom!

- Balijagić je na toj lokaciji našao napušteni katun, iz temelja izvadio nekoliko kamenih kocki i pretpostavlja se da je tu spavao nekoliko dana na drvenom podu. To je u Crnoj Gori, na samoj granici sa Srbijom. Nađena je, takođe, i flaša koja je odneta na DNK analizu. Mi pretražujemo ogromno prostranstvo, a naruku nam ne ide što je tu granica između dve države, pa Balijagić lako prelazi iz Srbije u Crnu Goru i obratno - kazao je izvor Kurira.

Naš sagovornik objašnjava da policiji veliki problem predstavlja i činjenica da Balijagić odlično poznaje teren.

- On je već prešao između 100 i 150 kilometara od Bijelog Polja. Balijagić je odrastao u tom predelu i zna sve staze i putanje. Jednom ga je policija i po snegu jurila. U potezu gde se on skriva ima mnogo planina, možda se i pripremao za sve ovo što je usledilo, a nepoznanica nam je kako dolazi do hrane - kazao je izvor Kurira.

Trivun Ivković, bivši načelnik zatvora Sremska Mitrovica, rekao je za Kurir da se od osobe kakva je Balijagić, višestrukog povratnika koji je tri decenije proveo po zatvorima, može očekivati baš sve!

- To su ljudi-vukovi koji se snalaze u prirodi. Psiholozi su dali jako loše mišljenje o njemu, da je sklon svemu i svačemu, da nema osećanja ni za koga i da je opasan po sebe i okolinu. Kada je izašao iz zatvora, on se zakleo da "više nikada policiji neće pasti u ruke". Balijagić je tražio način kako da pobegne iz Crne Gore, a u Srbiji je tražio način kako da se domogne Kosova gde bi ga sigurno dočekali kao narodnog heroja! Ako on zaustavi nekoga s puškom i naredi mu da ga vozi, ko ga ne bi vozio? Takva osoba bi bila ubijena! To je zver u ljudskom obliku - kazao je Ivković.

On je dodao da veruje da za ovakve slučajeve, odnosno višestruke povratnike, ne postoji opcija resocijalizacije ni u kakvom slučaju, kao i da su oni naučeni na težak život kome su se prilagodili.

- Jedino što njega može isterati je zima! Ona i životinje istera iz pećine, a kamoli ljude. Njegove namere sada su da sačuva glavu. On zna da ga traže, ume da se krije i tražiće mesto da se smesti kako bi preživeo. Ja verujem da je njemu kranji cilj Kosovo - zaključio je Trivun Ivković.

Inače, jedna od poslednjih prijava da je opasni begunac viđen stigla je iz sela Kamena Gora kod Prijepolja.

- Meštani Kamene Gore uočili su čoveka kako šeta šumom s rancem na leđiima i puškom na ramenu. Jake policijske snage, predvođene žandarmerijom "češljaju" ovaj teren. Proverava se i područje na samoj granici Srbije i Cren gore, to je učinila i crnogorska policija. Pretresli su kuće određenih Alijinih poznanika u kojima je ranije boravio - kazao je izvor Kurira.

Prema onome što je dosad poznato, Balijagić je viđen više puta. Posle Sokolca u Crnoj Gori, gde je počinio dvostruko ubistvo, prijavljivano je da je viđen u mestima Kukolje i Orahovica u blizini granice sa Srbijom. Taj teren, koji je izuzetno težak, prešao je za pet-šest dana. Da se kretao poznatim putevima prešao bi više od 150 kilometara, a za to bi mu bilo potrebno više 35 sati neprekidnog hoda.

Ministar srpske policije Ivica Dačić u prethodnih nekoliko dana je saopštio da je Balijagić viđen u Ivezićima kod Brodareva na teritoriji opštine Prijepolje. Odmah su poslate Specijalne antiteroristicke snage i žandarmerija, a angžovana je i policija iz Prijepolja, Užica i Bajine Bašte. Uz pomoć pasa tragača, dronova i termovizijskih kamera i helikoptera pretražen je veoma nepristupačan teren, pećine, jame, stari i napušteni objekti, ali bez rezultata.

Nakon Ivezića, dvostruki ubica je navodno viđen u selu Brajkovac na Kamenoj Gori. Tu ga je video meštanin koji je odmah pozvao policiju. Od Ivezića do Brajkovca ima oko 15 kilometara ili tri i po sata hoda, ali bez obzira što je policija detaljno pretražila taj teren, odbegli begunac i dalje uspeva da izmiče poteri.

Meštani najavili blokadu puta Bijelo Polje - Mojkovac

Potraga za Balijagićem traje već pune dve nedelje, a sve to vreme meštani sela u krugu od stotinak kilometara žive u strahu. Zbog toga su, kako javljaju mediji, za 18. novembar najavili blokadu magistralnog puta Bijelo Polje - Mojkovac u mestu Slijepač Most. Meštani su prethodno uputili institucijama zahtev da se ispita odgovornost nadležnih u slučaju Alije Balijagića, a budući da nisu dobil odgovor, odlučili su se za protest.

Predsednik mesne zajednice Pavino Polje Slobodan Leković naglasio je da motiv za protest nije politički, niti nacionalno motivisan, već je iskljucivo zbog toga što žitelji smatraju da je policija u Crnoj Gori morala da reaguje odmah posle prvih prijava o Balijagiću.

Dr Lazić Puškaš: Balijagić ima poremećaj ličnosti

Profesor dr Dijana Lazić Puškaš, neuropsihijatar i sudski veštak, rekla je da je Alija Balijagić duševni bolesnik u užem smislu reči, a da takvi slučajevi moraju da se leče u institucijama.

- On je vrlo inteligentan, ali ima poremećaj ličnosti, on je sociopata i asocijalan. Ne ume da se druži i uspostavlja odnose, uvek je protiv svih, a samo je on u pravu. Kada se neko odluči na takvo delo, on mora da ima razlog za to, a on je ubio ljude jer mu nisu dali rakiju i nisu ga pustili da uđe u kuću - rekla je dr Lazić Puškaš.

Autor: Iva Besarabić