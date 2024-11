OVO JE BIO PRELOMNI TRENUTAK?! Evo kako je Kosta Kecmanović od odličnog đaka postao BRUTALNI UBICA!

U sudskim spisima se na više mesta pominje njegova emotivna nezrelost.

Masakr koji je prošlog maja počinio Kosta Kecmanović ne prestaje da izaziva tugu, bol i nevericu u javnosti. Svi se pitaju kako je trinaestogodišnji dečak postao brutalni masovni ubica i koji motiv je imao da počini nezapamćeni zločin.

Ono što je možda bio prelomni trenutak u životu dečaka-monstruma i u donošenju njegove odluke da počini masakr u OŠ "Vladislav Ribnikar", odigrao se krajem šestog razreda, kada ga drugari nisu pozvali na rođendan. On je to, što je potvrdila i njegova majka Miljana Kecmanović, izuzetno teško primio.

Taj rođendan bio je takođe u maju, godinu dana pre nezapamćenog masakra.

- Preterana ambicioznost njegovih roditelja i potreba da ga drugari smatraju herojem kulminirala je otprilike tada. Bilo je prvo odbijanje okoline, kako je to on shvatio. Svi koji su mu bili značajni bili su na tom rođendanu, osim njega. Od tog trenutka on počinje da se menja - objasnio je ranije za Srpski telegraf izvor iz istrage.

Bivša razredna dečaka-ubice i nastavnica srpskog jezika, rekla je da je Kecmanović bio odličan učenik, išao je na takmičenja i bio je kulturan, međutim, ponašao se superiorno u odnosu na ostale.

- Međutim, ponašao se superiorno u odnosu na sve. Kad je razgovarao s nastavnikom, postavljao se kao da je iznad svih, a mi neka sredina - opisala je bivša razredna.

Ona je objasnila da je dečakova majka pred kraj šestog razreda tražila da bude prebačen u drugu smenu jer ga neka deca nisu pozvala na tu proslavu.

Takođe, dodaje da je imao problem s iskazivanjem emocija. Na primer, kad su deca imala zadatak da recituju izuzetno emotivnu pesmu, on nije uspeo da se uživi.

- Moj utisak je da je u novoj sredini hteo da se takmiči i dokazuje, da mora da bude najbolji ili ga neće biti - navela je bivša razredna dečaka-ubice.

Istragom je utvrđeno da je dečak-monstrum zločin pripremao mesec i po dana pre 3. maja, ali je bes u njemu, dakle, počeo da tinja nekih godinu dana ranije. Tada mu je prvi put i oružje stavljeno u ruke.

Proširena optužnica

Podsetimo, Više javno tužilaštvo u Beogradu podnelo je Višem sudu u Beogradu proširenje optužnice protiv Vladimira i Miljane Kecmanović, zbog sumnje da su izvršili krivično delo zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica.

- Prema navodima optužnog akta, okrivljeni su u navedenom periodu zanemarili psihičko i emocionalno stanje svog deteta, tako što nisu adekvatno reagovali na osećanje koje se kod deteta razvilo - da je odbačeno i neprihvaćeno u odeljenju koje je pohađalo do sedmog razreda u OŠ "Vladislav Ribnikar" i nakon zatražene promene smene i odeljenja prilikom prelaska u sedmi razred, te upućivanja da se zbog toga obrate psihologu, nisu reagovali na ovakve preporuke - kaže izvor.

Kako se dalje navodi, ni nakon promene smene i odeljenja, uprkos kontinuiranom osećaju neprihvatanja, okrivljeni nisu detetu obezbedili adekvatnu lekarsku i psihološku podršku i pomoć.

Otac ga nazivao "psihopatom"

- Takođe, uprkos ovakvom psihičkom stanju deteta i činjenici da je i sam detetu govorio da je "psihopata", Vladimir Kecmanović je, uz obaveštavanje supruge, u tri navrata vodio dete u streljački klub te odobrio obuku i sam ga obučavao za upotrebu vatrenog oružja i gađanje u siluete ljudi - priča izvor.

Ovu vrstu aktivnosti, koja očigledno ne odgovara uzrastu deteta i njegovom psihičkom i emocionalnom stanju, Miljana Kecmanović nije onemogućila, iako je bila upoznata sa njima, jer joj je suprug slao fotografije i video-snimke gađanja deteta iz streljane.

- Usled ovakvog ponašanja okrivljenih došlo je do grubog zanemarivanja da dete izgradi moralnu ličnost i razvije osećaj lične odgovornosti, te bude usmereno na prihvatanje osnovnih društvenih vrednosti - napominje.

Zaključuje se i da je došlo do propusta u vaspitanju, usled kojeg dete nije izražavalo emocije koje je osećalo, pri tome trpeći konstantan pritisak majke Miljane Kecmanović da je potrebno da bude najbolji u školi.

Autor: Iva Besarabić