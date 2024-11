Čeka se OVAJ POTEZ BALIJAGIĆA da bi potraga odmah bila obustavljena! Novi detalji o poteri za višestrukim ubicom

Više od deset dana intenzivne potrage za Alijom Balijagićem, osumnjičenim za dvostruko ubistvo u selu Sokolac kod Bijelog Polja, i dalje ne daju rezultate. Iako se potraga fokusira na okolinu Prijepolja, gde su ga meštani navodno videli, Balijagić uspešno izmiče najopremljenijim jedinicama srpske policije, i to na manje od 10 kilometara od granice sa Crnom Gorom.

Strah i neizvesnost se šire regionom dok potraga za osumnjičenim ubicom i dalje traje. Meštani sve više iskazuju svoju zabrinutost zbog toga što potraga ovoliko dugo traje.

Posebno ih brine to što ima mnogo praznih kuća, šuma i pećina, pa je teško locirati ga. Prema rečima stručnih analitičara, Alija Balijagić nema mobilni telefon kako bi ga bilo lakše locirati, pa sav posao obavljaju naše službe bezbednosti.

Božidar Spasić, bivši obaveštajac i profesor Ilija Kajtez kriminolog i sociolog ukazali su na mogućnost da će Balijagić pokušati da pređe na neku treću teritoriju i tako biti odmah uhvaćen.

Kako su istakli, sada se samo čeka jedan njegov pogrešan korak da se potraga privede kraju.

- Ne iznenađuje me što ovako dugo traje potraga. Ona se ipak ispravno vodi, postavljena su dva prstena u selima gde se on krije. Treba sačekati da on napravi još neku grešku. Postavlja se pitanje da li postoji mogućnost da probije kordon i da se premesti na neku treću teritoriju, i to bi bilo opasno. Građani su zabrinuti, s pravom, ali mi imamo policiju, koja radi svoj posao, jedino je problem što mi ne znamo gde je - kaže Spasić.

Čeka se jedna njegova greška

Profesor Kajtez napominje da ne sme "cela vojska da jurne na njega" kako meštani očekuju, jer može da se desi da bi tako neko nastradao.

- On je naoružan i opasan i ne sme da se napadne frontalno, da ne bi nekoga ubio. Visok je stepen bezbednosti i sada se ide na igru iscrpljivanja. Iako u tim godinama, on je očeličen u zatvoru, to je jedan vuk samotnjak i mi pretpostavljamo da se on neće sam predati. Sada se uživeo u tu ulogu hajduka i odmetnika - objašnjava Kajtez.

Balijagić sada izgleda s obzirom na to da je proveo dug vremenski period u divljini i u neadekvatnim životnim uslovima. Prema pretpostavci Božidara Spasića, moguće je da će već ovih dana Balijagić pokušati da proboj sa naše teritorije, što bi ujedno dovelo i do njegovog hvatanja.

- Kaže se da je on u zatvoru postao radikalni islamista. Moja pretpostavka je da bi u tom slučaju on bežao ka Novom Pazaru i Sjenici, jer tamo ima tih vehabija i pristalica radikalnog islamizma. On će vrlo verovatno danas ili sutra pokušati proboj sa ove naše teritorije i to će biti kraj operacije - kaže Boža Spasić.

Autor: Snežana Milovanov