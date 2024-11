U Specijalnom sudu u Beogradu danas se nastavlja suđenje pripadnicima kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, koji su optuženi za sedam ubistava, trgovinu drogom i oružjem, otmice i silovanje jednom mladića u prostorijama na stadionu FK Partizan. Suđenje bi trebalo da bude nastavljeno svedočenjem bivšeg pripadnika klana, Bojana Hrvatina, kom bi danas pitanja prvi trebalo da postavlja Marko Miljković.

10:40 Miljković ispituje Hrvatina o Lazaru Vukićeviću

Miljković je nastavio da ispituje Hrvatina o Lazaru Vukićeviću.

Miljković: Da pređemo na Lazara Vukićevića. Da li si ga poznavao?

Hrvatin: Nisam ga poznavao.

Miljković: Jesi li nekada pričao sa njim?

Hrvatin: Jesam ga video fizički, sa kačketom i kosica, znali smo da nosi kačket. Nisam nikada pričao sa njim, stajao sam pored kada si ti pričao.

Miljković:Kako si znao da razmenjujemo poruke baš sa njim?

Hrvatin: Ti si rekao. Nisam učestvovao u tome.

Miljković: Šta je bila tvoja uloga u tome?

Hrvatin: Moja uloga je bila da učestvujem u kontrapratnji Vukićevića i Nemanje Đurića. Sa mnogm je bio Marko Budimir. Ti si bio opsednut njim, ti si pričao da nosi kačket. Ponoviću, nije problem, mi smo pratili.

Lazar Vukićević, podsetimo, namamljen je u kuću u Ritopeku, tako što su mu se pripadnici grupe predstavili kao škaljarci i poslali mu lažnu sliku vezanog Belivuka. Navodno su mu preko Skaja poslali poruku da dođe u Ritopek "da dere Vepra", aludirajući na Velivuka.

Miljković: Ko je poznavao od optuženih Lazara Vukićevića?

Hrvatin: Ti si ga poznavao.

Miljković: Da li si sekao i mleo Vukićevića?

Hrvatin: Ne.

Miljković: Ajmo Zdravka Radojevića. Jel sedeo na garnituri u kući?

Hrvatin: Jeste, kada sam ja ušao u kuću, sedeo si ti, pored Radojević, preko puta Budimir.

Miljković: Zašto smo mi ljuti na Radojevića?

Hrvatin: Moja saznanja su da se povezao sa nekim crnogorcima, i da je pričao da će ako ne nađe Marka Budimira da udari na njegovo dete. Marko Budimir je pričao da su radili zajedno, da je bio indijanac, to je bila neka mladalačka priča. Uvek je bila neka provokacija sa njim. Miljković je ovde rekao da je Radojević živ i da ga poznaje ceo život, ako zna da je živ, neka ga dovede.

Miljković: Ti lažeš i izmišljaš sve.

Hrvatin: Evo ako lažem, neka ga dovede ovde.

Sudija: Bez vređanja molim.

Prema optužnici, Zdravko Radojević ubijen je u Ritopeku 10. novembra 2020.

Miljković: Jel ti znaš nešto konkretno oko Radojevića?

Hrvatin: Znam konkretno da sam dobio 10.000 evra za to, dva puta po pet hiljada.

Miljković: Jel se ti razumeš u eksploziv, pričao si da te je Miloš Budimir angažovao da Radojeviću postaviš eksploziv?

Hrvatin: Ne razumem se uopšte u oružje, ali sam to hteo jer sam gotivio Miloša Budimira još iz Zabele, a i zbog pripadnosti grupi

Miljković: Kako bi to uradio kad se ne razumeš? Nije to film?

Hrvatin: Pa ne bih ja postavljao

Miljković: Za Radojevića, ko ga je navodno sekao?

Hrvatin: Belivuk, Miloš Budimir i ja.

Miljković: Ko ide do Dunava?

Hrvatin: Svi sem Veljka Belivuka, i Draganić i Janković. Belivuk je ostao u kolima.

Miljković: Važi, reci mi sada tog dana, kako i kada sam došao ja u kuću u Ritopeku?

Hrvatin: Ne znam to, mogu da kažem, samo kako smo došli ja i Marko Budimir.

10:21 Hrvatin za govornicom, ispituje ga Miljković

Sudija je potom pozvala okrivljenog saradnika Bojana Hrvatina da izađe za govornicu, koja se nalazi na sredini najveće sudnice Specijalnog suda. Iz boksa je izveden i optuženi Marko Mijković, koji će mu postavljati pitanja.

Miljković: Prvo pitanje za Bojana, reci mi kako se navodno zove ova organizovana kriminalna grupa?

Hrvatin: Ne razumem.

Miljković: Jesi li prošli put rekao kavački klan?

Hrvatin: Ovo je ogranak kavačkog klana.

Miljković: Jel bio neki sastanak vezano za izvršenje krivičnih dela?

Hrvatin: Evo recimo konkretno za Gorana Veličkovića. Nije to kao da radimo u firmi, ali jeste sastanak gde smo se dogovarali. Za prvi plan, bili su Belivuk, Miljković, braća Budimir, Lalić i ja, kada smo pričali da li ga znam i kako i šta. Tada sam pitan da li ga poznajem, da ga namestim. Drugi put, u bivšem restoranu Partizana, u bazi kako smo zvali. Uglavnom je Belivuk delio zaduženja ko će šta da radi, to je bilo na drugom sastanku.

Miljković: Šta si znao za Spasojevića, vezano za Veličkovića?

Hrvatin: Znao sam da je učestvovao u čišćenju kuće.

Miljković: Da li znaš datum tog sastanka?

Hrvatin: Ne znam tačan datum, drugi sastanak je bio oko 20. jula 2020.

Miljković: Na dan otmice, jel bio sastanak?

Hrvatin: Bili smo na stadionu, ti ja, Veljko, da prođemo još jednom sve to. Našli smo se tamo kao i svakog jutra.

Miljković: Kada si uhapšen, da li si pričao o Skaj komunikaciji sa svojim advokatom?

Hrvatin: Kada sam rešio da postignem dogovor sa tužilaštvom, ja sam rešio da pričam o svemu.

Miljković: Rekao si, kada su ti pustili Skaj komunikaciju, rešio si da pričaš?

Hrvatin: Jeste uticalo i to.

Goran Veličković, podsetimo, otet je i ubijen 3. avgusta 2020. u kući u Ritopeku. Prema optužnici, Hrvatin koji ga je poznavao i bio u kontaktu sa njim, namamio ga je da dođe u njive u blizini kuće, tako što mu je ponudio pištolje na prodaju. Ostali optuženi, kako se navodi, oteli su ga predstavljajući se kao policija, odvezli ga u kuću i tamo ubili.

Miljković: Da li si ti instalirao mašinu za mlevenje mesa?

Hrvatin: Budi precizniji. Ako je instaliranje to što zatičem mašinu, pa sam zašrafljivao motor i korito odozgo, može se reći. Ja je nisam kupio, nisam je doneo, nije bila moja ideja.

Miljković: Ko je kupio mašinu?

Hrvatin: Ja to ne znam.

Miljković: Ja tvrdim da se ovo što si pričao ništa nije desilo, ali se desilo potpisivanje tvog sporazuma. Kako ne pamtiš kada si potpisao sporazum, a pamtiš sve ostale datume?

Hrvatin: Ja sam rekao 16. novembra 2021., i u decembru kasnije. U novembru sam potpisao sporazum za Nikolu Mitića.

Miljković: Opiši mi smarta, boju i tablice kojim je dovežen Goran Veličković?

Hrvatin: Crni je bio, ili teget, tamne boje. Registraciju ne znam. Kasnije, posle izvršenja dela je bio sive boje, promenjena mu je boja.

Miljković: Kako znaš da je isti smart?

Hrvatin: Prosto, družili smo se, bili smo zajedno svaki dan. Ako su me lagala braća Budimir, lažem i ja. Bilo je priče da se uništi, ali im je trebao za posao, i on nije uništen nego prefarban.

Miljković: Kada smo pričali o smartu?

Hrvatin: Ti si mi pričao da je Budimir otišao i Aleksandra Gligorijevića pokupio smartom.

Miljković: Šta sam ti još pričao za Gligorijevića?

Hrvatin: Ne sećam se tačno, pričao sam s Milošem Budimirom.

Miljković: Tamo gde si vodio Gorana Veličkovića, jel to letnji put?

Hrvatin: Ne znam šta je letnji put, to je bio zemljani put.

Miljković: Jel te policija pitala da ih odvedeš na tu njivu?

Hrvatin: Nije.

Miljković: Gde te vodila policija?

Hrvatin: Samo na Dunav, bilo je dosta ljudi, možda je bio i tužilac.

Miljković: Koliko si puta video tužioca?

Hrvatin: Jednom kada sam išao na Dunav i još dva puta.

Miljković: Da li si toga dana kada je bila otmica na njivi, video pištolje?

Hrvatin: Nisam, rekao sam to.

Miljković: Ti si pričao o parkingu u Radničkoj, da je tu prvo trebalo da bude otmica?

Hrvatin: Ne, rekao sam da je prvo trebalo da bude kod mene na Ceraku. Drugo ste me pitali da li bi došao, ti i Belivuk, na parking u Radničku, pošto sam rekao da je postao obazriv.

Miljković: Kada si bio s njim na njivi? Pa to nije bilo sumnjivo

Hrvatin: To je bilo moje mišljenje, da je bilo bolje tamo. Taj plan smo pripremali desetak dana, hteli smo da ima poverenje, da on krene sa mnom, tako smo hteli sve da upakujemo. Ja sam rekao, on je mene ostavljao nekoliko puta na prometnim mestima, čak ste ti i Belivuk išli na parking da proverite, pa vas je Interventna legitimisala.

Miljković: Jel ti Veličković verovao?

Hrvatin: Na žalost jeste.

Miljković: Kada je isečeno telo Veličkovića, 3. ili 4. oktobra 2021?

Hrvatin: Ja sam mislio da je tog dana, ne znam.

Miljković: Da li si viđao škodu superb koju su vozili Senad Rešović i Vladimir Grek?

Hrvatin: Jesam, čak je Rešović slupao pa je Belivuk rekao da će morati da je otkupi.

Miljković: Da li si tu škodu video 3. avgusta 2020?

Hrvatin: Ne sećam se.

10:16 Belivuk povređen, obratila mu se sudija

Sudija: Okrivljeni Belivuk, da li imate dodatna pitanja? Jel vam dobro?

Iz boksa za optužene je izveden Belivuk, koji hoda polako i "vuče" jednu nogu.

Belivuk: Da ne bi novinari izmišljali, leđa sam povredio na treningu. Ne mogu da stojim ali mogu da pratim suđenje.

Sudija je potom pozvala okrivljenog saradnika Bojana Hrvatina da izađe za govornicu, koja se nalazi na sredini najveće sudnice Specijalnog suda. Iz boksa je izveden i optuženi Marko Miljković, koji će mu postavljati pitanja.

10:11 Prozivka prisutnih

Sudsko veće ušlo je u sudnicu i počelo sa prozivkom prisutnih. Prvi su prisustvo potvrdili tužioci, zatim Belivuk i Miljković koji su dovedeni iz pritvora, a potom i ostali optuženi i njihovi branioci. Takođe, u sudnici su i svedoci saradnici Bojan Hrvatin i Nikola Spasojević, koji će svedočenje početi kada se završi sa ispitivanjem Hrvatina.

Treći svedok saradnik Srđan Lalić, koji je završio svedočenje, više ne prisustvuje suđenjima.

9:44 Dva konvoja marice stigla u sud

U dva konvoja marica, u pratnji pripadnika Žandarmerije, uz povremenu obustavu saobraćaja duž trase od Centralnog zatvora do suda u Ustaničkoj ulici, prebačeni su optuženi koji su u pritvoru u Bačvanskoj.

Autor: Marija Radić