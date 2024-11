SA PUŠKOM UPAO NA SLAVU, JEO I PIO, A ONDA... Meštani opisali JEZIV SUSRET sa Balijagićem - nije prvi put da beži od policije

Meštani se prisećaju da je Balijagić upravo u selu Obarde bio i pre nekih dvadesetak godina

Prema poslednjim informacijama sa terena odbegli Alija Balijagić, osumnjičen da je 25. oktobraubio Milenku i Jovana Madžgalja, viđen je u selu Obarde na pljevljskoj teritoriji. Njega je kako tvrde meštani, jedna od njih videla u blizini njene kuće, a potom je kako tvrde pobegao u šumu. Nadzorne kamere su, navodno, takođe zabeležile prisustvo Balijagića na tom terenu.

Međutim, meštani se prisećaju da je Balijagić upravo u selu Obarde bio i pre nekih dvadesetak godina kada je takođe bežao od policije.

- Još uvek se prepričava u našem selu da je on sa puškom upao u jednu kuću u kojoj su domaćini slavili. Tada ga je policija tražila zbog pljački nekih, kretao se isto u tom pograničnom pojasu. Međutim, tada nije bilo portala i društvenih mreža i ljudi nisu imali pojma ko je on. On je banuo na vrata, domaćin mu je rekao da ostavi pušku i da uđe. On je to i uradio, sedeo je sa ljudima na slavi. Pio, jeo i nastavio dalje, kaže za RINU jedan od meštana.

Selo Obarde inače nije mnogo udaljeno od Pljevalja, a meštani dodaju da nije dolazio u centar sela već se kretao po obodu.

Za Balijagićem osim crnogorske, traga i srpska policija od 2. novembra, snage su bile raspoređene na području Prijepolja i Brodareva.

Čelnici crnogroske policije izjavili su da je Alija Balijagić 1993. godine pobegao iz zatvora i da je pronađen tek sedam godina kasnije.

Nezadovoljni radom nadležnih organa, meštani sela Sokolac u kom je Balijagić ubio dvoje ljudi, od 18. novembra najavili su blokadu magistralnog puta Bijelo Polje - Podgorica.

Autor: Snežana Milovanov