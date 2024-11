Kako je počela serija MISTERIOZNIH UBISTAVA? Tri zverstva za samo dve godine, a sestra veruje da je ovo pravi trag

Navršilo se 8 godina, a pravda još nije progledala, veli Simonovićeva sestra, Toplica Kostić, koja ne gubi nadu da će počinioci biti otkriveni i baš zato i dan-danas odlazi ponekada u policiju u Svrljigu da proveri da li ima nečeg novog u slučaju brutalne smrti svog rođenog brata

Ubistvo Momčila Simonovića (59) iz sela Galibabinac pre tačno osam godina, do danas je ostalo nerazjašnjeno. Da misterija bude veća, nakon te strahote su u komšijskim selima ubijena još dvojica domaćina, ali se ni u tim slučajevima nije otkrio krivac.

Serija ubistava je počela kada je Simonović ubijen 7. na 8. novembar, na pravoslavnu Mitrovdansku noć. Potom je dve godine kasnije, u Merdželatu sekirom ubijen domaćin Vukadin Božinović (93). Decembra 2020. u komšijskom Svrljiškom Lalincu je bukvalno zaklan Borislav Kostić (75).

Simonovićeva sestra, Toplica Kostić ne gubi nadu da će počinioci biti otkriveni i baš zato i dan danas odlazi ponekada u policiju u Svrljigu da proveri da li ima nečeg novog u slučaju brutalne smrti svog rođenog brata.

- Navršilo se osam godina pre neki dan od smrti brata, a pravda još nije progledala. Meni stvarno nije jasno da se do dan danas ništa od toga nije otkrilo. Ovo je malo mesto, svi se znaju, zna se i ko bi to mogao da učini, ali ništa. Uvek zaplačem kada se podsetim reči doktora sudske medicine koji mi je rekao "da nema dela tela gde nije tučen. Rekao mi je gde god da su ga on ili ostali doktori dodirnuli, imao je povredu. Znači, mučen je do smrti. Mnogo mi je muka što je tako završio jedan radan i predobar čovek - priča danas Kostićeva.

Ona kaže da ponekada ode u policiju, ali je izbegavaju. Kao da ima utisak, kako kaže, da su "od te tri smrti, svi digli ruke."

- Imam utisak da u tim slučajevima neko nešto krije. Malo je ovo mesto da bi se takvi zločini prikrili. Mi smo na primer našli u kući priznanicu gde je Momčilo pozajmio novac koji je trebalo da bude vraćen 8. novembra, a baš noć uoči toga je mučen i ubijen iz koristoljublja. On je mnogo radio, svaki dan je hranio mlekom i drugim namirnicama četrdesetak porodica - priča Toplica u suzama.

Jedina koja je bila u zatvoru zbog Momčilove smrti je njegova prijateljica Lidija Stejković. Ona je na dve i po godine, na koliko je bila osuđena zbog krivičnog dela neprijavljivanje zločina, izašla na slobodu.

- Mnogo mi je teško da odem u kuću u Galibabincu. Svake Zadušnice teško preživljavam. Gledam kako se kuća raspada kada Momčilo nije tu. Od ubica i dalje ni traga ni glasa, a sa tom kućom i ja se raspadam od tuge za mojim bratom, koji je ni kriv ni dužan ispustio dušu - priča neutešna sestra.

Simonović je te noći, kako je istraga pokazala, pre smrti preživeo neviđenu torturu. Verovatno je priznao gde krije novac. Posle premetačine, za sada nepoznati razbojnik ili razbojnici su ga zverski tukli pesnicama i nogama. Kada je izgubio svest, vezali su mu ruke kanapom, pertlama i kablom. Zadobio je brojne povrede - prelom kostiju baze lobanje sa krvarenjem na mozgu, naprsnuće vratnih pršljenova, obostrani prelom rebara i višestruke prelome nosnih kostiju.

Autor: Snežana Milovanov