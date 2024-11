Obradović razočaran kao nikad u životu: Prvi put otkako sam trener me je sramota ove igre

Saša Obradović je odmah posle poraza Monaka od Crvene zvezde na svom terenu rekao da ga je sramota zbog načina na koji je njegov tim odigrao ovaj meč. A onda je na konferenciji za medije to ponovio. Više puta.

"Zaista jesam jer znam šta je unutra i mogao sam da očekujem ovako nešto. Moram da kažem, prvi put otkako sam trener zaista me je sramota ove igre. Moram da se izvinim navijačima za ovaj sramotan pristup meču. Imate dva razloga. Jedan je što mislimo da smo previše dobri, arogantni smo i potcenili smo protivnika. Drugi je što možda nemate kvalitet da uradite ono što ste ranije radili u Evroligi. Ali treća stvar vam uvek ostaje, da možete da se borite. Da se borite za svaku loptu. Svake godine je tako i zato nas ljudi poštuju. Ovo je druga ovakva utakmica. Pariz i ovaj meč, to je ista stvar. Šetamo. Kada smo imali polaganje, kao i protiv Pariza, to je zaista, zaista sramota za mene kao trenera. Ja zaista ne znam kako ćemo nastaviti ovako. Da prvo čestitam Crvenoj zvezdi na pobedi. Ali ovakav pristup evroligaškoj utakmici? Pa koliko igrača je dobilo odmor protiv Dižona, da bismo imali punu snagu da sada jako skočimo na nekoga. Koliko smo imali skokova? Na evroligaškom nivou? Da imate toliko nepotrošenih faulova? Nije to ni blizu visokom nivou", rekao je besni i razočarani Saša Obradović.

Nakon toga je naglasio da je posle meča sa Parizom ponavljao iste stvari koje sada opet mora da priča. Mahao je rukama i bio je jako snužden, a videćemo reakciju njegog tima već za dva dana kada Monako igra sa Baskonijom.

"Ne znam, zaista ne znam. Možda, možda ćemo da okrivljujemo jedni druge. Ko je kriv, ko je bio tu, zašto tu, a ne tamo... Verujem da ćemo ovo promeniti, a da nećemo okrivljivati jedni druge. Da će nas ova utakmica naterati da se promenimo. Imali smo sjajan sastanak, ali sada treba ponovo da imamo sastanak. I onda ovako odigramo? Sramota me je, da kažem još jednom. Možda ih ja nisam dovoljno upozorio. Možda. Evo ja preuzimam tu odgovornost. Ne želim da pričam o liderima, svi. Svi. Rekao sam već. Hvala vam", završio je on.

Što se tiče Janisa Sferopulosa, on je naravno bio zadovoljan. Ipak uprkos bitnoj i velikoj pobedi imao je šta da zameri svojim igračima. Odbrana u prvom delu igre nije bila na zadovoljavajućem nivou.

"Želim da čestitam našim igračima na večerašnjoj pobedi. Mislim da smo se borili protiv jakog protivnika. Ofanzivno smo bili dobri celu utakmicu, imali smo dobre odluke i dobre šuteve. unutra i spolja. Defanzivno nismo bili dobri u prvom poluvremenu. Pričali smo na poluvremenu i rekli da moramo da budemo mnogo bolji u odbrani. Mislim da se to i desilo. Od 54 poena koje smo primili u prvom poluvremenu u drugom smo dozvolili samo 36. Mislim da je ključ naša dobra odbrana. Nastavljamo, ovo je samo jedna pobeda i imamo dug put ispred nas. Moramo da se fokusiramo i da imamo koncentraciju svaku utakmicu. Na kraju hoću da čestitam i da pošaljem veliki zagrljaj našim navijačima. Njihov glas je bio jako bitan za nas. Njihov glas je uvek bio tu da nas podrži i da nam pomogne", istakao je Sferopulos.

Autor: Snežana Milovanov