Anđela Maksimović (28) i Stefan Hrka (27) izgubili živote u razmaku od 10 dana. Sumnja se da je devojka zapala u postporođajnu depresiju, dok je mladić stradao u padu nadstrešnice.

Anđela Maksimović (28) iz Banjaluke, mlada majka za kojom se tragalo nakon što je nestala 10. novembra, pronađena je mrtva u šumi kod Bajaluke, a da tragedija bude veća ona je sestra Stefana Hrke (27) koji je deset dana ranije poginuo na Železničkoj stanici u Novom Sadu kada se obrušila nadstrešnica, saznaje Kurir.

- Stefan i Anđela su bili bliski rođaci. Stefanov otac i Anđelina mama su brat i sestra od rođenih stričeva. Generalno, bili su jako bliski, generacija. Njihove porodice su bile u kontaktu - kaže za Kurir izvor blizak porodici i dodaje:

- Anđelina porodica je bila u žalosti prvo zbog Stefanovog preranog odlaska, a sada su neutešni. Mnoge stvari u vezi sa Anđelinom smrću im se ne uklapaju, ne mogu da razumeju šta se dogodilo i kakvo se zlo nadvilo nad čitavu familiju. Pretužni su.

Telo u šumi

Anđela Maksimović, prema pisanju lokalnih medija, nestala je 10. novembra rano ujutru nakon što je svoju bebu ostavila kod babe i dede. Njen nestanak prijavljen je policiji, a njen automobil, zlatno-sivi "pežo", pronađen je tokom potrage u šumi. Nekoliko sati kasnije, u šumi je nađeno i telo mlade žene.

- Anđela je imala divno detinjstvo, sve su joj roditelji pružili i nije imala problema. Ne, da je neko od nas znao za to. Sada se spominje da je zapala možda u postporođajnu depresiju i da je, navodno, naudila sebi, ali to se još uvek ne zna sa sigurnošću - kaže naš sagovornik i dodaje da je Anđelin telefon pronađen na ulici u blizini zgrade u kojoj je živela.

Naš izvor blizak porodici kaže da oni još uvek sa sigurnošću ne znaju zbog čega je Anđela nestala i zbog čega je sada mrtva, ali da za sada sve ide u smeru postporođajne depresije. Inače, postporođajna depresija je je oblik depresije koji se javlja nakon rođenja bebe, obično jednu do tri nedelje nakon porođaja i relativno su često, ali ozbiljno zdravstveno stanje koje statistički gledano pogađa do jednu od sedam novih majki.

Psiholog Snežana Repac objašnjava "da je postporođajna depresija ozbiljno stanje osobe koja zapadne u kandže te psihoze".

- Žena upada u to stanje prvenstveno zbog svog nezadovoljstva sobom. Logično, telo se menja i neke majke to ne mogu da prihvate, a kada svemu tome dodamo nespavanje i pomeren ritam života i metabolizma, nastaje stanje iz kog one ne vide izlaz - navodi Repac:

- U tom stanju one ne mogu pravilno da razmišljaju, trebalo bi da im taj novi život, biće koje su donele na svet, bude inspiracija da postanu jače i bolje, ali njima beba zapravo "pravi te probleme" u kojima se nalaze. Nespavanje je jedan veliki problem kod postporođajne depresije, jer u nedostatku sna vi ne možete da budete prisutni u stvarnosti.

Stručna pomoć

Psiholog dalje objašnjava da "ukoliko se ne traži stručna pomoć može doći do pogoršanja stanja".

- Zdravstveno stanje žene koja se nalazi u toj psihozi može se pogoršati i ako čuje loše vesti, tada se dodatno deprimira. Što je u ovom slučaju možda moguće - zaključuje Repac.

Banjalučko tužilaštvo vodi istragu i utvrdiće sve detalje povodom smrti Anđele Maksimović.

Simptomi postporođajne depresije

- osećaj tuge i praznine

- osećaj umora i neraspoloženja

- osećaj da ne volite svoju bebu

- misli o povređivanju bebe ili sebe

- gubitak interesovanja za bebu

- sumnja u vlastite sposobnosti brige o bebi

- pad energije i motivacije

- osećaj bezvrednosti, krivice i stida

- povlačenje iz socijalnih odnosa

- glavobolje ili stomačne tegobe

Majka mladića

Znala sam da je voleo da sedi na klupici...

Stefan Hrka (27) jedna je od 14 žrtava stravične nesreće koja se 1. novembra desila na Železničkoj stanici u Novom Sadu. On je poginuo kada je na njega pala nadstrešnica teška nekoliko stotina tona. Nakon tragedije njegova majka Dijana Hrka je u ispovesti za Kurir opisala dan u kome je ostala bez sina.

- Znala sam da je Stefan voleo da sedi na toj klupici na stanici, ali sam se molila da u tom trenutku nije tamo. Zvali smo ga, ali se nije javljao - rekla je Dijana i dodala da je Stefan četri dana pre tragedije rekao da ima čudan osećaj, "kao da će se nešto loše dogoditi".

Podsetimo, istragu o nesreći vodi Više javno tužilaštvo u Novom Sadu i do sada je saslušano preko 50 osoba, naložena su veštačenja i prikupljanje ostalih dokaza kako bi se utvrdilo ko je odgovoran za urušavanje nadstrešnice.

Autor: Aleksandra Aras