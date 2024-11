OGLASIO SE GENERAL DRAGIŠA SIMIĆ NAKON DRAME ISPRED NJEGOVE KUĆE 'Video sam čoveka sa fantomkom i viknuo sam šta radiš, a onda je ZAPUCAO u mom pravcu'

Ivan P. (42) saslušan je u Višem javnom tužilaštvu zbog sumnje da je provalio u kuću generala policije Dragiše Simića i tom prilikom ga pokrao, kao i da je nakon aktiviranja alarma i bekstva, ispalio dva projektila iz vatrenog oružja koje je neovlaćeno nosio. General Dragiša Simić se sada oglasio za medije i objasnio šta se dogodilo.

- Te noći 28. septembra bio sam u svojoj vikendici kada me je iz sna probudila buka i lomljava. Odmah sam pogledao u kamere i ugledao čoveka sa fantomkom koji u tom trenutku lomi i čupa sigurnosne kamere i tom prilikom aktivira alarm. Istog trenutka sam pozvao policiju i nastavio da pratim koliko sam mogao njegove namere oko moje kuće preko kamera koje nije stigao da onesposobi. Ako me pitate da li je prijatno da se tako probudite u gluvo doba, verujte nikome nije - izjavio je general policije Simić.

Kako je dalje objasnio, dobro je da je "upao u njegovu kuću", a ne...

- Dok sam čekao policiju, otvorio sam prozor i poviknuo: "Šta radiš tu?". U tom trenutku on je ispalio dva hica u mom pravcu nakon čega je počeo da beži. Moram da kažem da su moje kolege došli jako brzo i profesionalno odradile uviđaj. Pregledom nadzornih kamera shvatio sam da je lice već poznato policiji za krađe, provale i to u mom komšiluku samo što je te noći moja kuća došla na red. Sreća je samo verujte mi što mi sin ili trudna ćerka te noći nisu bili u vikendici. Bogu hvala što se to meni desilo jer ja sam ipak policajac koji nosi uniformu od svoje 16. godine i ovako krizne situacije mi nisu strane - dodao je general.

"Ja sam prošao sve kao policajac"

- Ja sam prošao sve kao policajac, od ratova za našu drzavu, Kosova i prosto ceo moj život je posvećen ovoj profesiji i mojoj Srbiji u kojoj sam podigao četvoro dece. I moram vam ovom prilkom reći da nisam u penziji, da moj radni vek još nije okončan i da sam uvek na visini zadatka za svoju Državu, za predsednika, za našu decu, za našu budućnost, bezbednost i sigurnost. Policija je odradila profesionalno svoj posao, a sad je sve ostalo na tužilaštvu. Znam samo da su komšije moje daleko mirnije nakon privođenja ovog lica - završio je general Simić.

Osumnjičeni negirao krivicu

Podsećamo, osumnjičeni Ivan P. (42) je na saslušanju negirao izvršenje krivičnog dela.

Nakon saslušanja, tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da osumnjičenom odredi pritvor da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

Naredbom o sprovođenju istrage, kako se navodi, na teret mu se stavlja krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, a biće preduzete i dokazne radnje u pravcu utvrđivanja elemenata krivičnog dela teška krađa.

- Postoje osnovi sumnje da je Ivan P. 28. septembra, u periodu izmedju 1.30 i 2 časa, noseći vatreno oružje sa pripadajućom municijom, došao na adresu kuće, preskočio kolsku kapiju, pa zatim demontirao kamere za video nadzor i spoljnu jedinicu alarmnog sistema, te je tom prilikom aktivirao alarm. Vlasnik kuće D.S. je uočio osumnjičenog u trenutku kada je bežao ka zadnjem delu dvorišta i povikao mu da stane, nakon čega je Ivan P. iz oružja koje je nosio sa sobom ispalio dva projektila - navodi se u saopštenju.

Penzionisani general policije Dragiša Simić, godinama je u centru pažnje, a javnost ga najviše pamti po aferi sa pevačicom Ljupkom Stević. Iako se godinama spekulisalo o njihovom navodnom ljubavnom odnosu, sve je postalo jasno, kada je pevačica uništila generalov automobil. Tada se na društvenim mrežama pojavio i snimak kako viče ispred njegove zgrade i uništava automobil.

Prethodno, velika afera je izbila i kada je otkiveno da je 2012. dok je general još bio na visokoj funkciji u MUP pevačica slupala skupoceni "bentli" koji je bio privremeno oduzet od Bobana Stoiljkovića, kome se sudilo kao pripadniku kriminalne grupe Darka Šarića, ali je oslobođen optužbi.

Autor: Dalibor Stankov