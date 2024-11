Osumnjičeni za dvostruko ubistvo na slobodi! Porodica braće Jeličić ubijene zbog tartufa van sebe nakon odluke suda

Dejan Erić (40) bio osuđen na 20 godina robije zbog ubistva Predraga i Stanislava Jeličića iz Futoga posle svađe oko tartufa, ali je Apelacioni sud ukinuo presudu, a optuženog pustio iz pritvora Apelacioni sud u Novom Sadu prošle nedelje ukinuo je pritvor Dejanu Eriću (40) i prvostepenu presudu Višeg suda u Sremskoj Mitrovici, kojom je on bio osuđen na 20 godina zatvora zbog ubistva braće Predraga (43) i Stanislava Jeličića (37) iz Futoga.

Zločin se, podsetimo, dogodio 6. decembra 2020. godine u šumi u mestu Jarak kod Sremske Mitrovice i to zbog višemesečnog sukoba Erića i Jeličića oko skupocenih gljiva - tartufa. Prvostepena presuda Višeg suda u Sremskoj Mitrovici doneta je u martu ove godine, a okrivljeni Dejan Erić tereti se za teško ubistvo i nedozvoljenu proizvodnju, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Novo veštačenje

Nakon što se odbrana žalila Apelacionom sudu u Novom Sadu na presudu kojom je Erić oglašen krivim i kažnjen sa 20 godina robije, pre osam dana ona je ukinuta. Pored presude, drugostepeni sud je Eriću ukinuo i pritvor u kom se on nalazio od hapšenja, pa se osumnjičeni za dvostruko ubistvo našao na slobodi.

- Apelacioni sud u Novom Sadu je 5. novembra doneo rešenje kojim je ukinuo presudu Višeg suda u Sremskoj Mitrovici zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja. Sud je tražio da se uradi novo neuropsihijatrijsko veštačenje kako bi se otklonile nesaglasnosti između nalaza veštaka iz zatvorske bolnice u Beogradu i stručnog savetnika - navode iz Apelacionog suda zbog čega je ukinuta presuda.

Iz ove ustanove za Kurir su obrazložili i zbog čega je Eriću ukinut pritvor.

- Pritvor je ukinut zato što su, posle proteka četiri godine od dana izvršenja krivičnog dela, prestali razlozi zbog kojih je pritvor i bio određivan, a to je uznemirenje javnosti - navode iz Apelacionog suda.

Odluka Apelacionog suda pogodila je i uznemirila porodicu ubijene braće Jeličić koja je, kako su rekli za Kurir, "nezadovoljna i razočarana".

- Porodica je duboko zgrožena rešenjem koje je doneo Apelacioni sud u Novom Sadu. Navodi se da se pritvor ukida zato što više ne postoji opasnost od uznemiravanje javnosti, što je gnusno s obzirom na to da su porodica, prijatelji i poznanici pokojnih Predraga i Stanislava duboko uznemireni ovom odlukom. Deca koja su ostala iza Predraga i Stanislava su u strahu i sada se boje za svoju bezbednost - rekli su za Kurir iz porodice Jeličić.

Članovi porodice su, dalje, rekli da su naročito zabrinuti zbog jedne stvari.

- Veoma smo zabrinuti zato što je sud, ukidanjem pritvora okrivljenom za dvostruko ubistvo, omogućio optuženom da pobegne i na taj način izbegne dalje suđenje, što bi značilo da pravda za pokojnima nikada neće biti zadovoljena - ističu Jeličići.

Sukob u šumi

Ožalošćena porodica navodi da će se boriti na sve moguće načine da pravda bude zadovoljena.

- Nećemo odustati, makar to značilo da ćemo do sledećeg suđenja spavati ispred kuće okrivljenog kako bismo osigurali da ubica neće napustiti Srbiju, kada mu je sud to već omogućio - navode oni.

Dvostruko ubistvo dogodilo se 6. decembra 2020. godine u jutarnjim časovima u šumi kada su se braća Jeličić sukobili sa Dejanom i njegovim bratom, koji je posle zločina, takođe bio uhapšen. Međutim, tužilaštvo je odustalo od njegovog krivičnog gonjenja, pa je u daljem toku postupka bio svedok.

Sud odbacio tvrdnju o nužnoj odbrani

Dejan Erić u martu ove godine odlukom Višeg suda u Sremskoj Mitrovici osuđen je na dve decenije zatvora.

- Sudija je istakao da je do sukoba između braće Erić i Jeličić došlo tako što je jedan od Jeličića izazvao, a Dejan Erić prihvatio sukob. Sud nije prihvatio tvrdnju odbrane da je okrivljeni delovao u nužnoj odbrani, s obzirom na to da je i sam bio napadan, ali i napadač - navodi se u obrazloženju prvostepene presude.

Zbog teškog ubistva Erić je dobio kaznu od 20 godina zatvora, dok je za nedozvoljenu proizvodnju, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija dobio dodatnu kaznu od tri godine. Ove kazne su svrstane u jedinstvenu kaznu od 20 godina.

Autor: Snežana Milovanov