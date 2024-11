KRAJ SUĐENJA UROŠU BLAŽIĆU 25. NOVEMBRA: Završena sva saslušanja - Za kraj meseca zakazane završne reči

U Specijalnom sudu u Beogradu za danas je zakazan nastavak suđenja okrivljenom Urošu Blažiću (21) iz Dubone kod Mladenovca, koji se tereti da je u maju prošle godine bez ikakvog razloga ubio devet ljudi, dok je njih 12 teško ranio. Na današnjem ročištu očekuje se svedočenje veštaka koji na prethodni glavni pretres nisu mogli da dođu.

Uroš Blažić, prema optužnici Višeg javnog tužilaštva u Smederevu koja je podignuta u oktobru prošle godine, tereti se da je počinio masakr 4. maja 2023. oko 22.20 sati u selima Dubona kod Mladenovca i Malo Orašje kod Smedereva kada je bez ikakvog razloga pucao u nevine žrtve koje je tom prilikom i overavao. Na optuženičkoj klupi nalazi se i njegov otac Radiša Blažić, pukovnik Vojske Srbije koji se tereti da je nelegalno nabavio oružje kojim je njegov sin počinio nezapamćeni masakr.

Završeno za danas

Nakon pauze sud konstatuje da se suđenje nastavlja.

Lidija Jovanovski navela je da se u optužnici nalaze samo pravopisne greške vezanih za oružje, ali da nema nikakvih izmena. Potom se za reč javila i zamenik advokata Nebojše Perovića, koja je navela da imaju novi dokazni predlog. Kako je objasnila oni predlažu novog svedoka, tačnije komadanta koji je i dao naređenje da baš tog dana prolaze kroz selo Dubona, što ranije nije bio slučaj.

Ovom predlogu protivila se Olivera Milojević javni tužilac, smatrajući da nema potrebe da se o tome izjašnjava s obzirom da su vojnici naveli da su tog dana išli kroz Dubonu jer je bilo vanredno stanje zbog masakra.

Sudija Lidija Jovanovski odlukom veća navela je da se ovaj novi dokazni predlog odbija. Zatim je dodala da se na sledećem ročištu očekuju završne reči.

Suđenje je zakazano za 25. novembar.

Drama na suđenju

Nakon ispitivanja, sudija Lidija Jovanovski zatražila je da se oštećena Zorica Panić izjasni na dopunu iskaza, što je ona zatim i uradila. Majka ubijene Kristine i Milana Panića stala je za govornicu u crnini, a potom je usledio haos na glavnom pretresu Urošu i radiši Blažiću.

Zorica Panić: Nemam nove dokaze, ali imam brojne nepravilnosti koje vidimo iz ročišta u ročište. Smatram da ovo suđenje ne ide u dobro pravcu.

Sudija je potom prekinula besnu Zoricu Panić i navela da se predlog odbija jer je u startu rekla da nema nove dokaze.

Zorica Panić: Nemam nove dokaze, ali ovde imam četri papira i želim da kažem sve što imam. Pa meni su ubijena dva deteta! Kako nemam pravo nešto da kažem, a ubica ima pravo da kaže šta hoće.

Sudija: Završili smo, pošto nemate nove dokaze.

Zorica Panić: Molim? Šta?

Sudija: Dobro ste čuli, vratite se na mesto.

Zorica Panić: Sram vas bilo. Kako ne mogu da kažem, a deca su mi ubijena.

Sudija: Molim vas, straža. Izvedite je iz sudnice.

Zorica Panić: Neću da se pomerim. Ovo je nepravda.

Sudija: Isključite joj mikrofon.

Zorica Panić: Sram vas bilo. Šta da se ovo vama desilo, da ste vi ostali bez dece. Da li bi tako reagovali?

Sudija: Vi to meni pretite?

Zorica Panić: Ne pretim, samo vam kažem da sam izgubila decu i da hoću da kažem šta imam.

Sudija: Straža, molim vas. Ovo je po drugi put neozbiljno. Kolega (obraća se advokatu Stefanu Stefanoviću), vi ste imali novih dokaza, a ovo nije novi dokaz.

Stefan Stefanović: Nisam znao o čemu se radi.

Sudija: Određujem pauzu od 10 minuta.

Potom je straža ispratila besnu i utučenu Zoricu Panić iz dela sudnici gde se nalazi sudsko veće i advokati.

Priloženi novi dokazi

Nakon toga njegovo saslušanje je gotovo, a potom je nadležno Više javno tužilaštvo u Smederevu priložilo nove dokaze.Prikazane su potom fotografije, tačnije njih šest. Na prvoj se vidi kako Radiša Blažić pozira sa pištoljem u ruci, zatim, kako Radiša i Uroš nasmejani poziraju ispred mete u jednoj streljani. Potom i Uroš sam pozira pored mete u streljani. Peta fotografija je diploma Radiše Blažića za snajper i u pitanju je sportsko takmičenje, dok se na šestoj fotografiji poziv za sud Urošu Blažiću.

Ivan Konatar: Kada je nastala prva fotografije?

Radiša Blažić: Molim?

Ivan Konatar: Molim vas da ne pravite zadršku, već konkretno odgovarajte na pitanja.

Radiša Blažić: U pitanju je moje dežurstvo.

Ivan Konatar: Kome ste poslali ovu sliku?

Radiša Blažić: Ne znam, pištolj sa kojim sam naoružan koristim na dežurstvu. To je bilo u kasarni.

Ivan Konatar: Da li je taj pištolj nađen kod vas?

Radiša Blažić: Ne.

Ivan Konatar: Preći ćemo na drugu fotografiju, u kojoj streljani se nalazite?

Radiša Blažić: U pozadini se video da stoji meta. To je samo simulaciona meta. Fotografija je nastala 2022. kada se Uroš i prijavljivao za Vojnu akademiju.

Ivan Konatar: Kog datuma? Kad je nastala fotografija?

Radiša Blažić: Ne sećam se tačno.

Ivan Konatar: Gde se nalazi Uroš na ovoj trećoj fotografiji?

Radiša Blažić: Ne znam.

Ivan Konatar: Ovo je fotografija iz streljane.

Radiša Blažić: Ne znam, valjda iz akademije.

Ivan Konatar: U iskazu ste rekli da niste obučeni i da ne volite oružje, a sada vidimo da ste obučeni. Objasnite mi vezano za snajper i za optiku koja je koristi.

Radiša Blažić: Kakva su ova pitanja. Ovo je ponižavajuće, obučen sam i bio sam najbolji u klasi. Ovo je ponižavajuće. Ponosan sam na ovo uverenje i na znanje.

Ivan Konatar: Zašto se koristi snajper, predočavam vam da ste u istrazi rekli da ne znate mnogo o oružju. Da li ste vi nabavili ove nišane kojis u nađeni?

Radiša Blažić: Nisam.

Ivan Konatar: Jeste li učili Uroša da puca?

Radiša Blažić: Nikada metak ispred njega nisam ispalio. Zaklinjem se oficirskom čašću.

Ivan Konatar: Recite mi nešto o pištolju koji je na fotografiji?

Radiša Blažić: U pitanju je pištolj tetejac.

Ivan Konatar: A pričate nam u iskazu da ne volite oružje?

Radiša Blažić: Od 2000. godine ne koristim oružje. Tada sam prestao.

Ivan Konatar: U istrazi ste rekli da ne znate da je vođen nikakav postupak protiv vašeg sina Uroša, a ovde imamo dokaz da ste u telefonu imali fotografiju slikanog poziva za sud, kako to komentarišete?

Radiša Blažić: Pa znam da je to rešeno. Znao sam.

Ivan Konatar: Da li ste znali da je vođen postupak?

Radiša Blažić: Sud je radio kako radi.

Svedok Saša Milutinović

Posle njega za govornicu je izašao i svedok Saša Milutinović, inače, vojno lice i podoficir Vojske Srbije.

Stefan Stefanović: Koja je bila vaša ruta tog dana?

Svedok: Izašli smo iz kasarne u Pančevu i kretali smo se ka Smederevu, i sve smo radili po naređenjima. Prošao sam tuda više puta kao starešina i odgovorno lice vezano za kolonu. Prolazio sma tada kroz selo Dubona i zadržao sam se svega dva, tri minuta. Hteo bi da dodam da su me tada zaustavile kolege iz vojne policije. Držao sam se rute i nisam skretao sa puta, već sam pravo išao ka kasarni u Mladenovcu. Vojnim vozilom nisam išao ka kući Radiše Blažića.

Vozač vojnog kamion

Potom je za sudsku govornicu izašao i vozač vojnog kamiona Dalibor Matijević, koji je naveo da su vojnim vozilima ulazili u Dubonu, ali da se ne seća da li su išli u kuću okrivljenih. Takođe, naveo je da su imali rutinu ali da u jednom trenutku nisu mogli da prođu od reportera koji su se nalazali tu.

Advokat Stefan Stefanović: Zašto ste išli kroz Dubonu?

Svedok: Kroz Dubonu samo išli jer je tog dana bio blokiran auto-put jer je polciija tragala za Urošem Blažićem. Odlučeno je da se ide kroz Dubonu kako bi došli do magacina u Mladenovcu kako bi izbegli gužvu.

Advokat Stefan Stefanović: Kako ste se vratili?

Svedok: Vratili smo se istim putem, kako ne bi upali u gužvu zbog tih dešavanja.

Veštak Kunjagić odgovara na pitanja

Za sudsku govornicu izašao je i njen kolega Milan Kunjagić fiziko-hemičar koji je sada penzionisani pripadnik MUP-a. On je jedan od veštaka kog je angažovao Institut za sudsku medicinu u Beogradu.

- Nemam šta da dopunim, sve sam već rekao - naveo je veštak nakon što je položio zakletvu.

Ivan Konatar: Opišete ovu automatsku pušku kojom je Uroš Blažić počinio zločin?

Balističar: Ona ima okvir sa 30 metaka, može da ispaljuje i pojedinačno i rafalno. Ručica kada je na donjem delu, u tom položaju je pojedinačna paljba, kada je na sredini to je rafalna paljba. Možete pucati i sa otvorenim i sa zatvorenim kundakom. Kad se ispaljuje to je tri do pet metaka. Brzina metka je 720 metara u sekundi. Koristi se standardna municija sa olovnim zrnom, što je standard u vojsci.

Ivan Konatar: Pancirno zapaljivi metci, da li ih je okrivljeni prilikom izvršenja krivičnog dela koristio?

Balističar: To ne možemo sa sigurnošću da kažemo, s obzirom da moramo da vidimo vrh projektila. Ali ću objasniti da je u pitanju minicija velike razorne moći i ima čelično jezgro. Ta municija je toliko jaka da čak i probija limove na vojnim vozilima, koristi se u vojsci. Taj metak je zapravo smeša, zrno koje je zapaljivo, koristi se u specijalne namene.

Ivan Konatar: Da li je ta municija korišćena u ovom zločinu?

Balističar: Ne mogu da se izjasnim o tome da li je pancirno, ali nisam siguran da je zapaljivo jer nemamo dokaz.

Ivan Konatar: Objasnite da li je Uroš Blažić koristio rafalnu paljbu?

Balističar: U Malom Orašju počeo je rafalnom paljbom, to se može zaključiti i po broju čaura. Verovatno je bio u pitanju duži rafal. Teoretski je moguće da je to radio, ako je sudeći po nađenim čaurama.

Ivan Konatar: Da li je prilazio žrtvama kada ih je ubijao?

Balističar: Ono što se može videti po broju čaura jeste da je prilazio spomeniku, kretao se i pucao je nasumično u svim pravcima. Nije imao jedan pravac, i to se može videti i po nađenim brojnim čaurama. Čaure su bile razbacane svuda, nije imao pravac samo je pucao.

Ivan Konatar: Da li se rafalna paljba dogodila u Duboni?

Balističar: Prema analizama zaključuje se da okrivljeni nije prilazio žrtvama kada je u pitanju Dubona.

Ivan Konatar: Da li je prilazio žrtvama?

Balističar: Ulazne rane kod žrtava pokazuju da nije prilazio već je u njih pucao iz daljine.

Ivan Konatar: Okrivljeni Uroš Blažić koristio je i pištolj prilikom izvršenja krivičnog dela, pa vas sada pitam da li je menjao okvire?

Balističar: Menjao je okvire na pištoljima. U taj pištolj staje osam metaka, a ovde je ispaljeno 15 metaka, tako da je menjao okvir.

Pitanja postavlja glavni javni tužilac

Veštak Tamara Milićević, sada Mandić stala je za sudsku govornicu i nakon što je položila zakletvu navela je da ostaje pri svemu što je ranije izjavila, kao i da stoji iza onoga što su analizirali. Pitanja je počeo da joj postavlja glavni javni tužilac Ivan Konatar.

Ivan Konatar: Na okviru pištolja je nađen DNK profil Radiše Blažića?

Veštak: Tako je, prema parametrima i onim što se može videti na tabelama, može se reći da je ostavio tragove.

Veštak: Dodala bih da može da se desi i da neka osoba bude u dodiru sa nekim predmetom, a da ne ostavi dovoljno traga da bi se utvrdio njegov DNK.

Ivan Konatar: Znači moguće je da je osoba došla u dodir sa oružjem, ali da ne ostavi trag?

Veštak: Upravo to, moguće je.

Tužilac je potom objasnio da se u nekim analizama, na primer, konkretno kada je u pitanju navlaka pištolja, a da je ista situacija i kada se veštačio biološki trag kutije u kojoj je bila municija koja je prilikom pretresa zaplenjena u kući Uroša Blažića u Šepšinu.

Ivan Konotar: Da li je moguće da neko dodiruje municiju, a da ne ostane biološki DNK trag te osobe?

Veštak: Moguće je, sad je pitanje da li je neko prilikom diranja tih predmeta koristio rukavice, ili je na primer koristio neko sredstvo za čišćenje. Takođe, ne treba zapostaviti i temperaturu, kako našu telesnu kada dodirujemo taj predmet, tako i da li se taj predmet nalazi na hladnom mestu ili toplom.

Ivan Kontar: Mnogo faktora utiče da li je neko ostavio DNK trag na nekom predmetu?

Veštak: Tako je.

Prozivka

Sudija Lidija Jovanovski, predsednica sudskog veća Višeg suda u Smederevu koje je nadležno za masovno ubistvo u selima Dubona i Malo Orašje nakon standardne procedure i prozivke svih prisutnih na današnjem glavnom pretresu navela je da može da se održi suđenje.

Olivera Milojević tužilac navela je da su na prošlom ročištu pregledali video snimke i fotografije, ali da nisu pregledane fotografije koje se nalaze na telefonu drugookrivljenog Radiše Blažića.

Ovaj predlog sudija je odobrila, a potom su se za reč javili i advokati Nebojša Perović i Stefan Stefanović, prvi branilac oštećenih porodica naveo je da želi opet da ispita Uroša Blažića koji na prošlom glavnom pretresu nije želeo da odgovara na njegova pitanja.

Zatim je Stefanović, koji takođe zastupa oštećene porodice naveo da još uvek nisu dobili spise sa prethodnog ročišta. Inače, naveo je i da oštećena Zorica Panić, majka Kristine i Milana Panića koji su ubijeni u školskom dvorištu u Duboni ima nova saznanja i zatražila je da dopuni svoju izjavu, a o tom predlogu biće naknadno odlučeno.

Roditelji ubijene omladine stigli u sud

Roditelji ubijene omladine u Duboni i Malom Orašju došli su kao i na prethodna ročišta zajedno. Tugu i bol osećaju od te krvave večeri 4. maja prošle godine kada im je pomahnitali Uroš Blažić bez ikakvog razloga brutalno ubio decu.

Prethodno ročište

Uroš Blažić je, podsetimo, na glavnom pretresu u avgustu za sudskom govornicom prilikom iznošenja odbrane priznao da je počinio zločin, ali nije želeo da priča o detaljima svog krvavog pira.

Sudija Višeg suda u Smederevu, Lidija Jovanovski na prethodnom ročištu navela je da će svedočiti još dva veštaka koja su bila u timu koji je utvrđivao psihiloško stanje okrivljenih. Takođe, na tom glavnom pretresu koji je bio 28. oktobra, veštak dr Marija Panić, koja je u Specijalnoj zatvorskoj bolnici sa svojim kolegama obavila psihijatrijsko veštačenje okrivljenog masovnog ubice Uroša Blažića, navela je da je on bio svestan zločina koji čini.

