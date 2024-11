MAJKA DEČAKA (2) IZ VRŠCA KOGA JE OTAC ODVEO U SMRT NE DA DA IH SAHRANE ZAJEDNO! Ponavlja samo jedno: PROKLET BIO, UBIO MI JE SINA!

Dok su bili mlađi, nije to toliko pravilo problem, ali kada dobijete dete morate ozbiljno da razmišljate i da se borite za njega, što Nikola M. nažalost nije radio, priča prijatelj.

Nikola M. (35) iz okoline Vršca poginuo je juče u saobraćajnoj nesreći zajedno sa svojim dvogodišnjim sinom M. M., nakon što je namerno izazavo udes kada se zakucao u kamion.

Porodica i prijatelji su očajni i neutešni nakon tragedije, a jedan od njih je za Kurir naveo da je Nikola to, navodno, uradio zbog mržnje prema bivšoj supruzi.

Udes se, podsetimo, dogodio juče oko 15 časova na putu Vlajkovac-Uljma kod Vršca. Sumnja se da je Nikola M. upravljajući vozilom marke "škoda" rumunskih registarskih oznaka, vozeći sina na suvozačevom mestu, prešao u drugu traku i direktno se zakucao u kamion valjevskih tablica. Od siline udarca muškarac i dete su preminuli na licu mesta, dok je vozač teretnjaka zadobio teške telesne povrede.

- Mi svi mislimo da je Nikola namerno ubio dete i sebe. Nažalost, teško mi je da u to prvo poverujem, a potom i da izustim. Ali on je to uradio iz mržnje, neke opsesije prema toj nesrećnoj ženi sa kojom je bio u braku. Tužno je sve što se desilo - kaže poznanik Nikole M. za Kurir i dodaje:

- Njih dvoje su nekoliko godina bili u emotivnoj vezi, slagali su se kao i svaki drugi par. Bilo je tu i lepih stvari, ali i svađa. Venčali su se i dobili dete M. M. pre dve godine.

Kako dalje navodi sagovornik, Nikola M. bio je oduvek lenj i neradnik, a to je sve više dolazilo do izražaja kada su dobili bebu.

- Dok su bili mlađi, nije to toliko pravilo problem, ali kada dobijete dete morate ozbiljno da razmišljate i da se borite za njega, što Nikola M. nažalost nije radio. Živeli su kod njenih u Vršcu, ona je devojka vredna, radna i ubrzo je posle porođaja počela da radi, a Nikola M. nije i tada su nastale sve češće svađe među njima - kaže prijatelj koji poznaje ovaj nekadašnji bračni par za Kurir.

- Svi su joj ukazivali na to da on, što se ono kaže "živi na tuđoj grbači". Kada je uvidela o čemu se radi i da ne može tako da nastavi život i da neće da daje loš primer sinu, odlučila je da se raziđu, tako je i bilo pre više od godinu dana. Nikola M. se vratio kod svojih kući u mesto pored Vršca - priča naš sagovornik.

Nije mogao da prihvati da je njegova žena odlučila da se raziđu, navode poznanici.

- Stalno je pričao o njoj. Bio je opsednut, ali nekako ne kao kada voliš nekog, nego nekako čudno, kao iz neke bolesti i mržnje. Nikad joj nije oprostio što ga je ostavila. Proganjao je i stalno joj pisao, presretao je ispred kuće, ali njih dvoje bolje znaju šta se i kako dešavalo. Uvek postoje dve strane priče - kaže naš sagovornik i dodaje:

- Sad se priča da je želeo da joj se osveti i zato je ubio dete. Hteo je da je kazni, jer je nastavila da živi bez njega i navodno našla novog partnera.

Izvor podseća, da je Nikola M. juče uzeo sina iz vrtića, a svojoj bivšoj ženi poslao poruku "da neće nikada više videti dete". Žena je po dobijanju uznemirujuće poruke odmah pozvala policiju, ali nažalost bilo je kasno.

- Kada je čula da se dogodila nesreća, pala je na kolena - priča sagovornik:

- Ona je pre saobraćajne nesreće prijavila policiji da joj je Nikola M. poslao preteću poruku i da joj je doslovno rekao da više nikada neće videti sina. Nažalost, došla je policijska patrola na njenu adresu da joj saopšti da je ostala bez deteta u saobraćajnoj nesreći - kaže nam poznanik i dodaje:

- Scena je bila i više nego potresna. Plakala je i vikala iz sveg glasa: "Ubio mi je sina. Ubio mi je sina, proklet bio!".

Neutešna žena je, kako kažu, van sebe i ne može da prihvati da je ostala bez sina. Mališan će sutra biti sahranjen na vršačkom Novom groblju.

- Njena odluka bila je da sina sahrani sama, nije želela da ga sahrani sa ocem koji mu je oduzeo život ni krivom ni dužnom. Nikola M. biće sahranjen pored oca u selu kod Vršca - navodi sagovornik i dodaje:

- I na umrlici za dečaka kao ožalošćeni stoji samo porodica dečakove majke, dok se prezime njegovog oca ne pominje nigde. Razumemo tu njenu odluku, ne bi ni bilo normalno da sin počiva pored oca ubice. Ne znamo kako će ona sutra preživeti dan, ne dao Bog nikome.

Autor: Dalibor Stankov