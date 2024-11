Muškarac (49) sa teritorije policijske uprave Požarevac uhapšen je 2021. godine zbog sumnje da je u više navrata silovao svoju ćerku (12). Uhapšeni se tereti za obljubu zloupotrebom položaja, a sumnja se da je dete napastvovao kako u njihovoj kući, tako i na lokalnom groblju.

Tražio da ga puste

- Reč je o porodici koja koristi socijalnu pomoć, a slučaj je prijavio rođak, koji je video komunikaciju oca na Fejsbuku sa još jednom osobom. Navodno, on se na Fejsu hvalio "da ćerku priprema za brak" - rekao je tada izvor iz istrage: -

Otac je odmah uhapšen, pred tužiocem se branio ćutanjem, a šokirao je kada je zatražio da plati kaznu i da ga puste. Naime, osumnjičeni je ćerku, sa kojom je živeo, više puta silovao tri meseca i to tako što ju je primoravao na oralni seks u kući. Jednom ju je odveo na groblje, gde je takođe tražio da ga zadovoljava - objašnio je tada izvor.

Fejsbuk

Slao poruke maloletnicama

Osumnjičeni muškarac na Fejsbuku ima veliki broj prijatelja, a većinom je reč o devojkama.

- Ima više od 1.000 virtuelnih prijatelja. Devojkama je komentarisao slike i slao eksplicitne poruke. Strašno, inspektori su bili šokirani kada su proverili njegove društvene mreže - kaže izvor.

Devojčica je odmah po hapšenju bila na lekarskom pregledu.

- Posle pregleda i razgovora sa radnicima Centra za socijalni rad odvedena je u hraniteljsku porodicu - rekao je sagovornik.

Kako kaže, otac, pored ćerke, ima još dece, a otkako ga je supruga napustila pre 6 godina, sam je živeo sa njima.

- Policija je razgovarala sa svi ukućanima, a jedno dete uhapšenog potvrdilo je da je otac sestru svake večeri pozivao da spava sa njim u krevetu. Međutim, oni, kako su rekli, nisu posumnjali da se u očevoj sobi dešava nešto strašno - pričao je sagovornik.

Žena ga ostavila

Komšije ove porodice kažu da su šokirane.

- On nije sklon kriminalu, a kada se pročulo da je priveden zbog silovanja ćerke, nije nam bilo dobro. Nismo mogli ni da posumnjamo da je sposoban za tako nešto. Otkako mu je žena otišla, brine sam o deci - navodile su komšije.

- Navodno, on se sukobio sa bliskim rođacima oko dela nekog placa, koji su želeli da im prepiše i da ga prodaju. Međutim, on je to odbijao, pa se priča da su ga možda oni zato prijavili -

Meštani

Pomažu drugoj deci

Dvojica komšija uhapšenog preuzela su brigu o njegovoj deci.

- Žive u izuzetno lošim uslovima, imali su dug za struju, koji smo izmirili, kupili smo im i hranu. Međutim, oni su u zaista teškoj situaciji i ne znamo kako će preživeti zimu. Voleli bismo da im, bez obzira na sve, neko pomogne, jer su jako siromašni - ističu naši sagovornici.