"Ovo je strašno šta se dogodilo, sve vrvi od policije, zatekli su užas kada su ušli".

Ovim rečima se oglasio komšija koji živi nedaleko od mesta zločina u Novom Sadu gde je I.M. (47) oko 11 sati ubio majku A. N. (77) i odsekao joj glavu!

- To su ljudi koji imaju velikih problema. Sin je bio na lečenju zbog psihičkih problema s kojima se godinama borio, ali i majka mu je bila nestabilna. Bilo je pitanje vremena kada će doći do većeg problema, ali da učini ovu jezu, to nismo mogli ni da zamislimo - priča komšija za Kurir.

Prema njegovim rečima, iz kuće koja se nalazi blizu njegove nije čuo ništa sve do dolaska policije oko 12 sati.

- Kada sam čuo zvuk policijskih sirena, odmah sam znao da se u njihovom domu nešto loše dogodilo. Problematični su jako, ceo život otkad živim ovde imao sam problema sa njima, ali sam se sklanjao pošto sam znao da nisu pri čistoj svesti - priča naš sagovornik.

Ubijena žena je, osim sina imala i ćerku koja, nije živela s njima. Nezvanično se saznaje da je ćerka živela u Šapcu i da je upravo ona prijavila policiji da brat napada njihovu majku.

- Ćerka nastradale žene je pozvala policiju, čuo sam da im je rekla da njen brat napada i tuče majku. Kad su policajci došli, imali su šta i da vide, zatekli su ga s krvavim rukama, strašno. Ćerka je odmah doputovala u Novi Sad i još je tu, van sebe je potpuno od šoka koji je doživela - rekao je sagovornik Kurira.

Podsetimo, danas oko 11 sati je došlo do jezivog zločina u novosadskoj Ulici Feješ Klare na Telepu, gde je I. M. usmrtio majku A. N., a zatim joj odsekao glavu i bacio je u dvorište

Autor: Dubravka Bošković