Ana je često ćerki umela da kaže da je "Igor ponovo dobio svoje ludilo", a komšije ističu da je juče bio posebno agresivan.

Igor M. (47) iz Novog Sada juče oko podneva monstruozno je ubio svoju majku Anu M. (77) sa kojom je živeo, a kako Kurir piše, juče su imali u planu da srede živu ogradu koja ih deli od komšije, kada je Ana otišla da pozajmi ručnu testeru kojom je ubrzo i ubijena.

- Tišina je bila celo jutro, srela sam ih oboje napolju, radili su nešto po dvorištu, planirali su da srede živu ogradu, odnosno da je skrate, pa je Ana otišla do prvog komšije da pozajmi ručnu testeru i dala je Igoru u ruke kako bi se on bavio time, dok ona čisti. Verovatno je došlo do svađe, s obzirom na promene u ponašanju koje je Igor imao. U tom nekom besu, on se potpuno promeni, jasno se vidi kada prestane sa terapijom koju je uzimao, verovatno je juče došlo do toga, a testera mu je, nažalost, bila pri ruci - rekao je komšija za Kurir i dodao kako je i dalje u šoku zbog zločina koji ih je sve u ulici uznemirio rekavši da ovo nije video ni u najgorim horor filmovima.

Inače, kako smo prvobitno pisali, policiju je kontaktirala Anina ćerka koja godinama živi u Šapcu. Međutim, budući da je glavu Ane M. našao jedan od komšija u svom dvorištu, nadležne je pozvao i on iste sekunde.

- Ana je pre smrti zvala ćerku, umela je da kaže da je "Igor ponovo dobio svoje ludilo", a juče je bio posebno agresivan. Ona nije mogla sama da se bori sa njim, žena je bila u godinama, ali bila mu je majka ipak. Znajući šta može da se desei, ćerka je odmah alarmirala policiju, a posle smo čuli da ih je zvao i komšija u čijem dvorištu je i nađena glava jadne žene - priča sagovornik.

Prema njegovim rečima, prizori su bili strašni, svuda je bilo krvi, a po dolasku policije, Igoru su odmah stavljene lisice na ruke i satima je sedeo u vozilu marice, dok je uviđaj bio u toku.

- Ceo je bio krvav, majci je odsekao glavu i bacio je kod komšije u dvorište, a telo unakazio pozajmljenom testerom. Kada je došla policija i uhapsila ga, ponavljao je samo "Pomozi mi, Bože" i "Đavo je ubio, ne ja", a taj pogled dok su ga vodili... Mislim da nikada to neću da zaboravim, oči su mu bile krvave... I dalje mi nije jasno šta se desi čoveku u mozgu pa počini nešto ovako - dodaje.

Prema rečima komšija, Igor nije oduvek imao psihičkih problema. Štaviše bio je oženjen ranije i jedan period živeo sa suprugom i njenim roditeljima.

- To nije dugo potrajalo, živeo je sa suprugom kod njenih, ali su ženini roditelji primetili da nešto nije u redu s njim. Imao je te izlive besa, često je bio agresivan, tako da se brzo vratio kući kod majke. Nakon toga je pao u depresiju, verovatno je imalo jakog uticaja i pored smrti oca koji je preminuo pre petnaestak godina, pa je sve to dovelo do još većih problema s kojima se borio - priča ovaj čovek u razgovoru za Kurir jutro nakon strašnog krvoprolića.

Danas u Ulici Feješ Klare u Novom Sadu vlada potpuna tišina. Prođe tek poneki čovek, ali i ti retki prolaznici sklanjaju pogled s kuće u kojoj je Igor ubio majku. Kako kažu, jučerašnji prizor im je još uvek pred očima, a i danas podilazi jeza i na samu pomisao.

