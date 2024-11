UHVAĆEN U LAŽI! TUŽILAŠTVO POTPUNO SRUŠILO ODBRANU BLAŽIĆA: Otac i sin pokušali da speru krivicu sa Radiše, ovi dokazi ih raskrinkali!

Više javno tužilaštvo u Smederevu koje zastupa optižnicu protiv Uroša Blažića i njegvoog oca Radiše, prikupilo je brojne dokaze koji terete Blažiće za teška krivična dela koja im se stavljaju na teret, i tokom suđenja koje je u toku gotovo u potpunosti srušilo njihovu odbranu!

Samo jedan u nizu dokaza su i fotografije i video-snimci iz telefona okrivljenih, a na kojima se vidi da su Blažići pozirali sa pištoljima, pucali u streljani u mete, a stariji Blažić je ima i diplomu za uspešno gađanje iz snajpera. Kako se moglo čuti na suđenju, njih dvojica su se dičili svojim veštinama sa oružjem, a sa pipštoljem za pojasom Radiša je pozirao čak i pred maloletnim članovima svoje porodice, glumeći kauboja.

- Ovo su značajni dokazi koji ruše odbranu oca i sina. Naime, Uroš Blažić je u svojoj odbrani naveo da njegov otac nema veze sa orzužjem koje je pronađeno u njihovim kućama posle masakra u selima Dubona i Malo Orašje, te da svi komadi pripadaju samo njemu i da ih je on nabavljao mimo znanja svog oca.I Radiša je pokušao "da se izvadi" na isti način, izjavio je u svojoj odbrani da oružje koje im je policija zaplenila nije njegovo, već od njegovog sina Uroša, te da on nije ni znao da on to poseduje. Međutim, prikazani video matetijali i fotografije u potpunosti demantuju ove tvrdnje - objašnjava izvor Kurira.

Tokom izvođenja ovih dokaza pred smederevskim Višim sudom, Radiša Blažić je više puta uhvaćen u laži. Tako je na pitanje Ivana Konatara, glavnog tužuioca Višeg javnog tužilaštva u Smederevu "da objasni kako je u iskazu naveo da nije obučen i da ne voli oružje, da ne zna ništa o oružju, a tokom sudskog postupka smo čuli i videli da je obučen i da je snajperista", Radiša Blažić pobesneo.

- Kakva su ova pitanja. Ovo je ponižavajuće, obučen sam i bio sam najbolji u klasi! Ponosan sam na ovo uverenje i na znanje - rekao je okrivljeni Blažić, a na pitanje da li je on učio sina Uroša da puca, odgovorio je: "Ni jedan metak ispred njega nisam opalio, zakljinjen se oficirskom čašću". Međutim, u sudnici su prikazane fotografije njega i sina kako poziraju u streljani ispred meta.

Neću da moj tata bude kriv! Iznoseći svoju odbranu pred Višim sudom u Smederevu Uroš Blažić je priznao da je 4. maja 2023. počinio masakr, ali je pokušao da skine krivicu sa svog oca Radiše. - Za sebe želim da se zjasnim da sam kriv i treba da odgovoram, ali neću da moj otac bude kriv za nešto samo zato što je moj otac! - izjavio je mlađi Blažić, pa pokušao da objasni sudu kako se sam naoružavao od 2020. godine jer se osećao ugroženo i uplašeno. - Moja ljubav prema oružju javila se 2020. Molio sam oca da mi prepiše kuću, želeo sam da se osamostalim, a oružje sam kupio u Beogradu, hteo sam legalno da imam oružje kako bih se zaštitio. Znao sam u naselju gde sam se preselio u Šepšinu, da se svašta dešava u okolini jer je to vikend naselje i često se opijaju i okupljaju pijani. Takođe, hteo sam da se obezbedim, jer sam se plašio, u kući je bilo dosta alata, keramike i nisam želeo da ostanem bez toga - rekao je Uroš Blažić.

Podsetimo, Uroš Blažić se tereti da je 4. maja prošle godine u selima Dubona kod Mladenovca i Malo Orašje kod Smedereva ubio devet ljudi, dok je 12 teško ranio. Pucao je po ljudima bez ikakvog razloga iz kalašnjikova i pištolja. Nakon hapšenja, policija je u njegovoj kući pronašla arsenal. Radiša Blažić tereti se zbog posedovanja ilegalnog oružja, kao i zbog toga što je sinu omogućio da dođe u posed oružju iz kog je počinio masakr.

- Ne znam zašto je moj sin uradio to što je uradio, ali oružje koje je koristio nije moje i ja nisam ni znao da ga on ima. Kada sam čuo da je u podrumu imao džak i da je pucao u njega, zaprepastio sam se. Uroš nikada nije pričao o oružju - rekao je Radiša na saslušanju u tužilaštvu.

Autor: Aleksandra Aras